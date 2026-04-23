Política

El proyecto del Gobierno para eliminar las PASO activó al PJ y se acelera un armado opositor en el Congreso

Al igual que como sucedió con los proyectos de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, el peronismo empezó a tejer alianzas y contar votos para sostener las Primarias

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Congreso - Cámara de Diputados - 17 de septiembre - Vetos Milei financiamiento universitario y Garrahan
El peronismo empezó el gestor de un nuevo polo opositor para evitar la eliminación de las PASO (Jaime Olivos)

El proyecto de ley que el Gobierno envió al Congreso para eliminar las PASO, dentro de un paquete que incluye otras reformas políticas como el financiamiento de los partidos políticos y Ficha Limpia, le abrió el camino al peronismo para empezar a avanzar, con mayor decisión, en la conformación de una nueva alianza política en las dos cámaras del Congreso.

Tal como se preveía, Javier Milei anunció que buscará derogar las elecciones primarias y así simplificar el proceso electoral del año que viene. Ese paso activó, en forma definitiva, la decisión del peronismo de salir a buscar adhesiones y votos en todo el universo opositor. El objetivo es claro: evitar que se caigan definitivamente.

En el PJ hay un consenso amplio respecto a la necesidad de que las PASO sigan vigentes el año que viene, ya que son la herramienta clave para poder despejar las diferencias internas que sobreviven entre las diferentes tribus, y lograr que emerja un solo candidato que sintetice las ideas macro de una nueva coalición opositora.

En un momento donde la discusión del peronismo es completamente horizontal, debido a la diversidad de liderazgos y la estadía afuera del poder central, las elecciones primarias son determinantes para poder reagrupar a viejos adversarios. En ese camino de construcción política están Miguel Pichetto, Nicolás Massot y Emilio Monzó, entre otros dirigentes, que empujan el nuevo armado desde los límites del justicialismo.

La mayoría de los gobernadores justicialistas no respaldan la eliminación de las PASO
La mayoría de los gobernadores justicialistas no respaldan la eliminación de las PASO

En el peronismo creen que el Gobierno tendrá un camino muy espinoso para buscar el apoyo necesario en la oposición. Sobre todo porque necesita mayoría absoluta, que se consigue con la mitad más uno del total de la Cámara. Es decir, necesitan 37 senadores y 129 diputados. Los gobernadores del norte que han sido aliados tácticos de Milei jugarán un rol central y determinante para inclinar la balanza hacia un lado u otro.

Gustavo Saénz (Salta) está a favor de las eliminación de las PASO. Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) aún no definieron sus posturas, aunque en el pasado se manifestaron en contra de sostenerlas. Lo cierto es que, puertas adentro de la provincia, ambos tienen que llegar a acuerdos políticos con otros sectores del peronismo, fuerza a la que pertenecen, para mantener el orden interno. Las figuras de Lucía Corpacci y Juan Manzur, presidentes de los PJ locales y jefes políticos de una porción de la dirigencia, serán determinantes.

“No la va a tener fácil el Gobierno. Hoy no tiene el número para eliminarlas”, sostuvo un referente del peronismo en el Senado, cámara en la que comenzará a tratarse todo el paquete de la reforma política. Aunque aún hay muchas posturas que no están visibilizadas, en el bloque justicialista que conduce José Mayans hay consenso en votar en contra de su eliminación.

La reforma política dará lugar a un extenso toma y daca entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales. “A algunos Gobernadores no les conviene, a otros si y a unos pocos les da igual porque tienen muy ordenados sus problemas internos”, explicó a Infobae un importante senador de la oposición. Inevitablemente, las elecciones del año que viene entrarán en el juego político también. Sobre todo para los gobernadores que tienen en sus planes la reelección y que deben limitar el crecimiento de sus opositores en sus provincias.

Votación por Emergencia en Discapacidad en el Senado de la Nacion, el 4 de septiembre de 2025, en Buenos Aires; Argentina.
En el Senado creen que el Gobierno no tiene los números claros para sostener la eliminación de las PASO (Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

Las fuerzas provinciales jugarán un rol central porque en una disputa tan fina, los dos polos intentarán llevar agua para su molino. Los legisladores también pondrán en consideración su juego político para el año que viene y si existe, o no, la posibilidad de ser parte de una alianza electoral donde el peronismo sea el eje central. Factores contextuales que influirán directa o indirectamente en las negociaciones cruzadas que se aproximan.

De los gobernadores de Fuerza Patria el único que está en contra de sostener las PASO es Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Los demás, Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Axel Kicillof (Buenos Aires), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Sergio Ziliotto (La Pampa) están a favor. Un indicio claro sobre cómo votarán los legisladores que pertenecen a esas provincias o que responden a esas jefaturas políticas .

En las distintas vertientes que actualmente conviven en el peronismo y que trabajan, cada uno por su lado, para la construcción de un gran frente electoral, existen un sinfín de voces que alientan la unificación de una postura contraria a la eliminación de las PASO. A partir de ahora, que se hizo formal la decisión de la Casa Rosada, comenzará la articulación más fina.

En Diputados, el camporismo, el kicillofismo, el Frente Renovador, el sector de Grabois y la mayoría de los legisladores de la oposición están de acuerdo con sostener las PASO. También la mayor parte del bloque de Provincias Unidas y un sector del radicalismo. El poroteo empezó en las últimas semanas y se profundizará en los días que vienen.

AmCham Summit 2026 - Javier Milei
Javier Milei envió al Congreso una reforma política que incluye la eliminación de las PASO (Jaime Olivos)

Al igual que en la ley de financiamiento universitario o la emergencia en discapacidad, el PJ, como bloque mayoritario de la oposición, va a tomar la iniciativa para construir un gran polo opositor que frene el proyecto libertario. El PRO, principal aliado del Gobierno, no tiene una definición troncal respecto a lo que hará. Algunos votarán a favor, otros deslizaron que lo harán contra. Entonces, las cuentas del oficialismo empienzan a entrar en una nebulosa.

Si, finalmente, las PASO se caen, en el peronismo entienden que la salida para tanto ruido dentro del esquema político es organizar unas internas abiertas. Tal como lo propuso el ex gobernador de San Juan y actual senador nacional, Sergio Uñac. Mientras tanto, buscarán construir un tejido opositor que tenga anclaje en el Congreso pero que pueda ser el primer experimento serio del año para tratar de fundar las bases de una posible coalición electoral.

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