Detuvieron a tres funcionarios de la municipalidad de Merlo por vender terrenos usurpados y facilitar las tomas

Verónica Magario, Axel Kicillof, Gustavo Menéndez y Cristina Fernández de Kirchner (Foto: Raúl Ferrari / Telam)

Tres funcionarios de la municipalidad de Merlo y el familiar de uno de ellos fueron detenidos en las últimas horas por formar parte de una organización delictiva que se dedicaría a la venta de terrenos usurpados, propiciar la toma de predios y realizar maniobras ilegales con tierras en litigio. Así se desprende de las primeras investigaciones llevadas adelante por el fiscal Mario Ferrario. Los delitos los realizaban desde la misma intendencia .

Esta no es la primera vez que hechos de corrupción salpican a la administración del intendente Gustavo Menéndez. Al comienzo de su gestión, un grupo de inspectores municipales fueron descubiertos solicitando coimas a los comerciantes que debían controlar.

Uno de los detenidos es Hernán Acuña, el director de Tierras de la comuna . El área depende de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, cuya titular es Karina Menéndez, la hermana del alcalde.

El 27 de octubre de 2019 Menéndez fue reelecto como intendente de Merlo con el 63,56% de los votos y actualmente es el actual presidente del PJ Bonaerense. El funcionario supo ganar espacio en los medios por las denuncias de presuntos ilícitos que se habrían cometido durante la gestión de Othacehé que duró al frente del municipio 24 años, entre 1991 y 2015.

Gustavo Menendez es el actual presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires. (Martín Rosenzveig)

“ La causa se inició por una denuncia que realizamos desde el propio municipio a instancia de los vecinos que contaban que funcionarios nuestros estarían involucrados en usurpaciones de tierras. Tierras que después vendían ”, le confirmó a Infobae el intendente Menéndez. “El caso que disparó el allanamiento a las oficinas de Tierras y a la detención de estas cuatro personas no es por una usurpación en concreto, sino por la presunta venta de un predio que le iban a realizar a unos comerciantes”, agregó.

Según el texto de la presentación judicial, los funcionarios municipales habrían lucrado con la venta de terrenos fiscales –pero también privados en procesos sucesión- en la localidad de Mariano Acosta.

Con la pretendida “chapa” que les daría el trabajar bajo la órbita de Karina Menéndez, daban autorización para usurpar los predios con la promesa de que desde la municipalidad se les darían los papeles que los transformarían en dueños legítimos a cambio de dinero.

“Karina estaba al tanto de la denuncia judicial. Es ella quien me alerta de la presunta situación irregular que involucraba a funcionarios de su área. Ahí empezamos a prestar atención, y luego llegaron denuncias de vecinos”, aseguró Menéndez y dijo sentirse “sorprendido” cuando se enteró que “dos de los detenidos eran personas de confianza, que provienen de una buena familia”.

“Las denuncias por supuestos actos de corrupción no son nuevas. Hay muchas. Cada vez que hay una denuncia pedimos la investigación y nos presentamos nosotros como denunciantes para que se esclarezca. Muchas veces las investigaciones no arrojan resultados positivos porque no siempre son desinteresadas o de buena leche... muchas veces son falsas o con intencionalidad. Pero nosotros tenemos la obligación de prestarle atención a todas. Los resultados de esta nos tomo por sorpresa. Para mí es muy difícil controlar 5.000 empleados. Por eso los secretarios son fundamentales en el control”, se intentó justificar el mandatario.

Durante los allanamientos a las oficinas de Tierras de la Municipalidad de Merlo, la policía y los funcionarios judiciales se llevaron varias cajas con documentación que acreditaría las maniobras en las que estaría involucrado Hernán Acuña, uno de sus hombres de confianza.

Los cargos que se les imputan y los hechos que se investigan son por demás sensibles, máxime en momentos en que las usurpaciones de tierras en la provincia de Buenos Aires son un problema que jaquea al gobernador Axel Kicillof.

Pero, como esta es una historia de Conurbano, no todo quedó ahí. En los allanamientos, también realizados en las propiedades de los cuatro imputados, la policía encontró plantas de marihuana y una cantidad aún no precisada de esa droga en una de las camionetas requisadas.

"La causa se inició por una denuncia que realizamos desde el propio municipio", le dijo Gustavo Menéndez a Infobae. (Nicolás Aboaf)

La investigación ahora apunta también a determinar si la Amarok es propiedad de la municipalidad o del sospechoso. En las próximas horas, los cuatro detenidos serán indagados por el titular de la Fiscalía Número 3 de Morón.

Seguí leyendo:

La usurpación, ¿un delito “tolerado” en la Argentina?

Le usurparon un terreno y el juez se negó a desalojarlo porque tiene el pasto crecido