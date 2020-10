La Justicia confirmó que Alcira Figueroa debe reemplazar a Juan Ameri, el protagonista del escándalo erótico en la Cámara de Diputados

Alcira Figueroa es antropóloga, representante de la Comisión de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Orán, localidad de donde es oriunda, e integrante del INTA, además de militante feminista y defensora de la ley de aborto legal.

Hace una semana, Juan Ameri protagonizó una escena erótica en su casa, mientras la Cámara de Diputados se encontraba en plena sesión virtual. El hecho fue tendencia en las redes sociales y causó enojo e indignación tanto en la sociedad como en la dirigencia política, por lo que, por presión del Frente de Todos -su propio espacio-, presentó la renuncia a su banca como legislador. Finalmente, este miércoles la Justicia confirmó quién debe reemplazar a Ameri en la Cámara Baja en representación de la provincia de Salta.

La Justicia salteña envió ayer una carta dirigida al secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, Eduardo Cergnul, en la que se confirmó, de acuerdo a las listas de las elecciones legislativas de 2017, que “le correspondería a Alcira Figueroa reemplazar a Ameri”.

Juan Ameri tuvo que renunciar a su banca tras protagonizar el escándalo erótico

En su fallo, el juez federal Número 1 de esa provincia, Julio Leonardo Bavio, hizo referencia a los precedentes jurisprudenciales de la Cámara Nacional Electoral en cuanto a los amparos presentados por las diputadas nacionales Adriana Cáceres (PRO), que reemplazó al actual intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, y Liliana Swindt, que ocupa la banca que pertenecía al canciller Felipe Solá.

De esta manera y de acuerdo a esa jurisprudencia, Ameri debe ser reemplazado por Figueroa, que le seguía como primera suplente de la lista de candidatos del Frente Ciudadano para la Victoria de 2017, previa a la sanción de la Ley de Paridad de Género, que establece reemplazos mujer por mujer y varón por varón.

“Con mucha alegría quiero anunciar que la justicia resolvió que seré yo quien remplace a Juan Ameri en Diputados. Muchas Gracias a todas las personas que enviaron su cariño, fuerza y buenos deseos!” , escribió la antropóloga salteña en su cuenta de Twitter.

El nombre de Figueroa comenzó a ser instalado en redes sociales el jueves pasado a medida que avanzaba la presión para que renunciara Ameri. Legisladores kirchneristas empezaron a darle la bienvenida al Congreso, mientras aún no se había hecho efectiva la dimisión del protagonista del escándalo erótico. Finalmente, Figueroa continuará al frente de la banca que quedó vacante hasta diciembre de 2021.

Figueroa es antropóloga, representante de la Comisión de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Orán, localidad de donde es oriunda, e integrante del INTA, además de militante feminista y defensora de la ley de aborto legal. Pese a su currículum, cuando empezó a trascender su nombre aseguró en declaraciones a la prensa que por cuestiones de la “vieja política” ocupó el cuarto lugar de la lista de diputados nacionales por Salta en las elecciones legislativas de 2017, detrás de Ameri. Incluso denunció que era “predecible” lo que sucedió con el dirigente salteño, ya que tenía denuncias por acoso sexual realizadas por mujeres militantes del espacio.

“Cuando algunas compañeras expresaron lo que había pasado con él en redes sociales, nosotros como parte del Partido de la Victoria hablamos con nuestras autoridades porque no estábamos de acuerdo con que asuma. Nos dijeron que no había una denuncia formal y que no había pruebas contundentes, con lo cual tenía que asumir”, comentó días atrás Figueroa sobre el respaldo con el que contaba Ameri, al que consideró como una consecuencia de “vicios y prácticas de la vieja política”.

“Un hecho que nos avergüenza como sociedad, como parte de un espacio político y especialmente como mujeres” , definió sobre las escenas que se viralizaron del (ex)diputado besando los pechos de su mujer mientras transcurría la sesión remota.

