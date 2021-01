Rodríguez Larreta reapareció en público luego de recibir el alta por coronavirus: “Estamos ante un rebrote en la Ciudad”

Larreta se mostró con Rodolfo D'Onofrio, presidente de River Plate, en su reaparición tras recibir el alta por coronavirus (Prensa GCBA)

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, recibió en las últimas horas el alta médica tras haber contraído Covid-19 y retomó la actividad oficial. El anuncio fue hecho por el propio mandatario esta mañana a través de su cuenta de Twitter, donde anticipó que volverá a trabajar de manera presencial paulatinamente. “ Quiero contarles que ya me dieron el alta médica. Si bien durante el aislamiento estuve en contacto con el equipo y trabajando de manera remota, a partir de hoy iré retomando de a poco las actividades presenciales. ¡Gracias por los mensajes de apoyo! A seguir cuidándonos ”, escribió Larreta en la red social.

La primera actividad del mandatario porteño fue una recorrida esta mañana por el dispositivo Detectar que se abrió en el Club Atlético River Plate. Durante la visita estuvo acompañado por el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, y el presidente de la entidad, Rodolfo D’Onofrio. Según informó la Ciudad, en la sede de Núñez se hace búsqueda activa de casos sospechosos de coronavirus y se testean a contactos estrechos de 9 a 11.30 horas.

“Seguimos trabajando en coordinación con el gobierno nacional y con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires”, dijo Larreta luego de concluir la recorrida. En ese sentido pidió respetar los cuidados y las recomendaciones sanitarias para evitar los contagios. “ Somos conscientes de que hay rebrote en la Ciudad y en el mundo, por eso es tan importante que nos cuidemos hoy más que nunca. Es la mejor manera de enfrentar esta situación ”, resaltó el jefe de gobierno porteño.

De igual forma, el funcionario relató brevemente algunos detalles de cómo transitó la enfermedad. “Desde lo personal estuve muy cansado durante los primeros días, con dolores de cuerpo. Realmente cansado. Eso me habrá durado dos o tres días. Estaba muy en reposo y a partir de eso fui mejorando día por día. Hoy estoy recuperado, me dieron el alta. El médico me dijo que vaya volviendo de a poco, regulando”, contó.

El referente de Cambiemos había informado el 6 enero pasado que había dado positivo por coronavirus tras haber pasado los primeros días del año en la localidad de Cariló. El dato fue confirmado por su equipo de gobierno, que informó que el mandatario porteño presentó síntomas leves de la enfermedad y se realizó un hisopado por precaución que arrojó resultado positivo.

“Ayer volví de la Costa, donde pasé el fin de semana en familia. Como tuve dolor de cabeza, decidí no esperar e hisoparme. Hoy el resultado dio positivo. Estoy bien en casa. Por favor sigamos cuidándonos y, ante el primer síntoma o a la vuelta de las vacaciones, hagámonos el test”, escribió después el jefe de gobierno en su cuenta de Twitter.

El propio Rodríguez Larreta publicó un mensaje en redes sociales para informar su cuadro. Ayer había difundido un video -grabado en Cariló- para explicarles a los vecinos cómo deben tramitar el turno para hacerse el testeo obligatorio en caso de que vuelvan de un destino turístico.

“Recuerden que si viajan a más de 150 km de la Ciudad y durante más de 4 días, es importante que saquen un turno para hacerse el test cuando vuelvan en cualquiera de los centros de testeo. Yo ya lo hice En http://buenosaires.gob.ar/vacacionesresponsables… tienen toda la info”, escribió.

Antes de su viaje a la Costa, Rodríguez Larreta se había reunido con el presidente Alberto Fernández el miércoles 30 de diciembre para analizar justamente el aumento de casos de coronavirus en el Área Metropolitana. Del encuentro, realizado en la Quinta de Olivos, también participó el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Los tres utilizaron barbijos y mantuvieron distancia de acuerdo a las imágenes oficiales difundidas por Presidencia.

Durante su estadía en la Costa, Rodríguez Larreta mantuvo un encuentro político el intendente Martín Yeza. Sin embargo, el diálogo se realizó al aire libre y respetaron el distanciamiento, por lo que en principio el jefe comunal tampoco interrumpirá sus actividades.

