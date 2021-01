Pedro Cahn: “Decir ‘abran las escuelas’ es una expresión que sirve para hacer marketing político”

Fotografía sin fecha, cedida por la Fundación Huésped que muestra al infectólogo argentino Pedro Cahn en Buenos Aires (Argentina). EFE/Fundación Huésped /

En medio del debate por la vuelta presencial a clases, Pedro Cahn, uno de los integrantes del comité de infectólogos que asesora a Alberto Fernández en el marco de la pandemia, consideró en diálogo con FM Millenium que “decir ‘abran las escuelas’ es una expresión que sirve para hacer marketing político”. “Estoy totalmente de acuerdo con que hay que retomar la actividad presencial en las escuelas, pero veamos cómo lo hacemos. Es irresponsable decir una fecha calmar a los padres”, aclaró, sin embargo, en relación al 17 de febrero, el día que estipuló Horacio Rodríguez Larreta para que los chicos regresen a los colegios.

“No es cierto que los chicos no son trasmisores del virus. Los chicos se contagian y contagian. La escuela no tiene por qué ser un foco de contagio, pero depende cómo se maneje. Vos abrís las escuelas, que me parece perfecto, pero ¿cómo viaja la gente? Si nos vamos a manejar con burbuja, ¿qué hacemos con los maestros que tienen 3 escuelas? Hay muchas cosas para resolver. Además, hay que vacunar a los docentes y garantizar que eso ocurra”, afirmó Cahn, en una entrevista que le concedió a la periodista Romina Manguel en su programa A confesión de parte.

“Para la apertura de clases hay una responsabilidad de las autoridades sanitarias: en CABA, Quirós; en Provincia de Buenos Aires, Gollán; y en cada provincia cada ministro de Salud, más que el ministro de Educación. Hay provincias que van a abrir presenciales y otras 50 y 50 o por turnos, todo va a depender de la situación epidemiológica que tengan. No somos el único país que durante un año no tuvo clases, esa es una de las afirmaciones que no corresponde”, agregó y concluyó el tema opinando que “lo de las escuelas se discutió tarde”.

Horacio Rodríguez Larreta aseguró que los chicos retomarán las clases presenciales el 17 de febrero en la Ciudad de Buenos Aires (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Con respecto a la gestión general de la pandemia de coronavirus y a las críticas recibidas por el asesoramiento que le brinda al Presidente junto a otros profesionales de la salud, Cahn manifestó: “No fuimos venerados, pero sí atacados. Hay una frase que dice el que expone se expone. Tengo claro que quienes formamos el comité asesor estamos allí por invitación del ministro Ginés (González García) y lo hacemos ad honorem, no tenemos siquiera un nombramiento escrito”.

“Yo no apoyé todas y cada una de las decisiones que se tomaron. No estoy satisfecho con los resultados, aunque pudimos evitar una mortalidad adicional a la mortalidad muy alta que ya tenemos. Las cosas no se hicieron mal, seguramente con el diario del lunes se podrían haber hecho mejor”, trazó un balance el Director Científico de la Fundación Huésped. Y detalló que, por ejemplo, “el cierre del aeropuerto se tendría que haber hecho más ejecutivamente, con más controles al ingreso de la gente de afuera”, pero resaltó el valor de “establecer una cuarentena temprana que le dio tiempo al ministerio de Salud para armar la estructura”.

En cuanto a su relación con el gobierno de Alberto Fernández, aseveró: “Soy miembro del comité asesor en HIV SIDA desde 1989, imagínate los gobiernos que han pasado y yo nunca dejé de ser miembro de ese comité. Tengo una posición frente a los hechos de la vida política, pero eso jamás interfirió en mi decisión. Si esta pandemia hubiera sucedido con otro presidente de otro signo político y me hubieran llamado, yo hubiera ido igual y hubiera dicho las cosas que dije. Mi participación en esta gestión no es política”.

Pedro Cahn, junto a Carla Vizzotti, la secretaria de Acceso a la Salud, y Mirta Roses Periago, de la Organización Mundial de la Salud (Osvaldo Fantón/Télam)

En relación a las vacunas, Cahn reflexionó: “De cumplirse todos los compromisos que ya están firmados, Argentina tendría que disponer en los próximos meses de 51 millones de dosis de vacunas, lo cual significa un poco más de 25 millones de personas vacunadas. No es un panorama tan negativo” .

En cuanto a la desconfianza que despierta la Sputnik V rusa en algunos sectores, el infectólogo consideró: “En general a las vacunas no se las llama por su pasaporte, a la de Pfizer no se le dice ‘la norteamericana’. Mi hija Florencia que es médica ya se vacunó y yo estoy esperando que lleguen las vacunas para aplicármela. Me aplicaría la Sputnik, AstraZeneca, Moderna o la que esté disponible porque todas tienen aprobación de ANMAT”.

“Sólo puede plantear dudas sobre la vacuna alguien que no conozca lo que es ANMAT. Tiene alto prestigio internacional y no depende de los vaivenes políticos. Puede cambiar el director o el subdirector con un cambio de gobierno, pero lo que llamamos la línea de trabajo es gente de hace años. No hay ningún oscurantismo sobre el proceso de la vacuna Sputnik, todos los informes técnicos de Fase 2 están publicados. Es un error cuando se dice que la Sputnik no tiene completada la FASE 3, porque ninguna vacuna en el mundo la tiene completada, la FASE 3 se completa después de un año de observación por lo menos” .

