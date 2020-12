Elisa Carrió presentó el libro sobre su legado político: “No se depriman, la victoria está en la lucha”

Elisa Carrió presentó su libro sobre su legado político.

En un clima de anécdotas, chistes, itinerarios y recuerdos sobre momentos vividos junto a sus compañeros de partido, Elisa Carrió presentó hoy su libro “Mi legado político 1994-2020”, una compilación de su trabajo en la política argentina desde 1994 hasta 2020.

La ex diputada nacional reapareció con una actividad pública en compañía de dirigentes de la Coalición Cívica, tras haber renunciado a su banca con la finalización del mandato del gobierno de Mauricio Macri. Desde ese momento Carrió decidió alejarse de los cargos públicos, aunque se mantuvo activa políticamente con críticas hacia la gestión de Alberto Fernández y declaraciones sobre la interna de Juntos por el Cambio.

“Creo que siento la plenitud de una vida justificada”, dijo exultante la ex legisladora, durante la presentación de su obra que consta de 18.000 páginas y fue editado por la historiadora Cecilia de Francesco.

“No me voy a ir, voy a estar en los momentos difíciles” , anticipó, tras ratificar que permanecerá fuera de “la vida diaria de un parlamento que a veces abruma por su mediocridad”.

En un tono festivo y con bromas hacia los asistentes -presenciales y vía Zoom-, Carrió reivindicó a la fundación de la Coalición Cívica como un partido que “es un ejemplo porque no se pagaron precios por llegar al poder”.

“No nos financiaron los grandes empresarios, no cedimos a determinadas alianzas que podrían competer nuestra historia salvo en casos excepcionales, para sacar al fascismo de Cristina”, sostuvo.

En su intervención de cierre, Carrió se refirió al hecho de que no pudo ganar las elecciones presidenciales en sus distintas presentaciones como candidata. “Es cierto, no llegué a la presidencia porque no transamos con el establishment, ni con el poder financiero, ni con el dinero, pero demostramos que pudimos hacer política desde los valores. Demostramos que pudimos ejercer el poder, a lo mejor no desde un despacho oficial, pero lo ejercemos ”, completó.

Elisa Carrió renunció a su banca sobre el final del mandato de Mauricio Macri

Desde ese balance, la ex legisladora sostuvo que “se pudo construir” una organización política que pudo intervenir en la política nacional.

“Hubo mucho de lucha, pero también de la ayuda del señor. Sin la Eucaristía no hubiese podido recorrer el país”, apuntó y aclaró que “siempre vamos a estar”. “Hay nueva generación que aprendió de esos principios y no se va a mover porque voy a resucitar de entre los muertos y les voy a pegar”, bromeó.

“Agradezco el amor a Dios pero también el enorme amor de la gente, de muchísimas personas que cuando nos quedamos solos estuvieron al lado de nosotros. Ese 1,8 % es también es nuestro brillante. Hemos dado la vida por la República, la Constitución, todos los que están acá van a dar la vida, todos tenemos que dar todo”, continuó.

Y cerró: “¿Saben qué? No se depriman. La victoria está en la lucha, en la dignidad, valoren lo poco o mucho que tenemos. Valoren la vida, la vida si no es difícil, no es hermosa”.

Carrió fue cofundadora con el ex presidente Mauricio Macri de la alianza Cambiemos (luego Juntos por el Cambio) integrada por el PRO, la CC-ARI y la UCR, que gobernó el país entre 2015 y 2019.

En “Mi legado político 1994-2020”, la obra reunió toda la tarea legislativa de Carrió, su actuación como convencional constituyente, las denuncias, informes y pedidos de juicio político presentados durante sus veintiséis años de vida política.

