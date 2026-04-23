El impacto de la crisis en las editoriales: se publican más libros, pero con menos copias

El empleo en el sector editorial muestra signos de crisis, con despidos y complicaciones tanto en grandes como en pequeñas empresas

En Argentina, la industria editorial atraviesa un momento de contrastes: durante 2025, la cantidad de títulos publicados creció un 17% en comparación con 2024, mientras que la cantidad de ejemplares por título cayó un 34%. Esta caída afecta tanto a grandes editoriales como a pequeñas y medianas empresas. La baja en la tirada responde a una expectativa de ventas menor debido al contexto económico, situación que repercute también en el empleo y en la distribución.

Joaquín Ramos, secretario de la Cámara Argentina del Libro, explicó en Infobae en Vivo que disminuyó la tirada. “Lleva años disminuyendo, este último año ha hecho una disminución bastante grande, lo que indica que la expectativa de venta que todos tienen es mucho menor. O sea, es medio difícil vender libros en la situación como la que vive el país”.

En la actualidad, el precio de los libros no se ajusta plenamente a la inflación. Ramos expuso las dificultades para incrementar los valores al público: “No tenemos la posibilidad de subir los libros como sube la inflación, ni siquiera con la inflación de INDEC. Somos un producto no esencial, entonces la gente recorta. Entre lo que recorta, recorta los libros, la cultura. Los libros están caros, como está caro todo, pero están menos caros que la inflación”.

Las editoriales argentinas ajustan la producción de libros por la imposibilidad de aumentar precios acorde a la inflación (Europa Press)

Qué pasa con las tiradas y el alcance nacional

El sector registró un descenso sostenido en la cantidad de ejemplares producidos por cada título. Ramos señaló: “La tirada promedio ha ido bajando. Pasó de 1500 y ahora está en 700. Con 700 ejemplares, en un país que tiene 400 librerías, y vos en librería tenés que dejar por lo menos dos ejemplares por libro, no llegás a cubrir todo el país".

En esta misma línea explicó que a las pymes “nos cuesta un montón llegar con los libros a todo el país porque no podemos producir tanto. Las grandes editoriales, las multinacionales, siguen con tiradas más grandes, pero la pyme se ha reducido mucho”.

El porcentaje pone en números la tendencia: “La tirada de año a año es un 34% menos”, reafirmó Ramos. Mientras tanto, el número de títulos permanece en ascenso, lo que sugiere que más autores logran publicar, aunque sus obras alcanzan menos lectores.

La disminución de tiradas tiene consecuencias directas en la presencia de los libros en las librerías argentinas. Ramós subrayó que “la expectativa de venta es muy baja”, lo que restringe aún más la circulación y visibilidad de nuevos títulos.

Pese al aumento del 17% en títulos publicados, la industria editorial enfrenta una crisis severa con una caída del 34% en ejemplares por título y un desplome de la compra estatal, afectando a editoriales y empleo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo repercute en las ventas y el empleo

Uno de los indicadores clave de la crisis es la abrupta reducción en la compra estatal de libros. Según el secretario de la Cámara Argentina del Libro, “hay una venta que ha bajado, de esa sí tenemos números, que es la venta estatal, la compra del Estado de libros. Eso ha caído prácticamente a cero. Representaba como el 24% de la venta anual y ahora es un 5%”.

Al mismo tiempo destacó el impacto que tenía la compra estatal sobre el sector: “Se hacían libros para escuelas, para bibliotecas. El Estado repartía libros en distintas organizaciones. Eso era una compra bastante importante y era un oxígeno importante para la industria editorial. Aparte, se insistía mucho con la bibliodiversidad, entonces compraban a pymes, a grandes, a chicos, era muy sano la forma en que se hacía. Y bueno, eso ha caído a cero”.

La menor expectativa de venta afecta a las pymes, a las grandes empresas y también a los trabajadores del sector. Ramos fue contundente: “El empleo en el sector está también complicado. Le decía ayer a un editor en la Feria del Libro, porque están pasando ahora las jornadas profesionales, que mi presupuesto era la idea de no tener que despedir a nadie. El intento es no despedir a nadie. Es complicado para las librerías, para los editoriales chicas, para las grandes incluso también que despiden gente. Está cayendo también el empleo”.

Las pequeñas y medianas editoriales sufren mayores dificultades para distribuir ejemplares a nivel nacional debido a la baja tirada (Europa Press)

Expectativas en la 50° Feria del Libro

La Feria del Libro de Buenos Aires festeja su edición número 50 con una edición especial organizada por la Fundación El Libro, junto a la Cámara Argentina del Libro.

Sobre el impacto cultural del evento, el secretario planteó: “La Feria del Libro es un evento cultural, el más grande de Buenos Aires y de Argentina. Acude un montón de público que normalmente no acude a librerías. La expectativa siempre es que se acerque ese lector que en todo el año no se acerca a las librerías a comprar y participe", indicó.

En cuanto a los valores, Ramos precisó: “La entrada está a $12.000. Podés cambiarla, si el libro vale $20.000 y vos gastaste $12.000, podés gastar una parte de tu entrada en la compra del libro. Los libreros, los editores aceptamos ese voucher que te viene con la entrada y asumimos ese costo”. El evento ofrecerá descuentos para docentes y estudiantes.

Precios y acceso al libro

El secretario de la Cámara Argentina del Libro reconoció las dificultades de precios en la actual coyuntura: “Nos hemos convertido casi en un artículo de lujo últimamente, pero los precios han aumentado mucho menos que la inflación. Esperamos que la gente lo note”.

A pesar de las restricciones, la industria resiste apoyada en el alto valor cultural que la población argentina le otorga al libro, con la esperanza puesta en la convocatoria y relevancia de la nueva edición de la Feria del Libro en la Ciudad de Buenos Aires.

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