Con una carta manuscrita, el Papa felicitó a Misiones por la creación del primer Ministerio de Cambio Climático de América Latina

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, le tomó juramento al flamante Ministro de Cambio Climático, Patricio Lombardi (Télam)

“ Me ha encantado que usted haya creado un Ministerio de Cambio Climático (el primero de América Latina). Esta noticia me alegró mucho. Les hago llegar mis felicitaciones junto al deseo de que este buen ejemplo cunda en otras jurisdicciones ”, escribió de puño y letra el papa Francisco en una carta dirigida al gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad. Y agregó: “Le ruego haga llegar también mis felicitaciones al flamante Ministro, Patricio Lombardi”.

Para concluir, el Sumo Pontífice señaló: “Rezo por ustedes. Por favor, le pido que lo haga por mí. Que Jesús lo bendiga y la Virgen Santa lo cuide. Fraternalmente, Francisco”.

La creación de la Secretaría con rango de Ministerio fue aprobada el 17 de septiembre por la Legislatura provincial, convirtiendo a Misiones en el primer distrito del país en darle esa jerarquía a todo lo relacionado con el área, que incluye planes estratégicos para mitigar el efecto invernadero, desarrollo de energías renovables, uso de biocombustible, adaptación y resiliencia al cambio climático y otros desafíos encarados por el Estado provincial.

Lombardi, que fue puesto en funciones el 7 de octubre con la necesidad de trabajar en la custodia del medioambiente y darle valor a la biodiversidad misionera, admitió que recibió con una sorpresiva emoción las palabras de Francisco.

Esta es la carta manuscrita que el papa Francisco le envió al gobierno de Misiones

“ Me enteré de la carta esta mañana cuando el gobernador Herrera Ahud me mandó un mensaje de texto que decía ‘un mimo de su Santidad’. Además fue una carta manuscrita, lo que no siempre lo hace, y la deferencia de poner mi nombre. Fue una sorpresa total, la misma que tuve cuando me nombraron Ministro de Cambio Climático” , señaló a Infobae el funcionario provincial.

Antes de asumir, Lombardi se desempeñaba como Subsecretario de Relaciones Internacionales de Misiones, ocupando un cargo también inédito. Además, fundó en 2008 la organización R21 con el ex Soda Stereo, Charly Alberti, dedicada a difundir la crisis ambiental global para comprender la profundidad de la crisis climática y los desafíos y oportunidades que ésta presenta para Latinoamérica.

Consultado acerca de sus objetivos, el flamante Ministro explicó que el principal es “ dar un servicio ecosistémico a la Argentina, a la región y al planeta, y es momento de que nos paguen por eso”.

“Misiones hace un gran esfuerzo en cuidar el 52% de la biodiversidad de la Argentina. Esa biodiversidad es la misma para el fueguino y el porteño pero la cuida, la paga y la conserva el misionero. Eso nos parece injusto y creemos importante realizar un cambio de paradigma, que es de abajo hacia arriba. La ONU debe escuchar más a los estados subnacionales porque hasta ahora le está dando plata a países del Fondo Verde para el Clima pero estamos viendo que como está el reparto del dinero no está funcionando porque tenemos un mundo cada vez peor”, explicó Lombardi, quien aspira a que los principales organismos internacionales que combaten el cambio climático compensen con dinero el esfuerzo que hace Misiones por el medio ambiente.

Misiones es la primera provincia que creó su Ministerio de Ecología hace 30 años y ahora es la primera de América Latina en poner en funcones un Ministerio de Cambio Climático (Télam)

“Damos una enorme cantidad de servicios econosistémicos, como captar el dióxido de carbono y transformalo en oxígeno limpio para poder respirar o tener una selva que le da hábitat al yaguareté. Sabemos que Misiones tiene que ser reconocida y escuchada a nivel nacional e internacional porque somos productores de vida. Producimos oxígeno, producimos vida y tenemos que ser recompensados”, enfatizó.

Hay diferentes formas de calcular cuánto dinero podría recibir Misiones por esta iniciativa, entre los que está el famosos Bono Verde que le pone un precio a una hectárea de árboles. Sin embargo, para Lombardi es insuficiente ese cálculo: “Misiones tiene selva y no podemos permitir que nos evalúen igual que aquellas provincias donde practican monocultivo y el suelo no queda en las mismas condiciones que una selva nativa. Hay que evaluar los bosques de otra forma”.

En ese sentido, el gobernador Herrera Ahuad presentó la iniciativa al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para que Misiones pueda aspirar a ese Bono Verde que otorgan organismos internacionales, que en el caso de Misiones no sea reembolsable como sucede en Indonesia y Paraguay. “Queremos que el mundo sepa que damos oxígeno, que cuidamos las cuencas hídricas, que producimos humedad y también cuidamos la biodiversidad”, concluyó Lombardi.

