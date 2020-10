Luis Miguel Etchevehere: “No le tenemos miedo a Cristina Kirchner ni a Juan Grabois"

Productores de la provincia de Entre Ríos se movilizaron al ingreso de la estancia Casa Nueva, ubicado sobre la Ruta Provincial N°48, a un kilómetro y medio del ingreso a la ciudad de Santa Elena, departamento La Paz.

La intensa lluvia del domingo entrerriano no impidió que los manifestantes lleguen a la propiedad de la familia Etchevehere, centro del conflicto familiar que escaló en tensión tras la decisión de Dolores Etchevehere de ingresar al predio junto con militantes del Proyecto Artigas al cual donó 40 hectáreas de la propiedad para un desarrollo agroecológico.

Allí, desde una tarima improvisada y ante una importante cantidad de asistentes, los tres hermanos Etchevehere -el ex ministro Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Sebastián- estuvieron junto a su madre Leonor Barbero Marcial manifestándose en contra de la decisión del juez subrogante de La Paz Raúl Flores y denunciando que el gobierno de Entre Ríos “liberó la zona”.

Al acto acudieron productores de los distintos departamentos de la provincia de Entre Ríos. “Somos un montón de productores de la provincia que coincidimos en poder manifestarnos frente a esta situación que estamos viviendo. Nos motiva es el país que queremos de aquí en adelante, vemos con mucha preocupación que se están llevando puesto los derechos a la propiedad privada, a la libertad de expresión, a intervenir en la Justicia y que puedan trabajar de manera independiente”, expresó a Infobae Mariela Gallinger, titular de Federación Agraria Crespo.

El denominado banderazo federal no sólo convocó a los productores a la puerta de la estancia Casa Nueva, sino a que se manifiesten en distintos puntos del país.

Pero los productores no sólo hablaron de la defensa a la propiedad privada sino que también señalan que hay una disputa de modelos de producción: “Nos preocupa también el modo de producir en nuestra provincia, quieren hacer de Entre Ríos una provincia agroecológica cuando el sistema productivo está trabajando con el aporte de las buenas prácticas agropecuarias”, expresó Gallinger.

Cabe destacar que la provincia de Entre Ríos viene debatiendo sobre los límites a la producción a gran escala mediante el uso de químicos, en una disputa que incluyó medidas cautelares dictadas en sede judicial que limitaron fumigaciones aéreas en inmediaciones de escuelas rurales.

Respecto al accionar judicial en el marco del conflicto de Dolores Etchevehere y su madre junto a sus hermanos, Gallinger expresó: “ Necesitamos que la Justicia actúe con la Constitución en la mano, hay falencias en los fallos . Hay cosas que sobrepasan al sentido común. Pedimos que la Justicia actúe con la celeridad que este caso merece para el bien de todos”.

Desde la tarima, Miguel Etchevehere planteó que a partir de hoy habrá un “antes y un después” y adelantó que se quedará en la puerta del campo hasta que la Justicia “saque a los ocupantes ilegales”.

“No nos van a doblegar las mafias, no le tenemos miedo al Estado, no le tenemos miedo a Grabois, no le tenemos miedo a Cristina Kirchner” , gritó.

Y desafió: “Estamos durmiendo aquí todas la noches, si nos quieren venir a buscar, que vengan”.

Noticia en desarrollo...