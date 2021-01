Alberto Fernández y Sebastián Piñera volverán a verse en el primer semestre de 2021

Sebastián Piñera, anfitrión de Alberto Fernández en la primera visita de estado del Presidente argentino

“Es bien probable que (Sebastián) Piñera viaje a la Argentina antes de mitad de año como gesto de reciprocidad , probablemente en el marco de un nuevo encuentro de ambos gabinetes”, aseguró una fuente de la Casa Rosada que acompañó a Alberto Fernández en su primera visita de estado a Chile, la primera desde que llegó a la Presidencia. “Hubo empatía entre ellos, cordialidad y respeto, aunque ideológicamente no coincidan en nada” , reconoció el vocero.

Desplegando una actividad intensa en los más diversos tópicos, ambos mandatarios abordaron una sólida agenda de integración fronteriza, conectividad e infraestructura, que incluyó la pronta implementación del Procedimiento de Control Migratorio Simplificado (PCMS) y un Sistema Aduanero Simplificado (SAS) que comenzará a implementarse con el Paso Cristo Redentor y luego se ampliará a paso Huemules y Jama, en tanto aprobaron los mecanismos para destrabar una serie de obstáculos que perjudican el comercio mutuo a través de una Comisión Administradora del Acuerdo Comercial en el marco del Mercosur más Chile.

La delegación argentina fue recibida en el Palacio de La Moneda

También destacaron la apertura del mercado chileno para la exportación de bovinos reproductores argentinos y “el reconocimiento de Chile como área libre de influenza aviar, que implica la reapertura del mercado argentino para la exportación de carne de ave desde Chile, lo cual permitirá el incremento del intercambio comercial”, según explicitaron las cancillerías en un comunicado conjunto.

Piñera, por su lado, destacó la importancia de que ambos países trabajen en forma mancomunada para la construcción de un cable óptico submarino que va a unir “Chile, Argentina y América del Sur con Australia, Nueva Zelanda y el gran mundo del Asia Pacífico”. Y se mostró satisfecho porque se fijó “una hoja de ruta para seguir fortaleciendo y profundizando las relaciones de amistad y colaboración entre Argentina y Chile”.

La última actividad fue realizada en la residencia del embajador argentino y allí pudo encontrarse con varios amigos. No sólo con el fundador del Grupo Puebla, el ex candidato presidente Marco Enriquez Ominami, sino también con otros varios dirigentes opositores de amplio espectro ideológico. Desde el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin hasta el ex secretario general de la OEA, el actual senador del Partido Socialista José Miguel Insulza, pasando por Karol Cariola, la ex dirigente estudiantil que lideró las protestas en el 2011 y hoy es diputada del Partido Comunista, el actual alcalde de Valparíso Jorge Sharp (Frente Amplio) y la actual presidenta del Colegio Médico de Chile, Izkia Siches, de alto perfil en el crítico debate sanitario que se da en la opinión pública en estos tiempos.

El Presidente y la Primera Dama se mostraron conmovidos en lo que fueron las oficinas del ex presidente Salvador Allende

También estuvieron Carlos Maldonado, presidente del Partido Radical, Guido Girardi, senador por el Partido por la Democracia, Camilo Lagos, titular del Partido PROgresista, la candidata a la convención constitucional por el Frente Amplio, Beatriz Sánchez y el ex ministro y ex senador Carlos Ominami, padre de Ma, quien luego de casarse con Manuela Gumucio, adoptó a Marco Enríquez, quien terminó incorporando el apellido.

Luego del almuerzo que fue ofrecido en su honor, el Presidente visitó el que fuera despacho de Salvador Allende, donde se suicidó para no ser capturado por los militares golpistas. Se trata de dos habitaciones especialmente austeras, ubicadas en el ala que tiene salida a la calle Morandé 80, la más bombardeada en la noche del golpe en 1973, que fue reconstruida en el 2008 por Michelle Bachelet, al cumplirse 100 años del natalicio del ex presidente y un nuevo aniversario de la asonada militar.

Piñera y su esposa Cecilia Morel acompañaron a Fernández y Fabiola Yañez, quienes -visiblemente conmovidos- colocaron una ofrenda floral en homenaje a la visita. En el despacho de Allende los esperaban la senadora María Isabel Allende Bussi y la directora de cine Marcía Tambutti Allende, hija y nieta del ex presidente.

Así como el foco de la agenda del Presidente argentino estuvo en lo político, mañana estará dedicado a lo económico, con los encuentros que tendrá con el ex presidente Ricardo Lagos en la Fundación Democracia y Desarrollo y la secretaria ejecutiva de la CEPAL, la mexicana Alicia Bárcenas. En la sede de la Comisión Economica regional de las Naciones Unidas, además, dará una disertación que podrá seguirle vía streaming.

A partir del mediodía, ya en la residencia del embajador, mantendrá un largo encuentro con empresarios chilenos con inversiones en la Argentina.

