Croacia y Montenegro confirmaron que tienen marineros a bordo de los buques secuestrados por Irán en el estrecho de Ormuz

Croacia y Montenegro confirmaron que varios de sus ciudadanos se encuentran a bordo de los dos buques portacontenedores capturados por la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) en el estrecho de Ormuz, en una acción que agrava la peor crisis de suministro energético de la historia.
El Ministerio de Exteriores de Croacia informó al portal informativo 24sata que dos marineros croatas forman parte de la tripulación del MSC Francesca, el portacontenedores de bandera panameña que fue abordado por fuerzas iraníes. El ministerio señaló que, “debido a la sensibilidad del caso y para proteger a los ciudadanos croatas”, no podía ofrecer más detalles por el momento.
El presidente del Sindicato de Marinos de Croacia, Neven Melvan, confirmó que los dos trabajadores se encuentran a salvo, ilesos y con sus pertenencias personales, incluidos sus teléfonos móviles. Sin embargo, aprovechó la ocasión para criticar con dureza la decisión de la empresa naviera de poner en ruta el buque por una zona de conflicto activo.
“Lo que nos preocupa es que la empresa decidió exponer sus buques a un riesgo de este tipo. Sabemos que hay una guerra y que el estrecho está bloqueado, y creo que no se debería haber puesto a las personas ante semejante peligro. Condeno con firmeza este tipo de decisiones imprudentes”, declaró Melvan al diario Vecernji.
Por su parte, el ministro de Asuntos Marítimos de Montenegro, Filip Radulovic, confirmó el miércoles que cuatro ciudadanos montenegrinos también forman parte de la tripulación del MSC Francesca, y que tanto ellos como el resto de los tripulantes se encuentran a salvo.
Soldados armados abordaron los buques
Las imágenes difundidas en las primeras horas del jueves por la televisión estatal iraní mostraron supuestamente el momento del abordaje de los dos portacontenedores en el estrecho de Ormuz. En el video —cuya fecha de grabación no pudo verificarse de manera independiente, aunque la agencia Reuters no encontró ninguna versión anterior publicada en línea antes del 23 de abril de 2026— se ven lanchas rápidas con banderas iraníes aproximándose a los buques, seguidas de soldados con rifles desenfundados trepando por escalerillas para abordar las embarcaciones.
Los datos de seguimiento satelital de los barcos confirmaron además su posición en las coordenadas 26.4865, 56.9274.
La agencia de noticias semioficial iraní Tasnim había informado de la captura de los buques el 22 de abril de 2026.
La IRGC acusó al MSC Francesca y al Epaminondas de operar sin los permisos requeridos y de haber manipulado sus sistemas de navegación.
El estrecho, al borde del colapso
La acción se produce en el marco de una escalada sin precedentes en el estrecho de Ormuz, por donde transita habitualmente alrededor de una quinta parte del suministro mundial diario de petróleo y gas. Antes del conflicto, la vía registraba unos 130 buques diarios entrando y saliendo del Golfo; esa cifra se ha reducido a apenas unos pocos barcos al día.
Irán ha condicionado la reapertura del estrecho al levantamiento del bloqueo naval que Estados Unidos impuso a sus puertos. Tras varias semanas de tensión, Washington respondió con un bloqueo a los barcos iraníes. Con las negociaciones de paz actualmente suspendidas, el futuro del tráfico por esta arteria vital permanece incierto.
Un alto funcionario del parlamento iraní, Hamidreza Hajibabei, declaró esta semana que Irán ya ha recibido los primeros ingresos por los peajes que está cobrando a los buques que solicitan paso por el estrecho.
(Con información de EFE y Reuters)