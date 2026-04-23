La guerra de Irán, en cifras

Un infográfico detalla las cifras clave del conflicto en el Estrecho de Ormuz, mostrando el impacto económico en el tránsito petrolero y el costo humano con miles de muertes en Irán, Líbano e Israel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crecí leyendo el Harper’s Index, una recopilación de estadísticas que se publica en Harper’s Magazine desde 1984. Hay algo sobrio y revelador en cada una. Los hechos reunidos adquieren una especie de poesía, como sugieren estas tres estrofas del número de mayo de 2026:

A medida que los altos al fuego en Irán y Líbano se tambalean, mi colega Evan Gorelick y yo pensamos que un índice sería una forma útil de analizar la guerra. Las cifras pueden ayudarnos a comprender lo que sucede en la región y en el resto del mundo, a medida que Estados Unidos e Irán compiten por el control del Estrecho de Ormuz y funcionarios paquistaníes intentan persuadir a diplomáticos de Washington y Teherán para que acudan a la mesa de negociaciones en Islamabad.

Petróleo y tránsito

La proporción del petróleo mundial que pasaba por el Estrecho de Ormuz antes de la guerra: una quinta parte.

La cantidad de barcos que cruzaban el estrecho en un día cualquiera antes de la guerra: 130.

La cantidad de barcos que lo hicieron este martes: 1. (Esto es lo que hay que saber sobre el control asfixiante de Irán sobre el estrecho).

El aumento en el precio del diésel desde que comenzó la guerra: 45 por ciento. Es un incremento mayor al de la gasolina.

La cantidad de vuelos que el Grupo Lufthansa, la aerolínea alemana, dijo que recortaría durante los próximos seis meses para ahorrar combustible de avión: 20.000.

Política y diplomacia

Días transcurridos desde que Estados Unidos e Israel comenzaron ataques conjuntos contra Irán: 54.

La cantidad de objetivos que, según el ejército estadounidense, ha atacado: más de 13.000.

La cantidad de días hasta que finaliza la potestad del presidente Trump para librar la guerra sin acción del Congreso: 8.

El saldo

La cantidad de altos funcionarios iraníes que, según Israel, ha matado: más de 250.

La cantidad de militares estadounidenses muertos en la guerra, según el Mando Central: 13.

La cantidad de personas muertas en Irán durante la guerra, según medios estatales iraníes y un grupo de derechos humanos con sede en Estados Unidos: más de 3.000, entre ellas 1.700 civiles.

La cantidad de personas muertas durante los ataques israelíes en Líbano, según funcionarios libaneses: casi 2.300.

La cantidad de personas muertas en Israel por misiles lanzados desde Irán y Líbano, según el servicio de ambulancias israelí: 23.

Y finalmente:

La cantidad de elementos —entre ellos artículos, videos, entradas de blogs, ensayos de opinión y recursos interactivos, mapas y seguimientos— que The Times ha publicado sobre el conflicto en Irán y sus repercusiones, hasta la tarde de ayer: 2.023.

Más sobre la guerra

La Casa Blanca dijo que la captura de dos barcos por parte de Irán en el Estrecho de Ormuz no representa un obstáculo insalvable para las negociaciones de paz.

Ataques israelíes mataron a un periodista e hirieron a otro en el sur de Líbano.

El asesinato del ayatollah Alí Khameneí otorgó mayor poder a la Guardia Revolucionaria.

Estados Unidos retiene dinero que Irak ganó con la venta de su propio petróleo para presionar a Bagdad a distanciarse de Irán.

Antes de que el alto al fuego suspendiera los combates en Líbano esta semana, Israel había atacado todos los puentes principales a lo largo del río Litani, que divide el norte y el sur del país, en su lucha contra Hezbollah.

(C) The New York Times.-