Quiénes son los 5 diputados nacionales con mayor patrimonio

Diez diputados nacionales informaron tener más de USD 1 millón, según surge de las últimas declaraciones juradas anuales patrimoniales que presentaron ante la Oficina Anticorrupción (OA) en cumplimiento de la ley de Ética Pública. Y de los cinco que lideran el ranking patrimonial, tres tenían más de USD 4 millones al cierre del 2019.

El top five de los integrantes de la Cámara baja que declararon mayor cantidad de propiedades, activos y dinero surge del análisis está conformado por el entrerriano Atilio Benedetti (Juntos por el Cambio), los diputados por la Provincia de Buenos Aires Máximo Kirchner y José Ignacio De Mendiguren (Frente de Todos), el también bonaerense Cristian Ritondo y la representante por la Ciudad de Buenos Aires Carmen Polledo, ambos del PRO.

Las declaraciones juradas analizadas por Infobae corresponden al ejercicio 2019 y los datos son los mismos que deben presentar en su declaración de Bienes Personales anualmente ante la AFIP a los fines impositivos, pero la información enviada a la OA incluye solo un detalle general de los bienes y su valuación fiscal. El formulario disponible para consulta en la web de este organismo no incluye datos personales -como los domicilios o números de cuentas bancarias-, y desde la reforma que impulsó Cristina Kirchner en 2013, hay una menor individualización de los bienes y se mantienen en reserva los datos patrimoniales de los cónyuges e hijos menores de edad. Hasta ese momento, esta información era pública.

Atilio Benedetti: productor agropecuario

De los integrantes de la Cámara baja, el legislador con mayor patrimonio es el radical Benedetti. El representante de Entre Ríos declaró, al cierre de 2019, un total de $332,6 millones, equivalentes a USD 5,5 millones al cambio de la AFIP al 31 de diciembre. El monto implica un 132% más que lo que había declarado a principios del año pasado, $143.120.972. La inflación acumulada de enero de 2019 a enero 2020 fue de casi el 53%.

“El aumento patrimonial tiene que ver con que, durante 2019, por una normativa de la AFIP se produjo un revalúo contable para informar en moneda constante los activos y pasivos de las empresas. Mi empresa principal, Tierra Greda, la fundé en 1980 y el último revalúo de patrimonio fue en 2001. Quedan algunos activos que se fueron depreciando y como efecto del ajuste contable que hubo que hacer en 2019, hubo en el ejercicio de ese año un revalúo en las empresas, que implicó un aumento del patrimonio de golpe”, explicó a Infobae el ex candidato a gobernador de Entre Ríos por Cambiemos en las últimas elecciones.

Productor agropecuario oriundo de Larroque, Benedetti es el dueño del 75% de la Tierra Greda SA. Establecida en esa localidad entrerriana en los ’80 de la que fue intendente, valuó esa participación en $162,5 millones. También posee el mismo porcentaje de Tabare Inversiones SA, destinada a inversiones inmobiliarias, que consignó en casi $90 millones. Con ambas tenía a fines del 2019 un crédito a su favor por $1,6 millones.

Infobae consultó al contador Ariel Eyman, quien explicó que explicó que “en el año 2017 se sancionó un régimen optativo y por única vez para actualizar el patrimonio de las empresas, conocido como revalúo impositivo y cuyo efecto en muchos casos se vio reflejado en el año 2019. Quienes hicieron uso de esta herramienta pudieron reflejar un patrimonio real en pesos, pero también tuvieron una mayor carga tributaria”.

Sobre esta situación, Benedetti agregó en diálogo con este medio: “Cuando discutimos el proyecto de impuesto a la riqueza que promueve el oficialismo en la Cámara, dije que hay un montón de personas que, por estos revalúos por los que hubo que re-expresar el valor de las empresas, van a tener terminar pagando este impuesto. Son muchos más los 9.000 que dijeron”.

El diputado nacional Atilio Benedetti (Entre Ríos-Juntos por el Cambio)

Electo por segunda vez como diputado nacional en 2017 -antes lo había sido entre 2009 y 2013-, declaró un total de 8 inmuebles por $6 millones. Es dueño de una casa de 1.900m2 en Larroque que valuó en $1 millón; de un campo de 26.400 m2 con un valor de $1,4 millones; y de cinco terrenos, todos en esa localidad entrerriana, por otros $2,2 millones. También tiene el 75% de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires, que declaró en $1,2 millones. Si bien la normativa de la AFIP habilita a declarar las propiedades con la valuación fiscal, que es muy inferior a la de mercado, en la práctica impide que la ciudadanía conozca el patrimonio real de sus representantes en el Congreso.

En cuanto a vehículos, Benedetti -quien presidió el Centro de Acopiadores de Granos de Entre Ríos, el Consejo Empresario y la Bolsa de Comercio de esta provincia- es titular de un Audi Q5 Tronic Quattro modelo 2018 valuado en $3,4 millones,

El año pasado se desprendió del 22% que tenía en el frigorífico Carnes del Interior. Le vendió esa participación a una empresa santafesina también del rubro cárnico, Euro SA, y aún le quedan por cobrar $24 millones, según explicó sobre el crédito a su favor con esa firma.

Benedetti declaró activos en Uruguay por aproximadamente USD 1 millón ($40 millones que tenía en pesos uruguayos al valor del cambio a fines de 2019) por el cobro de dividendos de la filial de Tierra Greda en ese país. Su 75% accionario lo valuó en $2,4 millones.

“Yo fundé Tierra Greda SA en Argentina hace 40 años, y hace 20, otra empresa con el mismo nombre en Uruguay para realizar agricultura. Últimamente abandoné las actividades y quedaba un remanente de la distribución de dividendos”, explicó a este medio. Sobre los $2,2 consignados como “resguardo” en ese país, precisó que es como se llama en uruguay el impuesto a la renta. “Es lo que le pague al fisco uruguayo y por lo convenios entre ambos países, puedo descontarlo de lo que tengo que pagar de Ganancias en Argentina”

Sus ahorros declarados ascendían a finales del 2019 a $1.357.214, e incluían USD 11.500. En bienes del hogar informó $1,7 millones. El año pasado, según su declaración jurada, sus ingresos netos ascendieron a $34,3 millones.

Máximo Kirchner: 27 propiedades

El presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, declaró un patrimonio neto a fines de 2019 de casi $292 millones, un 53% más que a principios de año, cuando había declarado $191 millones. En dólares, su riqueza ascendió a casi USD 5 millones, al cambio de finales de 2019.

El funcionario declaró 27 propiedades por un total de casi $90 millones, de las cuales 25 corresponden a la herencia que recibió de su padre, y que su madre les donó a él y a su hermana en partes iguales. Cristina Kirchner les donó a sus hijos todos sus bienes en 2016 para evitar embargos cuando comenzaron a multiplicarse las causas por presunta corrupción en su contra.

El hijo de la actual vicepresidenta informó ser dueño del 100% de una casa en Río Gallegos y de un lote en Calafate, y del 50% -junto con su hermana- de otras 5 casas, 10 departamentos en Río Gallegos, 2 departamentos en Capital Federal, 3 locales y 5 terrenos en Calafate.

A su vez, consignó que el Condominio Máximo y Florencia Kirchner que recibió como herencia -intervenido desde 2017 por la Justicia federal en el marco de la causa conocida como “Los Sauces” por el nombre de la inmobiliaria familiar-, tenía un valor a fines del 2019 de casi $9 millones.

El jefe del bloque oficialista declaró que su participación accionaria en la inmobiliaria familiar Los Sauces SA equivale a $6,6 millones y en Hotesur SA -la sociedad dueña del Hotel Alto Calafate- más de $10 millones.

Diputado nacional Máximo Kirchner (Pcia. de Bs. As.-Frente de Todos)

Máximo, junto a su hermana Florencia y su madre están procesados en las dos causas que involucran a estas dos empresas familiares, que ya fueron elevadas a juicio oral pero aún no tienen fecha de inicio. Están acusados junto con su madre de presunta asociación ilícita y lavado de activos. La sospecha judicial es que esas sociedades fueron utilizadas por la familia Kirchner para lavar dinero proveniente de coimas en la obra pública, principalmente, y que habrían sido pagadas, entre otros, por los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, beneficiados con contratos y licitaciones con el Estado.

El actual diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires -pese a haber vivido casi toda su vida en Santa Cruz-, declaró depósitos por $170,5 millones (equivalentes a USD 2,8 millones), de los cuales el 99% estaba en la divisa norteamericana. Al cierre de 2019, informó una caja de ahorro con USD 516.000 y la tenencia de otros USD 2,3 millones, ambos montos recibidos en herencia.

El valor de sus ahorros resultó el mismo que declaró al inicio que al final del año. Sin embargo, debido a la devaluación de 2019, esos USD 2.848.072 que al inicio del año representaban $106.802.717, se transformaron en $170.001.445 al 31 de diciembre último. Las tenencias en divisa deben consignarse en pesos en las declaraciones juradas ante la OA. Esto significa que de los 100 millones que subió su patrimonio en 2019, alrededor de un 60% fue por ahorrar en dólares.

El hijo de Cristina Kirchner fue uno de los que el miércoles último apoyó la prohibición para los legisladores de acceder al mercado de cambio para comprar dólar ahorro.

El titular de la bancada del oficialismo consignó bienes del hogar por $4,2 millones, aunque aclaró que era un “monto teórico”. Informó un crédito a su favor de Los Sauces SA por $1,1 millón y deudas -que se mantuvieron estables al cierre del ejercicio- con su empresa Hotesur por $5,2 millones.

En cuanto a sus ingresos, informó que el año pasado ascendieron a poco más de $1 millón.

La declaración jurada presentada por el diputado del Frente de Todos le valió una denuncia días atrás por parte de la abogada Silvina Martínez, por “inconsistente”. “De las valuaciones efectuadas por los interventores en dichos expedientes judiciales surge que Máximo Kirchner posee un patrimonio blanco registrado y contabilizado que supera los 25 millones de dólares”, sostuvo la abogada de la ONG Bajo la lupa.

Llegó a ese cálculo a partir de la tasación de las empresa familiares en la Justicia. Y puso como referencia el Hotel Alto Calafate, que controla la empresa Hotesur. “Fue valuado por los interventores judiciales en USD 8 millones, de acuerdo a la última tasación de la aseguradora del último seguro contratado. Pero Máximo Kirchner declaró que la empresa Hotesur, con el hotel Alto Calafate incluido, valía en 2019 apenas 10 millones de pesos ($10.151.867,20)”, dice la denuncia.

Ignacio De Mendiguren: activos en el exterior

El actual presidente Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José Ignacio De Mendiguren, quien pidió licencia en su banca en enero pasado declaró un patrimonio de más de $250 millones. Al cambio de la AFIP de finales de 2019 equivalen a USD 4,2 millones. La suma representa un 116% que lo declarado por el integrante del bloque del Frente de Todos y ex presidente de la Unión Industrial Argentina a principios del año pasado, $116 millones.

“Soy desde hace años un industrial”, sostuvo ante la consulta de Infobae este empresario que incursionó primero en las alpargatas con suela de goma, y luego se metió de lleno en la industria textil. Ex ministro de Producción durante la presidencia de Eduardo Duhalde, entre 2002 y 2003, ingresó a la Cámara baja en 2013 por el Frente Renovador, fue reelecto en 2017, pero luego de las elecciones del año pasado, se incorporó al bloque del Frente de Todos.

El “Vasco” -como se lo conoce- se negó a dar mayores precisiones sobre su patrimonio por “los tiempos que vivimos” en referencia a la inseguridad, y se remitió a lo consignado en su declaración jurada. “Está todo declarado y pago todos los impuestos”, aseveró.

Al cierre del 2019, De Mendiguren declaró tener 5 inmuebles por un total de $6,7 millones a valor fiscal. Entre ellos un terreno en General Pacheco de 1.570 m2 por $1,2 millones, otro en Tigre de 1.700 m2 de $1,6 millones, su casa en Beccar, de 760 m2, con un valor fiscal de 650.000, y otro inmueble en CABA de 540 m2 por un valor fiscal de $3,2 millones. En cuanto a autos, consignó un Audi Todo Terreno Modelo Q7 valuado en $2.737.900.

El diputado Ignacio De Mendiguren (Pcia. de Bs.As.- Frente de Todos)

En dinero, De Mendiguren declaró un total de $43,1 millones. La mayor parte del efectivo se encontraba a finales del 2019 fuera del país, en distintas cuentas en Uruguay, España y EEUU que incluían USD 131.479 y 527.532 euros. “Son inversiones, y hubo una parte que heredé en España”, le explicó a Infobae. Su padre, Bruno, fue ministro de Relaciones Exteriores de España.

Asimismo, declaró títulos por $84 millones, de los cuales $70 millones son bonos norteamericanos, y el resto de España, y Bolivia. “Los bonos bolivianos los compré en su momento porque tenían ventajas para los argentinos”, afirmó.

Sus acciones en ocho empresas y la tenencia en títulos sumaban, al cierre del ejercicio 2019, un total de $173.864.079, un valor cercano a los USD 3 millones. Incluyen $48.174.539 en su empresa Cedeira Internacional, con la que informó un crédito a su favor de $5,5 millones. “Esta sociedad tenía los locales de (la cadena de artículos deportivos) Stock Center en su momento, y después me quedaron algunas propiedades”, explicó ante la consulta de este medio.

También informó Obligaciones Negociables en la empresa de generación de energías renovables Genneia por $18.147.000, y otros $11.137.207 en la Ganadera San Rafael SAGF. en su declaración jurada figura además una participación minoritaria en Centro 202 SA (8%) por $2,2 millones y en Hall 202 SA (9,37%) por otros $1,6 millones. “Son terrenos”, le dijo a Infobae.

En total de créditos a cobrar, De Mendiguren declaró $21.844.632, que incluían $10,2 millones de Macro Securities por operaciones de dólar cable. Por último, declaró bienes del hogar por $2,4 millones. En cuanto a sus ingresos netos, informó que el año pasado ascendieron a $22,6 millones.

Cristian Ritondo: un “Fitito” 600

El actual presidente del bloque del PRO en la Cámara baja, Cristian Ritondo, declaró un total de $120,7 millones, el equivalente a poco más de USD 2 millones. Este monto representa un 36% más que lo declarado a principios del año pasado, $88,6 millones.

El ex ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires consignó una sola propiedad a su nombre: un terreno de 1.400 m2 en Pinamar, con un valor fiscal de casi $6 millones. En 2019 se desprendió de otros dos terrenos en esa localidad balnearia, de dimensiones similares pero con un valor fiscal muy inferior, de $415.000 entre los dos.

Aficionado a los autos de otra época, es dueño de un Fiat 600 modelo 1973, valuado en $48.000, y de un Citroen Mehari de 1977, en $155.000. No registra vivienda a su nombre.

“Mi casa y mi camioneta están a nombre de la empresa familiar, Emprendimientos Rivadavia, que es una desarrolladora inmobiliaria. Compro y vendo propiedades, que están a nombre de la empresa porque es la que las comercializa, y están incluidas en el capital de la firma. Vivo en una casa y, muchas veces, la termino vendiendo”, explicó ante la consulta de Infobae.

“Emprendimientos Rivadavia era de mi papá, que falleció. La heredamos mi hermana y yo. Ya estaba en mis declaraciones juradas anteriores porque yo era parte. Es una empresa nacional de toda la vida, con la cual declaro y pago impuestos”, sostuvo.

Ritondo valuó el 67% que tenía de esa firma desde el 2000 en $63,4 millones, y el otro 16,66% que heredó de su padre en 2018, en $16 millones. A su vez, consignó un crédito a su favor con Emprendimientos Rivadavia de $13,6 millones.

El diputado Cristian Ritondo (Pcia. de Bs.As.-PRO)

También declaró el 80% de Waterfood SA, que posee desde 2014, en $3,2 millones, y el 10% que heredó hace dos años en otros $400.000. “Es una empresa que hoy está sin actividad, que lo único que tiene es un inmueble”, afirmó.

En depósitos y dinero en el país informó $12,3 millones, que incluyen USD 164.249, de los cuales casi USD 68.000 fueron declarados como herencia. “Los dólares los heredé hace dos años, parte de mi papá y parte de mi mamá. Eran más pero los fui gastando”, le dijo a este medio.

También informó un crédito en Uruguay con Ardax S.A.por $3,4 millones y una deuda con la misma sociedad extranjera por $1,9 millones. “Es un crédito por una propiedad que compré en 36 cuotas en un desarrollo inmobiliario en la zona de Montoya (en ese país) y que estoy pagando mensualmente. Las cuotas que ya pagué las computé como crédito a mi favor y la deuda es lo que me falta pagar”, explicó.

Informó bienes del hogar por $1,4 millones, e ingresos netos totales el año pasado por $10,5 millones.

Carmen Polledo: solo campos

La diputada del PRO Polledo – que en su última DDJJ figura por su nombre de soltera Carmen Amorin Uribelarrea -declaró un patrimonio que supera los $97 millones. A la fecha de cierre del ejercicio 2019 representaban USD 1,6 millones. Ese valor representa un aumento del 246%, ya que a principios del año pasado había declarado $28.240.563.

Ex vicepresidenta primera de la Legislatura porteña hasta acceder a una banca como diputada nacional en 2017, declaró el 50% de dos inmuebles en 2019, que suman $22,4 millones. Se trata de dos campos con vivienda en la localidad de Inés Indart, en la Provincia de Buenos Aires, de 325 hectáreas en total, recibidos como herencia. “Es una explotación agropecuaria y fueron heredados de mi madre”, le dijo a Infobae.

No declaró vivienda ni auto. “El año pasado vendimos el departamento donde vivíamos,que estaba a nombre La Elvira, una sociedad de la que soy la dueña, y compramos otro, la mitad de chico, este año pero no llegó a entrar en el ejercicio 2019. Y mi auto está a nombre de mi marido”, explicó. Su marido es el empresario Fernando Polledo Olivera, accionista de la empresa que controla el predio de Costa Salguero, en la Ciudad de Buenos Aires, y socio del Desarrollos de Open Door SA.

La diputada Carmen Polledo (CABA-PRO) (Télam)

La Elvira fue declarada por la diputada macrista en $55 millones. “Estaba valuada históricamente en cero, es el valor del departamento que vendí en Capital, que tenía desde hace 40 años”, agregó.

Además declaró el 50% de La Espadaña de Uribelarrea S.A en $4,1 millones, que figura como donación. “Es una empresa que heredé con mi hermano”, explicó. Registraba a diciembre último una deuda de $6,7 millones que –según le dijo a Infobae- corresponden al adelanto de dividendos. Por último, también informó $81.000 por un porcentaje minoritario (13,33%) en Rafedu SA. “Es una sociedad que tiene un campo”, precisó.

Polledo declaró tener al cierre del 2019 dinero y depósitos por $2,5 millones, incluidos USD 41.535. Informó ingresos el año pasado por $4 millones.

Los que completan el top ten

El ranking de los diez diputados con mayor patrimonio lo completan los bonaerenses Pablo Torello, del PRO, con $89.018.878, y Laura Russo, del Frente de Todos, con $72.884.122; el chubutense Gustavo Menna, de la UCR, con $64.791.938; el entrerriano Marcelo Casaretto, del Frente de Todos, con $64.426.996, y la representante porteña Carla Carrizo, de la UCR, con $61.945.007.

El más austero

En el otro extremo, el diputado que menos dinero declaró fue Juan Carlos Alderete, del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires. El referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) informó al cierre de 2019 apenas $22.869. El dirigente de La Matanza ingresó al Congreso en diciembre pasado en reemplazo de Carlos Castagneto, quien dejó su banca para sumarse a la AFIP.

Sin DDJJ disponible

De los 257 diputados, no están disponibles en el sitio web de la OA las declaraciones juradas patrimoniales del 2019 de 25 de ellos. En 35 casos, la única declaración jurada disponible resultó la de 2018, por lo que Infobae consideró en el ranking patrimonial el valor de la suma de los bienes para el final de ese período.

Entre los diputados cuyo patrimonio al cierre del 2019 no es posible conocer, al menos hasta ahora, figuran por ejemplo la ex gobernadora justicialista de Catamarca Lucía Corpacci, integrante del bloque del Frente de Todos; la ex intendenta de Resistencia (Chaco), Aída Ayala, referente radical en esa provincia y parte del bloque de Juntos por el Cambio; el ex intendente porteño de la UCR Facundo Suárez Lastra, y la diputada del Frente de Todos Gabriela Cerruti.

Ayala -quien está procesada por fraude al Estado y por un negociado que se montó desde la intendencia de Resistencia para beneficiar a la empresa PIMP SA con la recolección de residuos en la Ciudad-, le dijo a Infobae que la presentó, “vencido el plazo”. Corpacci, en tanto, no respondió las reiteradas consultas de este medio.

Suarez Lastra, por su parte, admitió que no lo había hecho todavía: “La contadora me dijo que tuvo un inconveniente en la carga y que lo está resolviendo”.

Cerruti, en tanto, le aseguró a este medio que la presentó ante la AFIP y envió el comprobante del trámite, donde figura que su patrimonio asciende a $11,5 millones. También dijo que iba a averiguar el motivo de la demora en aparecer en la web de la OA.

El caso del ex diputado salteño Juan Emilio Ameri, del Frente de Todos, quien se vio forzado a renunciar por el escándalo sexual que protagonizó en medio de una sesión virtual de la Cámara baja, es particular: no llegó a presentar su declaración jurada anual del 2019 por haber renunciado cinco días antes de que venciera el plazo. Pero en la declaración jurada “Inicial 2019″ que presentó en junio pasado, seis meses después de acceder a su banca en diciembre pasado, declaró $0 (cero) en todos los rubros.

El ex diputado salteño Juan Emilio Ameri, del Frente de Todos, declaró $0 como patrimonio ante la OA, en su DDJJ "Inicial 2019", presentada en junio pasado..

¿Cómo se procesó la información?

El Congreso de la Nación dispone de un portal de datos abiertos, pero las declaraciones juradas de los legisladores no se encuentran en ese formato. Para acceder a las mismas, se buscó en el sitio de consultas de la Oficina Anticorrupción, recurso que no permite la descarga masiva por lo que hubo que buscar por año y por diputado, para descargar en cada caso el correspondiente documento en PDF.

Se usó la herramienta Tabula para la apertura de datos y llevar los datos a tablas que permitieran su procesamiento.

La hoja de cálculo resultante del proceso de apertura de datos, con el detalle ordenado del patrimonio de los diputados, de mayor a menor, puede consultarse mediante este enlace.

