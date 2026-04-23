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Croacia y Montenegro confirmaron que tienen marineros a bordo de los buques secuestrados por Irán en el estrecho de Ormuz

La televisión del régimen difundió imágenes del abordaje armado al MSC Francesca y al Epaminondas. Dos marineros croatas y cuatro montenegrinos están entre los tripulantes retenidos, que según sus gobiernos se encuentran ilesos

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El video registra el abordaje de los buques portacontenedores por parte de varios individuos uniformados y encapuchados del régimen persa

Croacia y Montenegro confirmaron que varios de sus ciudadanos se encuentran a bordo de los dos buques portacontenedores capturados por la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) en el estrecho de Ormuz, en una acción que agrava la peor crisis de suministro energético de la historia.

El Ministerio de Exteriores de Croacia informó al portal informativo 24sata que dos marineros croatas forman parte de la tripulación del MSC Francesca, el portacontenedores de bandera panameña que fue abordado por fuerzas iraníes. El ministerio señaló que, “debido a la sensibilidad del caso y para proteger a los ciudadanos croatas”, no podía ofrecer más detalles por el momento.

Imagen de una persona enmascarada sosteniendo un rifle negro, de pie sobre una estructura metálica con el vasto mar azul y nublado como fondo
Soldados armados abordan el MSC Francesca en el estrecho de Ormuz, vía por la que transita una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas. (Reuters/captura de pantalla)
Vista trasera de un soldado con uniforme de camuflaje y pasamontañas claro entrando a un puente de mando oscuro de un barco, con otra figura al fondo
Soldados iraníes abordan uno de los dos portacontenedores capturados en el estrecho de Ormuz, donde el tráfico de buques cayó de 130 embarcaciones diarias a apenas algunos por día. (Reuters/captura de pantalla)

El presidente del Sindicato de Marinos de Croacia, Neven Melvan, confirmó que los dos trabajadores se encuentran a salvo, ilesos y con sus pertenencias personales, incluidos sus teléfonos móviles. Sin embargo, aprovechó la ocasión para criticar con dureza la decisión de la empresa naviera de poner en ruta el buque por una zona de conflicto activo.

“Lo que nos preocupa es que la empresa decidió exponer sus buques a un riesgo de este tipo. Sabemos que hay una guerra y que el estrecho está bloqueado, y creo que no se debería haber puesto a las personas ante semejante peligro. Condeno con firmeza este tipo de decisiones imprudentes”, declaró Melvan al diario Vecernji.

Vista lateral de un gran buque de carga con las letras 'MSC' en su casco, mientras una pequeña lancha a motor deja una estela sobre el agua oscura
Una pequeña embarcación rápida navega junto al buque de carga MSC Francesca en las aguas del Estrecho de Ormuz, un punto crítico para el transporte marítimo internacional.
Vista aérea de un gran buque portacontenedores de color oscuro con la inscripción blanca "MSC" en el costado, navegando en aguas tranquilas y azules. Se aprecian contenedores en la cubierta
Un gran buque portacontenedores de la compañía MSC Francesca navega en aguas tranquilas, probablemente en el Estrecho de Ormuz, tras su incautación por las fuerzas iraníes en medio de crecientes tensiones geopolíticas.

Por su parte, el ministro de Asuntos Marítimos de Montenegro, Filip Radulovic, confirmó el miércoles que cuatro ciudadanos montenegrinos también forman parte de la tripulación del MSC Francesca, y que tanto ellos como el resto de los tripulantes se encuentran a salvo.

Soldados armados abordaron los buques

Soldados abordan el MSC Francesca en el estrecho de Ormuz, en imágenes difundidas por la televisión estatal iraní el 22 de abril de 2026. (IRIB/Handout vía Reuters/archivo)
Soldados abordan el MSC Francesca en el estrecho de Ormuz, en imágenes difundidas por la televisión estatal iraní el 22 de abril de 2026. (IRIB/Handout vía Reuters/archivo)

Las imágenes difundidas en las primeras horas del jueves por la televisión estatal iraní mostraron supuestamente el momento del abordaje de los dos portacontenedores en el estrecho de Ormuz. En el video —cuya fecha de grabación no pudo verificarse de manera independiente, aunque la agencia Reuters no encontró ninguna versión anterior publicada en línea antes del 23 de abril de 2026— se ven lanchas rápidas con banderas iraníes aproximándose a los buques, seguidas de soldados con rifles desenfundados trepando por escalerillas para abordar las embarcaciones.

Soldados participan en el apresamiento de los portacontenedores MSC Francesca y Epaminondas en el estrecho de Ormuz, según imágenes emitidas por la televisión estatal iraní. (IRIB/Handout vía Reuters/archivo)
Soldados participan en el apresamiento de los portacontenedores MSC Francesca y Epaminondas en el estrecho de Ormuz, según imágenes emitidas por la televisión estatal iraní. (IRIB/Handout vía Reuters/archivo)

Los datos de seguimiento satelital de los barcos confirmaron además su posición en las coordenadas 26.4865, 56.9274.

La agencia de noticias semioficial iraní Tasnim había informado de la captura de los buques el 22 de abril de 2026.

Figura con máscara clara, ojos y boca oscuros, vestida con chaleco y ropa de camuflaje, sube una estructura amarilla con el mar azul visible al fondo
Soldados iraníes abordan uno de los portacontenedores capturados en el estrecho de Ormuz, en un operativo que agrava la peor crisis de suministro energético de la historia. (Reuters/captura de pantalla)
Embarcación gris oscura con bandera iraní en la popa, con varias personas a bordo, navegando sobre agua tranquila y oscura dejando una estela blanca
Una lancha de la Guardia Revolucionaria iraní patrulla el estrecho de Ormuz, por donde transita habitualmente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas. (Reuters/captura de pantalla)

La IRGC acusó al MSC Francesca y al Epaminondas de operar sin los permisos requeridos y de haber manipulado sus sistemas de navegación.

El estrecho, al borde del colapso

Estrecho de Ormuz: Animación del tráfico marítimo

La acción se produce en el marco de una escalada sin precedentes en el estrecho de Ormuz, por donde transita habitualmente alrededor de una quinta parte del suministro mundial diario de petróleo y gas. Antes del conflicto, la vía registraba unos 130 buques diarios entrando y saliendo del Golfo; esa cifra se ha reducido a apenas unos pocos barcos al día.

Irán ha condicionado la reapertura del estrecho al levantamiento del bloqueo naval que Estados Unidos impuso a sus puertos. Tras varias semanas de tensión, Washington respondió con un bloqueo a los barcos iraníes. Con las negociaciones de paz actualmente suspendidas, el futuro del tráfico por esta arteria vital permanece incierto.

Un alto funcionario del parlamento iraní, Hamidreza Hajibabei, declaró esta semana que Irán ya ha recibido los primeros ingresos por los peajes que está cobrando a los buques que solicitan paso por el estrecho.

(Con información de EFE y Reuters)

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