Alberto Fernández: “No tengo ningún conflicto con Lacalle Pou”

Alberto Fernández compartió este miércoles una entrevista con el ex presidente uruguayo José “Pepe” Mujica, quien se retiró de la política activa luego de renunciar a su banca en el Senado a raíz de la pandemia de coronavirus. En diálogo con la televisión del país vecino, el jefe de Estado argentino ratificó que no tiene ningún “conflicto” con su par uruguayo: “Muchos piensan que tener muchos amigos en el Frente Amplio se convierte en una diferencia con Luis Lacalle Pou y la verdad no es tal cosa”.

El Presidente compartió pantalla con Pepe Mujica en el programa La Letra Chica. Allí llenó de elogios al dirigente uruguayo que el martes pasado le puso fin a su carrera política a los 85 años.

“A Pepe lo he escuchado decir que lo mejor en la vida es andar ligero de equipaje, porque cuando uno tiene le empieza a dedicar tiempo. Cuando uno menos tiene, es feliz con menos. Una gran enseñanza ética y moral”, expresó Alberto Fernández, quien continuó resaltando su amistad con Mujica: "Es un montón para alguien como yo, que cree en la política, la honestidad, la ética. Ayer (por el martes) escuchaba su discurso y me erizaba la piel. Pepe es mucho más que un político, trasciende la política, la llena de filosofía, llena de ética la vida, dignifica lo mejor del ser humano. Solo puedo decir cosas buenas y de admiración de Pepe”.

Luego analizaron el impacto de la pandemia en la economía mundial. “Pelear contra esa desigualdad es la tarea que nos cabe”, planteó el argentino. "La pandemia nos ha dejado una enseñanza, que el capitalismo tal como lo conocimos era de una debilidad enorme. El virus terminó con empresas y desbarrancó los bonos de las grandes potencias”. “Vean como se han caído las economías mas poderosas, todo se desbarrancó. Nos da una oportunidad para poder construir otra economía con otra fortaleza y con otros principios de igualdad”, propuso.

Alberto Fernández junto a Tabaré Vázquez y Luis Lacalle Pou (AFP)

Luego, tras definir a Mujica como "uno de los hombres más grandes que dio la política de Latinoamérica”, ahondó en la relación política entre Argentina y Uruguay con el gobierno de Lacalle Pou. “Muchos piensan que tener muchos amigos en el Frente Amplio se convierte en una diferencia con Luis Lacalle Pou, y la verdad no es tal cosa”, comentó.

En ese sentido ratificó que “no hay ningún conflicto entre Uruguay y Argentina, y no hay ningún conflicto entre Luis y yo”. “Ningún argentino puede darse el lujo de estar mal con Uruguay; yo tampoco. Además no tengo motivos para estar mal con Uruguay”, añadió.

Asimismo, Alberto Fernández destacó su relación con el canciller uruguayo Francisco Bustillo: “'Pancho es mi amigo, sigue siendo y siempre lo va a hacer”. “A la familia Lacalle la conozco y quiero, aunque con Luis tengo menos trato, tengo el afecto y respeto que merece. No hay ningún conflicto, son cosas que a veces dicen los especuladores que hacen análisis político”, argumentó.

“Luis es el presidente que eligieron los uruguayos, tiene todo mi respeto y afecto. Tenemos que trabajar lo más juntos que podamos , esto al margen del cariño que siento por Pepe”, concluyó Alberto Fernández volviendo a elogiar al ex presidente de quien espera “que no deje la política, ni el virus lo haga dejar la política”. “Necesitamos muchos Pepe, las nuevas generaciones no sabes cuanto te necesitan”, finalizó el mandatario argentino.

