Fernando Henrique Cardoso: “Los gobiernos actuales no prestan demasiada atención a las relaciones bilaterales entre Argentina y Brasil”

Fernando Henrique Cardoso durante su exposición en la Universidad Di Tella

El ex presidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso pidió el fortalecimiento del Mercosur y destacó la importancia de mejorar las relaciones bilaterales entre Argentina y Brasil . Además, llamó a buscar una convergencia con Estados Unidos, que tiene como mandatario recientemente electo al demócrata Joe Biden, y sostuvo que en nuestra región se debe terminar con la polarización que debilita a la democracia.

En una exposición en modo virtual de casi 45 minutos, que realizó este martes por la noche convocada por la Universidad Torcuato Di Tella -de la que es doctor honoris causa-, el político que condujo los destinos del vecino país durante dos períodos entre 1995 y 2003, detalló los progresos que se desarrollaron en Brasil en los últimos años pero también recalcó que “hay mucha gente que se siente desamparada y con miedo de qué va a ocurrir cuando se termine la pandemia” . “Hay que atender la situación de los subempleados pero también de los que se quedaron sin trabajo en este último tiempo”, agregó.

Cardoso recordó que cuando se lanzó el Mercosur él era Canciller de Brasil y que esa hermandad fue creciendo. Pero advirtió que los gobiernos actuales no prestan demasiada atención a las relaciones bilaterales entre Argentina y Brasil . “Si hay integración económica entre ambos países esto puede ayudar al crecimiento. Muchos creen que el idioma puede ser un obstáculo pero debemos transformar esa relación de vecinos en una relación de amistad”, dijo. Una clara alusión al distanciamiento que existe actualmente entre los Gobiernos de Alberto Fernández y de Jair Bolsonaro, en las antípodas del arco político.

Fernando Henrique Cardoso - Universidad Di Tella

Sobre la relación con Estados Unidos, que ahora tendrá un presidente que augura algunos cambios en la relación con América Latina, el sociólogo de 89 años nacido en Río de Janeiro sostuvo que hay que buscar un punto de convergencia con los estadounidenses. “No hay que considerar a los Estados Unidos como un enemigo. Sabemos que siempre tienen una visión nacionalista, que privilegian lo suyo. Supongo que la relación será más abierta, con una visión más multilateral. Y esperemos que no tengan menoscabo por el resto del mundo, que el interés americano pase más por colaborar”, argumentó.

Luego hizo hincapié en un tema que preocupa a todos los países tras la pandemia: cómo achicar o morigerar la desigualdad social: “ No habrá democracia si sigue existiendo la desigualdad. Hay que establecer consensos, los países deben crecer para distribuir mejor . Confío en la energía de las nuevas generaciones para ir por este camino. Ellos tienen un horizonte. Deben luchar por terminar con la pobreza y la desigualdad”.

“La polarización es enemiga de la solidaridad” , destacó en otro tramo de su alocución. “La democracia es como una planta que debemos regar todos los días. Ha habido brotes en la región de considerar al adversario como un enemigo. Ojalá eso se acabe. En estos momentos hay que evitar el cansancio de la gente. Son tiempos de cambio de comando y no hay que olvidarse que la gente pretende convivir con el otro. No debe olvidarse que el otro también existe”, manifestó.

Cardoso, que además de presidente fue también senador nacional, ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Finanzas de su país, es a pesar de su avanzada edad uno de los intelectuales más influyentes de Brasil. Consultado sobre la influencia de las redes sociales en la política se mostró a favor de su utilización en forma responsable: “ Las fake news forman parte de una realidad, pero no hay que permitir que se adueñen de las redes sociales. ¿No vamos a utilizar las redes porque son peligrosas para la sociedad? Al contrario. Lo que no pueden hacer las redes es definir el destino de la democracia”.

Por último, habló de la función que a su entender debe cumplir cualquier presidente: “Tiene que decir lo que piensa sin engañar al pueblo. Hay que saber decir que sí y también que no. Hay que ser lo más abierto posible y no mentir, no engañar. No tengo habilidad para engañar, no fui preparado para eso”.

