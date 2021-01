Fabiola Yáñez publicó una foto de Alberto Fernández y Dylan en Instagram y les respondió a los usuarios

"Vuelo bautismo de Dylan": así llamó Fabiola Yáñez a esta escena registrada instantes antes de abordar el helicóptero presidencial junto a Alberto Fernández

“Te parece mal que una vez el presidente descanse, o no tenías nada mejor q hacer que escribir por escribir. Pensá”, fue la réplica de Fabiola Yáñez a un usuario que criticó su posteo en Instagram.

La Primera Dama había subido a su cuenta fabiolaoficialok una foto en la que se la veía a ella junto al presidente Alberto Fernández y a su perro Dylan en los instantes previos a abordar el helicóptero. En el mensaje, Yáñez escribió que se trataba del bautismo aéreo de la mascota presidencial y que partían para un descanso en un lugar que no precisó. “Vuelo bautismo de Dylan♥️...amor perruno, días de descanso”, fue el breve texto que acompañaba a la foto.

De inmediato, junto con saludos y comentarios cariñosos hacia Dylan, algunos usuarios escribieron duras críticas al hecho de que el Presidente se tomara un descanso en el contexto actual de la Argentina. La Primera Dama respondió tanto los mensajes positivos como los otros; estos últimos con dureza, defendiendo el derecho del Presidente a descansar.

“Dale descansen que le país está bárbaro. Aun no sabemos is en este año vamos a recibir la vacuna para el COVID”, fue uno de los comentarios. Fabiola Yáñez respondió enseguida y fue tajante: “Ah, no sabés? La están recibiendo en todas las provincias. Si te despertaste con ganas de escribir, escribí algo más productivo”.

Otra usuaria defendió el posteo: “El mamerto [en alusión a Mauricio Macri] se tomaba tooodos los findes largos que le criticaba al peronismo y nadie opinaba. Espero que puedan descansar”.

“Gracias y aun más agradecida por tu sensatez. Te felicito”, le respondió la Primera Dama.

El usuario anterior volvió a la carga: “Sra Fabiola, con todo respeto, dejen de volar y pisen tierra, miren la realidad del país. No se puede más!!! Otro aumento más!!! Con todo cariño se lo digo”, escribió.

Y Yáñez replicó: “Con todo cariño la salud y el descanso de dos días para el presidente es más que importante”.

El intercambio de Fabiola Yáñez con sus seguidores en Instagram

A otro usuario que le dijo que la foto era “un escándalo de desconexión con la realidad”, ella le respondió: “Te parece mal que una vez el presidente descanse, o no tenías nada mejor q hacer que escribir por escribir. Pensá”.

Nuevamente otros usuarios salieron en defensa del viaje presidencial y volvieron a comparar con el estilo del presidente anterior, Mauricio Macri, que se retiraba con frecuencia los fines de semana a su casa quinta “Los Abrojos” y varias veces se tomó vacaciones durante su gestión.

Las réplicas de Yáñez a las críticas que suscitó la foto publicada en su Instagram

Finalmente, cuando había transcurrido cerca de una hora del primer posteo, agotada posiblemente la paciencia para responder, la Primera Dama decidió limitar los comentarios en su cuenta.

Seguí leyendo

Fabiola Yáñez coordinó un encuentro virtual de las primeras damas latinoamericanas

Fabiola Yáñez articuló un acuerdo para la provisión de agua potable en Misiones