Mendoza bajo amenazas: activan protocolos en más de 230 escuelas y los chicos van a clases sin mochila

Informe televisivo sobre la implementación de protocolos en las escuelas de Mendoza donde estudiantes asisten sin mochila. Crédito: El 7 TV

El reciente incremento de episodios de amenazas escolares en Mendoza tiene en vilo al gobierno cuyano, que endureció las medidas de prevención en casi un tercio de los establecimientos secundarios.

En una conferencia de prensa, el gobierno de Alfredo Cornejo informó que recibió más de 400 llamadas al 911, y se activaron protocolos en más de 238 escuelas afectadas. Así lo confirmó el el ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Zalazar, acompañado de la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus.

“Las amenazas realizadas tienen una consecuencia legal para los padres y para los estudiantes”, expresó Tadeo Zalazar, que puso la mira en plataformas como TikTok, que consignó haber eliminado 1.200 videos publicados por adolescentes mendocinos replicando las intimidaciones.

“Nos contactamos con diversas redes sociales para que bajen los contenidos y publicaciones que incitaban a la violencia dentro de las escuelas y que generaban temor para asistir a los establecimientos educativos”, añadió.

Las autoridades ya adoptaron medidas con las personas identificadas. García Zalazar consignó que la cartera educativa va a presentar 19 denuncias de contravenciones donde se identificaron a los autores de las pintadas. “Recibirán las sanciones correspondientes aplicadas por las escuelas y sanciones específicas a los padres previstas por la Justicia de acuerdo al Código de Contravención”, explicó el ministro.

En este marco, una madre fue detenida y luego liberada por el delito de intimidación pública, al permitir que su hijo ingresara armado –con un arma de juguete– a clases. Será investigada por el artículo 211 del Código Penal, ante la conducta de “alarmar a la población” a través de amenazas o falsas alarmas.

Funcionarios del gobierno de Mendoza brindan una conferencia de prensa para informar sobre el refuerzo de controles en las escuelas tras las amenazas recibidas.

El funcionario consignó que hubo más de 700 intervenciones por consultas desde las escuelas, por la ola de amenazas ya que directivos y docentes. “Movilizamos los equipos pedagógicos: hay 418 profesionales activos actuando en situaciones personalizadas, en reuniones con padres y docentes. Fortalecimos capacitación y formación en recurso humano para tomar las acciones adecuadas dentro de los centros educativos”, agregó.

Desde este lunes, varias escuelas de Mendoza aplicaron el protocolo tras la ola de amenazas de tiroteo con pintadas en los baños de los establecimientos. Decenas de instituciones pidieron a los alumnos ir a clases sin mochila, con sus útiles y meriendas en la mano, o en bolsas transparentes como medida de prevención.

Un póster advierte a los jóvenes sobre las graves consecuencias legales, incluyendo prisión, por realizar amenazas de violencia como tiroteos o bombas.

“Ningún joven tendría que sentir la libertad o la liviandad de escribir estas amenazas”, consideró Rus sobre la problemática, e insistió que cada uno de estos actos es un acto de violencia porque expresa una amenaza contra la integridad física de otro joven y, al mismo tiempo, obliga a desplegar un importante operativo de seguridad.

“Hemos tenido 800 policías por día, entre consignas, patrullajes y relevos, para contemplar no solo el turno mañana, sino también el turno tarde”, detalló la funcionaria.

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que a partir de este miércoles se inicia una nueva fase de protocolos escolares, adaptados a las necesidades de cada institución. Contará con la participación de las familias, que serán informadas sobre las penalizaciones y la responsabilidad legal que les corresponde. Las escuelas también quedaron habilitadas para organizar jornadas de reflexión con el objetivo de recuperar un ambiente propicio para el aprendizaje.

El gráfico detalla el Artículo 211 del Código Penal Argentino, definiendo la intimidación pública y las sanciones para quienes la ejerzan.

En la misma sintonía que otras jurisdicciones, Mercedes Rus remarcó que esto no es una broma ni un juego e insistió que que por cada inscripción en la pared de una escuela o por cada amenaza difundida en redes sociales hay un delito consumado con consecuencias graves.

Unos 25 chicos ya tienen un expediente judicial abierto por las amenazas. “Van a tener una consecuencia penal. Hay seis jóvenes que tienen edad para recibir una imputación. Esto sirve para que magnifiquen que no se trata de una broma”, señaló la ministra de Seguridad.

Los casos extremos de tiradores

En paralelo, Rus recordó que desde el año pasado se realizó un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación para capacitar a docentes y brigadistas en edificios públicos ante situaciones de un agresor armado. “Este año sacamos dos resoluciones y dos protocolos que ya están vigentes, y que además vamos a publicar en el Boletín Oficial esta semana para que todos puedan acceder”, anunció. Uno de esos protocolos está dirigido a la primera policía que llega a una situación de emergencia, mientras que el segundo está pensado especialmente para la comunidad educativa.

La guía contempla cuatro escenarios específicos: alarma o incidente por explosivos, conflictos sociales en contextos educativos, incidentes con agresor armado o tirador activo y situaciones de suicidio.

Funcionarios del gobierno de Mendoza se reúnen para anunciar el refuerzo de los controles de seguridad en las escuelas de la provincia tras recibir amenazas.

“Esperamos no tener que usar estos recursos en ninguno de estos casos. Apelamos a que la regla y lo viral sea la responsabilidad”, expresó Rus. “Nosotros vamos a seguir trabajando con la Justicia para que esto tenga las consecuencias que tiene que tener a nivel penal, y también protegiendo a la ciudadanía con los recursos de la Policía”, concluyó.

Desde las redes sociales, la DGE compartió un mensaje contundente hacia los adolescentes y sus familias. “Podés ir preso. Vos o tus padres”, señala la leyenda ante la proliferación de los mensajes intimidatorios.