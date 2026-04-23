El listado completo de las 166 prepagas que el Gobierno dio de baja: qué pasará con los afiliados

El Gobierno nacional asegura que la medida no afecta la atención de los beneficiarios, ya que la mayoría de las firmas inhabilitadas carecían de actividad prestacional real. (Freepik)

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) oficializó la baja de nuevas entidades de medicina prepaga, con lo que elevó a 166 el número total de empresas excluidas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (Rnemp) desde el inicio de la actual gestión. A través de la publicación de edictos en el Boletín Oficial, el organismo profundizó el proceso de reordenamiento del sistema sanitario, centrado en la depuración de agentes que no cumplen con los requisitos operativos y administrativos fundamentales.

En la última resolución, el organismo inhabilitó a cuatro entidades de manera definitiva: Su Medicina Asistencia S.A., Instituto Panamericano de Salud S.A., Imedical S.A. y Seres. Según explicaron fuentes de la SSS, estas organizaciones no lograron demostrar el cumplimiento de la normativa vigente ni acreditaron la capacidad operativa necesaria para prestar servicios de salud. La medida responde a una auditoría integral que busca garantizar la transparencia en el sector y asegurar que el padrón refleje únicamente a prestadores con actividad real.

Empresas sin actividad

El proceso de fiscalización, que culmina -al menos momentáneamente- en estas 166 bajas, se originó en los primeros meses de gestión del Gobierno de Milei, con una primera etapa que detectó un gran número de entidades calificadas como “fantasmas”.

Desde la SSS detallaron que el objetivo principal de este relevamiento es el saneamiento del sistema para proteger a los usuarios. La presencia de empresas inactivas o insolventes en el registro distorsiona la competencia y genera falta de previsibilidad en el mercado de la salud privada. La fiscalización actual pone el foco en que cada agente inscripto mantenga un estándar mínimo de solvencia patrimonial y una estructura de servicios acorde a los planes ofrecidos.

El saneamiento del padrón busca que solo los agentes con capacidad real de prestación permanezcan habilitados para ofrecer servicios de salud. (Getty Images)

Las causas de las bajas son recurrentes en la mayoría de los expedientes analizados por la autoridad de control. La falta de presentación de los padrones de beneficiarios y la ausencia de los planes de cobertura actualizados son dos de los motivos principales. Asimismo, muchas de las entidades dadas de baja no habían informado durante años sus estados financieros ni los convenios con prestadores, condiciones indispensables para asegurar la continuidad de la atención médica a los afiliados.

Desde el organismo rector subrayaron que esta depuración no afecta la cobertura de los pacientes activos, ya que en la gran mayoría de los casos las firmas inhabilitadas no poseían cartera de clientes real al momento de la intervención. En los casos donde se detectó algún tipo de afiliación residual, el Gobierno dispone de mecanismos para asegurar la transición de esos usuarios hacia otros Agentes del Seguro de Salud, garantizando que no se interrumpan los tratamientos en curso.

El objetivo de la medida

La medida forma parte de un plan estratégico más amplio que busca que los prestadores compitan libremente y con reglas claras. Según los informes técnicos, la proliferación de sellos sin actividad funcional complicaba la trazabilidad del sistema y facilitaba irregularidades administrativas. Con la salida de estas 166 entidades, la Superintendencia de Servicios de Salud pretende optimizar la supervisión sobre las prepagas que sí operan de forma efectiva en el país, concentrando los recursos de fiscalización en el cumplimiento de las cartillas y el servicio de atención al cliente.

Las auditorías continuarán de forma permanente, por lo que no se descartan nuevas inhabilitaciones en los próximos meses si se comprueba que otras empresas mantienen incumplimientos normativos o falta de actividad prestacional comprobable.

Las auditorías del Gobierno continuarán y no se descartan nuevas bajas en los próximos meses.

La lista detallada por el Gobierno nacional incluye desde pequeñas cooperativas y mutuales regionales hasta sociedades anónimas que habían perdido su capacidad operativa o que nunca llegaron a conformar una estructura de servicios de salud real conforme a la Ley 26.682. La transparencia del padrón es considerada un paso clave para el nuevo esquema de libre elección de prestadores que impulsa la administración central.

El listado de las prepagas dadas de baja por el Gobierno

Prepasa S.A. Prestadora para la Salud

Grupo Proyectar S.R.L.

Clínica Espora S.A.

Emergencias Médicas Fueguinas S.A.

SEM Olavarría S.R.L.

Emergencia Médica Privada S.A.

Grupo IE Traslados S.A.

Sanatorios Acreditados Integrados S.A.

Medinals S.A.

Del Sol S.A.

Veramed SRL

Cardioblas S.A.

Formar Salud S.A.

VFMH Desarrollos S.A.

Salud Patagónica S.A.

UB Asistencial S.A.

Cobertmed SRL

Azul Salud S.A.

Alianza Mediterránea de Salud S.A.

Premium Traslados S.R.L.

Carmed S.R.L.

Coop de Viv, Crédito y Consumo del Rosario Ltda.

Usina Popular Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales Ltda. de Necochea

Cooperativa de Trabajo 16 de Diciembre Limitada

Cooperativa de Trabajo Seinsa Ltda.

Cooperativa Bienestar Ltda.

Cooperativa de Trabajo Junto a Ti Ltda.

Firenze Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios Asistenciales Ltda.

Cooperativa de Previsión y Crédito de Villa María Limitada

Asociación Mutual Bomberos Voluntarios de Villa Ballester

Asociación Mutual San Isidro Labrador

Asociación Mutual Médica Gualeguaychú

Asociación Mutual 24 de Octubre Cobertura Total

Centro Gallego de Buenos Aires Mutualidad Cultura Acción Social

Mutual del Círculo Médico del Departamento La Paz

Asociación Mutual Trabajo y Progreso

Asociación Mutual Renacer

Asociación Mutual 22 de Julio

Asociación Mutual Bancaria

Mutual Agua y Energía Salta

Mutual de Docentes Privados

Asociación Mutual Crecer

Centro Gallego Sociedad Mutual

Asociación Mutual Triángulo

Mutual de Integración Latinoamericana

Mutual de Ayuda entre Ferroviarios Activos, Jubilados y Pensionados

Asociación Mutual Voluntarios por la Vida

Asociación Mutual Mercantil del Noroeste

Asociación Mutual Todos Unidos

Asociación Mutual de Servicios 14 de Diciembre de la Provincia de San Juan

Asociación Mutual para el Desarrollo y Crecimiento Social Crecer

Unión Mutualista de Jubilados y Pensionados de Córdoba

Asociación Mutual del Personal de Comercio y Actividades Civiles de la Ciudad de Oberá y L. N. Alem

Asociación Mutual Pedro Campos

Mutual de Directivos, Ex Directivos, Funcionarios y Ex Funcionarios de Mutuales de Bancos Privados de la RA

Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina Protección Recíproca

Mutual Mediterránea de Servicios Integrales

Mutual Solidaria Génesis

Magna Salud S.R.L.

OMSA Prosal S.A.

Sanatorio San Jerónimo Norte S.R.L.

Emergencias Médicas Santa María S.A.

Medicina Asistencial Privada S.R.L.

Medycin S.R.L.

IE Emergencias Chivilcoy S.A.

Emesec Emergencias Médicas Esteban Echeverría S.A.

Compañía Global de Salud S.A.

Vivir Medicina Privada S.A.

Medical S.R.L.

Servicio de Urgencias Médicas Ushuaia S.R.L.

Siempre S.R.L.

Merli Elva Ana y Lanter Patricio Eduardo S.H.

Roma Salud S.A.

Opsal S.A.

Master Med System S.R.L.

Coseguro Total S.R.L.

Centro Médico del Parque SDH

Mitre Medical Network S.A.

Salud Total S.A.

Confederada Salud SRL

Noba Pampa Salud SRL

Quince

MPN Medical International S.A.

Compañía Mediterránea de Salud S.A.

Gerenciar Salud SRL

Medicin Care Servicios Médicos Domiciliarios S.A.

Prepaga SRL

Aio Care S.R.L.

Medicina Privada San Juan Bautista S.A.

Centro Salud S.A.

Medicina Argentina S.A.

Sid Medical S.A.

Acarti S.A.

Comi Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios en el Área de la Salud

Comese Coop. Ltda.

Cooperativa Argentina de Medicina Integral-CAMI- de Trabajo Ltda.

Cooperativa de Trabajo de Medicina Asistencial Integrada de Diamante Limitada

Mutual del Círculo Médico del Departamento Federación

Mutual de Activos y Pasivos

Asociación Mutual Ciudadanos Bonaerenses

Asociación Mutual de Profesionales de la Salud de la República Argentina

Asociación Mutual de Asistencia a la Tercera Edad

Mutual Doce de Enero

Asociación Mutual de Óptica Integral

Asociación Mutual Versailles

Mutual de Servicios Médicos y Tratamiento de la Hipoacusia

Asociación Mutual Los Andes

Amtapra

Asociación Mutual Arquitas

Asociación Mutual Veteranos Argentinos

Mutual Ibatin

Círculo Médico de 25 de Mayo (SAMI 25 de Mayo)

Staff Médico S.A.,

Sancor Medicina Privada S.A

Obra Social del Personal Aeronáutico

Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana

Mutual Persona John Deere Argentina

Asistencia Mutual Aeronavegante

Instituto Médico Asistencial IMA

Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil

Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina

Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios

Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre

Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.

Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios

Asociación Mutual Intercooperativa

Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada

Instituto Materno Infantil S.A.

Empy SRL

Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación

Austral Organización Médica Integral

Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda

Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda

IE Emergencias Médicas Bolivar S.A.

Cardio S.A.

Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay

Asociación Mutual Mercantil del Personal de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba

Plan Odontológico Integral S.A.

Cámara de Tabaco de Misiones

Codime S.A.

Mapfre Salud S.A.

Sociedad Médica Universitaria S.A.

Carra Salud S.A.

Huinca Salud

Rescate Centro S.A.

Emergencia Río Cuarto (Aspurc)

Emergencias Médicas Punilla S.A.

Grupo Gerenciador G4 S.A.

Emergencia Cardio Asistencial S.A.

Pangea S.A.

Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra)

Armiento S.A. (Grupo A Mano)

Círculo Médico de San Luis

Círculo Médico de Bragado

Policlínico Lomas Medicina Prepaga Sociedad Anónima

Protección Médica SRL

ECSA Salud

Obra Social de la Federación de Cámaras y Centro Comerciales Zonales de la República Argentina

And the Yellow Too S.A.

Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario

Asociación Española de Socorros Mutuos-Villa Constitución

Mutual Odontológica Argentina

Su Medicina Asistencia S.A.

Instituto Panamericano de Salud S.A.

Imedical S.A.

Seres