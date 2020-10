La Justicia les prohibió a los hermanos Etchevehere acercarse a su hermana Dolores

El juez subrogante de La Paz, Raúl Flores, dispuso una restricción de acercamiento al ex ministro Luis Miguel Etchevehere, sus dos hermanos –Juan Diego y Arturo Sebastián– y su madre Leonor Barbero Marcial, quienes no podrán acceder al casco de la estancia Casa Nueva por el plazo de 30 días.

La medida fue adoptada tras el pedido de la fiscal auxiliar María Constanza Bessa, quien pasado el mediodía presentó un escrito solicitando las medidas restrictivas, basándose en nuevos hechos denunciados por Dolores Etchevehere en jurisdicción de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) bajo el patrocinio de su abogada Daniela Guadalupe Verón. En la denuncia señalaron una presunta extorsión en el marco de violencia de género.

Tras la solicitud del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Entre Ríos, el magistrado dispuso el “ cese de cualquier acto violento, molesto e intimidatorio hacia Dolores Etchevehere y las personas allegadas a la misma que se encuentran en el interior del Establecimiento Rural Casa Nueva junto a ella, por cualquier medio y por sí o por interpósita persona”.

Mientras tanto, en la puerta del predio –ubicada a unos 1.000 metros del ingreso al casco principal de la estancia– un grupo de productores agropecuarios está reunido deliberando los pasos a seguir en su protesta.

Además, el juez determinó la “prohibición de acercamiento” a la propia estancia y les impuso la obligación de “respetar el cordón policial preventivo” ubicado en la puerta del predio sobre la Ruta Provincial N° 48.

En el escrito también se establece “la prohibición de realización de actos violentos, molestos y/o perturbadores tanto a la denunciante como a su grupo familiar y social y allegados”.

En la denuncia, Dolores Etchevehere aseguró: “Por mi condición de ser mujer, me han excluido de todos los negocios de la familia” y agregó: “Desde el día de la muerte de mi padre no recibí un centavo jamás, ni siquiera tuve bancarización de ningún tipo ni poseo bienes de ninguna clase. Me han expulsado de la casa que me correspondía en Paraná”.

Además, hizo hincapié en los hechos ocurridos el pasado miércoles por la noche, cuando un grupo de productores se acercaron al ingreso del casco de la estancia, y aseguró que fue “hostigada, amedrentada y amenazada” por este grupo de personas que “se presentaron alegando venir a pedido y en nombre de Luis Miguel Etchevehere, intimándome, mediante violencia verbal y psicológica, a retirarme de mi propio domicilio”.

El escrito presentado en Comodoro Py advirtió sobre la presencia de “una camioneta en la entrada, impidiendo el ingreso y salida del campo” y apuntó contra los productores que están en la puerta a los que responsabilizó por generarle “una sensación de tensión, nerviosismo y miedo”.

Por su parte el abogado del ex ministro y su familia, Rubén Pagliotto, le confirmó a Infobae que apelarán la medida y calificó la decisión como “descabellada y desopilante”.

“Es obvio que este caso le quedó más que grande ya que en todo momento demostró inseguridad y enorme sumisión ante funcionarios nacionales ajenos a la causa”, arremetió el abogado, y aseguró que no tiene experiencia en el fuero penal por su condición de juez subrogante. Cabe destacar que Flores está en reemplazo del titular del Juzgado de Garantías de La Paz, Walter Carballo, que está de licencia compensatoria.

Para finalizar, Pagliotto dijo que “la imagen del servicio de Justicia provincial quedó devaluada y expuesta al ridículo”.

Seguí leyendo:

Grabois dijo que la ocupación en el campo de Entre Ríos no es ilegal y apuntó contra los Etchevehere: “Es un abuso de poder contra su única hermana mujer”