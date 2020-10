Alcira Figueroa asumió como diputada en reemplazo de Juan Ameri

Alcira Figueroa asumió hoy la banca de diputada por el Frente de Todos de Salta en reemplazo de Juan Ameri , quien tras protagonizar una polémica escena erótica en medio de una sesión virtual tuvo que renunciar a su cargo. “Juro por los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, juro por mi hermanito Carlitos y toda la niñez muerta por la desnutrición, juro por las mujeres y las disidencias, juro por los campecinos criollos e indígenas y juro por la madre tierra. Sí, juro”, pronunció la ahora legisladora salteña durante el acto protocolar.

La Cámara de Diputados le tomó juramento a Figueroa, quien es antropóloga y representante de la Comisión de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Orán, localidad de donde es oriunda, e integrante del INTA, además de defensora de la ley de aborto legal.

Además de antropóloga, Figueroa es Magíster en Políticas Sociales y Desarrollo Sustentable, lo que le permitió incursionar en política. En tal sentido, recordó que siempre ha militado por mejorar las condiciones sociales del pueblo. “Hemos militado primero por Cristina, y ahora por Cristina y por él (Alberto Fernández). A donde venía la fui a ver, pero nunca pude darle un beso o una mano”, dijo Figueroa.

“Tenemos mucho respeto por el señor Presidente. A veces me emocionaba mucho verlo en la TV con su rostro cansado, desvelado, preocupado, por ahí triste, queriendo atajar todos los penales del desastre que ha recibido como país. Eso me dio mucha energía para luchar desde cada espacio para salir adelante. Sumar un granito de arena al enorme esfuerzo que Alberto, nuestro presidente, está haciendo”, aseguró.

Figueroa ocupó el cuarto lugar en la lista de diputados provinciales en 2017. En aquel año también se sancionó la Ley 2.741 que establece la paridad de género en ámbitos de representación política. Dicha normativa -que divide el 50% de las bancas entre hombres y mujeres- especifica que, ante algún reemplazo, se debe respetar el género del legislador saliente. Sin embargo, la ley sancionada es posterior a dicha elección, por lo que la justicia determinó que la banca sí le corresponde a Figueroa .

“Con mucha alegría quiero anunciar que la justicia resolvió que seré yo quien remplace a Juan Ameri en Diputados. Muchas Gracias a todas las personas que enviaron su cariño, fuerza y buenos deseos!”, escribió la antropóloga salteña en su cuenta de Twitter al conocer que reemplazaba a Ameri.

“Con mi pareja somos familiares de desaparecidos. Hemos luchado junto a Madres, Abuelas, y hemos trabajado mucho por este tema, que es algo muy doloroso de nuestra historia” , afirmó Figueroa poco después de que se conociera su reemplazo por Ameri y en una suerte de presentación en sociedad.

Oriunda de un área castigada por la desnutrición, el dengue y ahora el coronavirus, se siente orgullosa de ser de una zona de luchadores. “Eso nos permite seguir de pie. En estos momentos nos organizamos en grupos solidarios para recaudar fondos y sostener los hospitales públicos”, señaló.

Luego del escándalo que protagonizó Ameri, la ahora diputada Figueroa recordó cómo llegó a compartir la lista con Ameri. “Él es de Salta capital y yo soy del interior. Conformamos la lista y cada uno militó en su territorio. No lo conocía mucho. Sé que tenía un movimiento “El Aguante” y compartimos algunas reuniones. No tuve problemas en las pocas reuniones que mantuvimos, pero sí sabía que a inicios de año había malestar y una supuesta denuncia vía redes sociales. Tratamos de preguntar y desde el espacio nos dijeron que como no había denuncia no podían tomar medidas con él”, recordó.

Al ser consultada sobre lo que pasó con Ameri, Figueroa dijo que “tenemos poca credibilidad en muchos aspectos y esto también suma. Va en detrimento de la democracia, que tanto nos costó conseguir”, afirmó.

“Lo que ocurrió es una agresión hacia la mujer en su conjunto. Hace muchos años hemos dejado de ser objeto sexual y somos protagonistas de nuestra historia y de los cambios que se vienen. Eso se ve en el enorme movimiento que se ha creado a lo largo de nuestro país. Por eso estas situaciones nos entristecen, nos dan impotencia y a veces pensamos si nunca van a cambiar las estructuras patriarcales. Es un signo, un gesto de esos resabios que aún quedan en distintos ámbitos. Ojalá pronto dejen de existir estas situaciones dolorosas”, añadió Figueroa sobre la polémica situación que protagonizó Ameri.

