Rodolfo D’Onofrio y Jorge Ameal compartieron una charla virtual organizada por la DAIA contra la violencia y la discriminación

Esta tarde, el presidente del Club Atlético River Plate, Rodolfo D’Onofrio, y su par del Club Atlético Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, compartieron un encuentro virtual organizado por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), bajo el lema “Rivales en el fútbol, aliados por la diversidad”.

“Nosotros lo que pretendemos es aportar. Desde nuestra institución, no me cabe dudas que Rodolfo también, creemos que con deporte y educación se puede", expresó Ameal en el comienzo, previo a la palabra de D’Onofrio: “Desde que llegamos a River hemos intentado por todos los medios terminar con la violencia. Hemos logrado que no haya barras en River. No tenemos barrabrava. Hay un espacio vacío, un agujero que demuestra que no están. Una lucha que el fútbol argentino debe dar. Es complejo y difícil. No estamos discriminando a nadie”.

El presidente de River continuó: "Tratamos de estar muy cerca de las comunidades. Donde no haya discriminación. Con Boca estamos en la misma línea. El convencimiento de que estos dos clubes deben colaborar para vivir en una sociedad mejor. Nosotros somos los presidentes, tenemos una responsabilidad pero tenemos comisiones directivas y socios para que esto se haga realidad”.

La reunión contó con la presencia virtual de casi 200 personas. La misma tuvo como moderador al periodista Víctor Tujschinaider, quien se encargó de realizarles las preguntas a los mandatarios.

Previo al comienzo, el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, indicó: “Agradecer a Jorge y Rodolfo por participar de una actividad emblemática. Se trata de diversidad. Nos referimos a la variedad, a la semejanza o la multiplicidad de conceptos culturales, étnicos o religiosos. Muchas veces entendemos que es una adversidad contra la que la DAIA lucha constantemente”.

“ Tenemos que terminar con este tipo de historias, nos pasa a nosotros con Bolivia y Paraguay. Yo creo que tenemos que trabajar, el fútbol argentino es el principal deporte y nuestras instituciones son importantísimas. Sería muy importante que no termine en esta reunión, sino convocar a nuestra gente, de Boca y de River, para continuar este espacio. Nosotros estamos haciendo muchas cosas. Tenemos un esquema de trabajo y la obligación de dar un mensaje permanente; no nos podemos olvidar de esto. Esto tiene que ser una expresión de amor y cariño, no puede seguir así", sostuvo Ameal.

D’Onofrio agregó: “En River estamos trabajando mucho en estos temas. Hemos creado un consejo asesor contra las situaciones de discriminación y violencia de género. Y con el tema del cupo femenino. En la próxima elección, dentro de los 25 dirigentes titulares, cinco serán mujeres. Todos los lugares tienen que tener ese porcentaje. Creemos que es simplemente el piso, no algo que debe quedarse ahí. La mujer debe ocupar todos los espacios que le corresponden. Y en la diversidad de género, porque pueden aparecer denuncias dentro del club”.

En relación a los cánticos ofensivos y discriminatorios, el presidente de River reveló una anécdota respecto de ello: “Desde que soy presidente de River, una de las cosas que cuento siempre es la siguiente. Hago muchas cosas con River en el Barrio 31. Los invitamos a los hinchas a que vengan a la cancha. Un día, cuando volví a la 31 después de una invitación, uno de los chicos me dijo que estaba triste. Me dijo que estaba rodeado de hinchas de River gritaban como si ser boliviano o paraguayo sea menor o peor. Contra eso he salido a hablar y a plantear. Y por suerte la AFA para los partidos. No me olvido nunca el llanto de ese chico. Y que los que escuchan sepan que cuando se creen graciosos le están haciendo mal a una comunidad”.

“En este caso no le echaría la culpa al fútbol, sí a la sociedad y a la cultura. El fútbol es el reflejo. Lo que creo que pasa en el mundo tiene que ver con una sociedad que tiene que reaccionar y terminar con cualquier xenofobia. En lo que hace al mundo, me parece que la FIFA y las organizaciones están ocupándose de parar el partido. El castigo es ese: no te doy el espectáculo, te quito la diversión y el entretenimiento. Los clubes tienen que identificar y suspenderlos provisoriamente y echarlos como socios. Es la manera de marcar que cuando alguien se excede y está a contramano de la sociedad, hay que reaccionar civilizadamente y dentro de la democracia ”, enfatizó el presidente de River.

D’Onofrio insistió: “Cuando hablo de echar... ¿Qué hacés con una persona que se le ocurra tirar una silla al campo de juego? Esas cosas no podés decir: ‘Vení que te voy a educar’. Tenés que dar el ejemplo. Soy un convencido de que al país lo cambiamos con educación. Simplemente digo que, cuando el caso es extremo, no se puede tener contemplación porque no puede convivir dentro de esa sociedad”.

Ameal, en ese punto, le respondió: “Acá hay hechos aislados. Sí existen estas cosas. Pero lo que hay que hacer es comunicar, convocar a los medios y que nos ayuden a comunicar. Basta con estos temas, esto no existe. No hay que alentar esos fantasmas porque cuando los alentás, aparecen. Con educación y persuasión vamos a lograr estos temas".

Y aclaró: "Con Rodolfo queremos ser una parte. Llamar a las otras creencias, hacer una mesa amplia. Ustedes (en referencia a la DAIA) tuvieron la idea, sigamos adelante. Pero hay que persuadir. Si lo logramos, vamos a tener una mejor Argentina. Yo no veo tanta discriminación. Desde Boca y personalmente los quiero acompañar”.

Ambos fueron consultados sobre el avance y el apoyo de sus clubes al fútbol femenino. Ameal manifestó: “Lo estamos llevando al conurbano y a las provincias. Estamos trabajando fuertemente. Es una forma de integrar. Hace 10 o 15 años nos decían que hablemos en serio, que la mujer estaba para cocinar. No, la mujer tiene que tener todas las condiciones. Creemos fuertemente en esto. Hay que convocarlas, discutir que tienen los mismos deberes y derechos. Y discutir cuál es el camino. Estamos muy contentos con el fútbol femenino”.

D’Onofrio a su turno dijo: “Estamos creciendo en las divisiones inferiores de las mujeres. Es la forma y la manera. Es otro de los deportes que se practican en el club. En la categoría superior son semiprofesionales. Y de eso, de alguna manera, es bienvenido. Vos tenés que tener algo a quien imitar o copiar. El mundial de fútbol de mujeres fue algo muy importante. Creo que es muy bueno que, como otro deporte más, exista dentro del club. Y comparto que estoy hay que ir desarrollándolo en todo el país. Y va a ir creciendo exponencialmente”.

A los presidentes también se les pidió que compartieran sus posturas y políticas en relación a la violencia de género. “Creamos un consejo asesor para la intervención ante casos de discriminación. Eso en River no existía. Tenemos otro equipo técnico (interdisciplinario) que, llegado el caso, tienen que actuar. Ante una denuncia de género hay que actuar. Es un tema central, un tema que defender porque el femicidio es una realidad", contó D’Onofrio.

Ameal fue consultado precisamente por el caso del futbolista Sebastián Villa. El delantero colombiano fue denunciado por su pareja, a fines de abril de este año, por violencia de género. "Lo primero que dijimos es que lo tiene que determinar la Justicia. Tengo distintas informaciones. Por parte del jugador y del representante e imágenes que no nos pueden caer nada bien. Nosotros tenemos un convenio colectivo de trabajo y el jugador tiene que entrenar. Lo tiene que determinar la Justicia. Nosotros estamos todos los días en los medios, Boca provoca esas cosas. River tiene buena salud en los medios: aparece poco, habla lo justo. Pero no tenemos absolutamente nada”.

“Lo importante es que River y Boca no solo están juntos en el fútbol. Y estamos coincidiendo prácticamente en todo. Y sin dudas que tenemos una misión fuera del fútbol fundamental. Discutamos ideas, proyectos, pero no personas. La diversidad es que tengamos opiniones, pero tiene que ocurrir un diálogo que nos permita encontrar soluciones”, expresó D’Onofrio.

Su par de Boca continuó: “En la medida que eduquemos vamos a mejorar. Esto se nos tiene que hacer carne, ser parte de nuestro mensaje, de nuestro camino. Tenemos la obligación de aplicar la razón. Y la razón es educar. La violencia es un tema muy preocupante”.

Sobre el final, ambos concluyeron en que es inviable que algún día puedan ver un River-Boca en el mismo espacio. “Eso es una foto, no va a pasar. Yo voy a la cancha con mis amigos. A Rodolfo no le voy a desear suerte, pero igual lo voy a llamar” , dijo Ameal entre risas. D’Onofrio completó: “Si perdemos voy a llamarlo para felicitarlo, cosa que hice en la última fecha. Creo que esto es un deporte y aprendí que con el adversario, cuando termina, tenía que compartir. Me iré triste o contento. Lo importante es que estemos juntos antes y después de los 90 minutos ”.

