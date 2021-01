El gobierno bonaerense aseguró que los casos están creciendo más rápido que en la primera ola y no descartó aumentar las restricciones

Berni, Gollán, Kicillof, Bianco y Costa junto al intendente local (Foto: Christian Heit)





El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, expuso datos preocupantes que grafican la aceleración de la curva de casos positivos de coronavirus registrada en las últimas semanas.

Luego de la reunión que encabezó el gobernador Axel Kicillof con intendentes de la Costa Atlántica, el funcionario brindó el parte epidemiológico semanal, durante el cual planteó: “ No es para estar tranquilos lo que estamos viendo ”.

“Estamos viendo que comienza a asemejarse lo que sucede en el interior de la provincia de Buenos Aires con el Área Metropolitana”, dijo Gollán. Y explicó: “ Está creciendo la cantidad de casos mucho más rápido que en la primera ola ”.

A modo de ejemplo, el funcionario recordó que durante la primera etapa de la pandemia el AMBA bonaerense llegó a un pico de 5.300 positivos diarios luego de un proceso de varias semanas. Ahora, el distrito está arribando a niveles similares a tres semanas de haber tocado el punto más bajo, a mediados de diciembre. “ Y mucho peor es lo que sucede en el interior de la Provincia, donde teníamos 540 casos y ahora ya estamos en 1.529, es decir, se triplicó ”, puntualizó.





Axel Kicillof, este mediodía con intendentes





No todas son pálidas. Gollán informó que luego de que aumentaran mucho las consultas, la línea 148 registró tres días de aplanamiento, lo que podría responder a una toma de conciencia general de la ciudadanía. “Es un indicador muy predictor de lo que puede pasar y eso nos da un poquito de esperanza. Esto tiene que ver con que la sociedad se relajó mucho y luego empezó a ver lo que está pasando y lo que pasaba con su entorno y empezó un proceso de toma de conciencia”, aseguró.

El otro indicador sensible en el tablero sanitario bonaerense es la cantidad de camas de terapia intensiva ocupadas, que llegó a 610 en el AMBA cuando hace tres semanas era de 430. “¿Tenemos plafón? Sí, pero empieza a notarse un incremento”, subrayó el ministro de Salud.

Durante la misma conferencia de prensa, el gobernador Kicillof aseguró que si continúa la tendencia aplicarán más restricciones, “tanto colectivas como individuales” . No obstante, su discurso estuvo orientado a diferenciarse de quienes indican que los adolescentes no están cumpliendo con las medidas de prevención. “Es mentira que el problema son los jóvenes. Los jóvenes cumplen, aun cuando no son los que más se contagian”, remarcó.

Entre quienes señalaron a la juventud por el aumento de casos de las últimas semanas, se encuentran el presidente Alberto Fernández y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

Kicillof hizo hincapié además en la campaña de vacunación que comenzó el 29 de diciembre: “ La campaña antivacunas fracasó ”, lanzó.

“ Estamos en una campaña de vacunación que nunca se hizo, estamos trabajando con todos los intendentes. En febrero estimamos que vamos a recibir un millón y medio de vacunas y vamos a ampliar el dispositivo de vacunación a 350 centros ”, anticipó.

Asimismo, el gobernador les informó a todos los bonaerenses que pueden preinscribirse para ser inoculados de acuerdo a la estrategia adoptada por el Gobierno. Actualmente, la Sputnik V está destinada al personal médico que se encuentran en la primera línea de batalla contra el virus.

“La vacuna no trae nada, solo un poco de dolor en el brazo y nada más. La seguridad de la vacuna es muy elevada y la eficacia también lo es. Todas las vacunas que están dando vuelta tienen una efectividad de 90% o mayor. De cada 10 vacunados, uno solo contrae la enfermedad y lo hace de una forma muy leve”, subrayó.





