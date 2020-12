Todos los puertos del país están paralizados por medidas dispuestas por sindicatos de la Marina Mercante

Las principales terminales portuarias del país totalmente paralizadas

Un sorpresivo cese total de actividades que rige desde las 00:00 Hs de este 26 de diciembre y que tiene como protagonistas a marinos mercantes enrolados en el Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y en el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo, han originado en la práctica la total parálisis en los puertos fluviales y marítimos del país.

Según denuncia en un comunicado la Federación Nacional de Empresarios navieros, que nuclea al grueso de la compañías del rubro del país, el llamado “plan de lucha” de esta porción minoritaria de gremios marítimos impacta a nivel general en la actividad naviera ya que al dejar de prestar servicios los remolcadores de puerto, ningún buque de mediano o gran porte sea nacional o extranjero puede zarpar de muelle o aproximarse a estos por la sencilla razón de que, sin el apoyo de los buques de remolque, es náuticamente posible hacerlo.

“El paro que afecta a los remolcadores de maniobra portuaria paraliza la operación de todas las terminales portuarias del país e interrumpe las exportaciones e importaciones por vía acuática, el vital transporte de hidrocarburos y casi la totalidad del tráfico de cabotaje. La medida podría provocar desabastecimiento de combustibles y agravar el aislamiento del comercio exterior del país”, indicó la FENA en su comunicado.

Según pudo saber Infobae, la raíz del conflicto es una reiterada solicitud formulada exclusivamente por dos de los doce gremios marítimos y fluviales en relación con el sistema remunerativo que rige una de las actividades salarialmente más altas del país. Siempre al decir de los empresarios navieros, hay en marcha en estos momentos negociaciones por mejoras salariales y además en virtud de las concesiones otorgadas en 2019 por el gobierno de Mauricio Macri los trabajadores marítimos reciben mensualmente una recomposición salarial del 70% del porcentaje de inflación publicada por el INDEC y cada seis meses se ajusta al 100% de ese valor, con lo que el sector es uno de los pocos que ha logrado oficialmente mantener sus salarios ajustados conforme al índice de precios al consumidor.

La llegada y salida de buques a los distintos puertos de la Hidrovía Paraná Paraguay también se encuentra interrumpida

Consultados los representantes del SOMU, éstos indicaron que, “ante la falta de respuesta satisfactoria por parte del sector empresario [en este caso, la Cámara Argentina de Remolque] y una vez cumplidos todos los plazos legales”, dispusieron “iniciar un plan de lucha instruyendo a los compañeros del sector para que procedan a cumplir un cese total de actividades desde las 00:00 del día 26 de diciembre hasta las 07:00 del próximo 28 del mismo mes”.

Si bien distintos voceros del sector explicaron a Infobae que este tipo de acciones, dictadas fuera del habitual horario hábil de la administración pública, tienen como objetivo evitar la llamada “conciliación obligatoria”, llama poderosamente la atención que la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables no haya tomado medidas al respecto y que el propio Ministerio de Trabajo, en conocimiento del tema, haya citado a una reunión de conciliación para el próximo lunes a las 11:00 horas, es decir una vez que la medida de fuerza haya finalizado.

Consultado por este medio, un representante gremial de uno de los sindicatos que no adhiere a la medida expresó: “Si bien la situación salarial del sector no es la mejor a la que podríamos aspirar, la situación de la Marina Mercante Argentina es muy delicada y pende de un hilo que lo poco que queda de ella desaparezca y sea reemplazada totalmente por buques y marinos extranjeros. El Presidente viene reiterando que hay que comenzar a mirar hacia el Pacífico para sacar nuestras exportaciones, y con este tipo de actitudes no contribuimos a mejorar nuestra situación”. Por otra parte, desde el Centro de Patrones no hubo respuesta a los requerimientos respecto a las razones del paro.

El polo agroexportador del gran Rosario sufre un nuevo golpe a sus operaciones luego de soportar una dura medida de fuerza por parte de los acopiadores de granos

Desde la llegada de Alberto Fernández a la presidencia, la relación de la cartera laboral con el sector marítimo no es todo lo fluida que los dirigentes gremiales esperaban. Siendo un sector laboral considerado por el Ministerio de Trabajo como de “renta alta” y con muchos gremialistas enrolados al menos hasta 2019 en el macrismo, solo Raúl Durdos ( Secretario General del SOMU) tiene algún grado de predicamento en el entorno cercano al Presidente de la Nación.

La pandemia presente en la medida de fuerza

Las autoridades del SOMU aclararon que, a pesar del cese de actividades, todos los trabajadores deberán estar presentes en sus puestos de trabajo y que si a requerimiento de las autoridades nacionales fuera necesario que una o varias naves ingresen a puerto por razones sanitarias se les deberá prestar el servicio de remolque sin necesidad de consulta con las autoridades sindicales.

Infobae indagó sobre el costo estimado de la medida de fuerza. Según distintos operadores portuarios, unos 200 millones de dólares se perderán en concepto de demoras, sobre estadías en puerto y pérdidas de escala. “Lo más grave de esta situación es que estamos trabajando al límite de nuestras posibilidades en virtud de todas las complicaciones que la pandemia nos ha originado. Los gremialistas deberían entenderlo”.

Seguí leyendo:

Paro en puertos exportadores: la protesta escala políticamente y el martes hay reunión en Trabajo