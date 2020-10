Miguel Ángel Pichetto: “En la Argentina entran 300 mil pobres por año"

Miguel Ángel Pichetto (Maximiliano Luna)

Frente al aumento del desempleo, la pobreza, la desigualdad, el delito y la toma de terrenos, Miguel Ángel Pichetto analizó que en este contexto la falta de políticas migratorias puede generar un escenario proclive al aumento del narcotráfico. El referente de Juntos Por el Cambio advirtió que a la Argentina “entran 300 mil pobres por año” y llamó a “evitar que se consolide el conurbano como Sinaloa”.

En diálogo con TN, el ex senador peronista se refirió al aumento de la inseguridad y la violencia que se percibe en este último tiempo en el conurbano bonaerense y lo vinculó a la polémica decisión que se tomó en el inicio de la cuarentena: “Si vos soltás 5 mil delincuentes peligrosos (asesinos, violadores, narcos) con el argumento del covid... mano de obra desocupado que está delinquiendo, ¿Qué crees que están trabajando? Es probable que estén cobrando algún plan pero también están haciendo lo que siempre hacen". En ese sentido cuestionó la medida que tomó meses atrás la justicia provincial al sostener que “en el único lugar donde no entró el coronavirus es en la cárcel”.

Además de la liberación de presos, Pichetto analizó que detrás del aumento de la inseguridad también hay “una situación social que se agrava por la desocupación, 50% de pobreza, y un escenario donde la policía también tiene problemas”. Al respecto agregó que la fuerza de seguridad bonaerense “tiene problemas para ocupar el territorio, está desmotivada, y no estuvieron cobrando adicionales”. “Es un cocktail donde el vecino está solo”, declaró.

En ese sentido responsabilizó al Gobierno por la “cuarentena eterna” que “condena a la Argentina a la pobreza extrema”. “Vos no podés tener el país cerrado hasta que aparezca alguna vacuna, porque puede no aparecer, puede que aparezca dentro de un tiempo largo, y mientras tanto la Argentina no puede estar paralizada con este proceso de los infectólogos diciendo que no salgas a trabajar, que no tomes el colectivo. Morite de hambre, te daremos un IFE, esa va a ser la consiga” , criticó.

Pichetto criticó "la cuarentena eterna" que decretó el Gobierno (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Para Pichetto el aumento de la pobreza puede llegar a “ser funcional a un proyecto político de continuidad y mantenimiento en el poder”. “Si vos manejás los planes, la asistencia, el control del territorio podés llegar a consolidar poder”, analizó.

Consultado sobre su opinión al respecto de que durante el gobierno de Mauricio Macri se duplicaron los planes sociales, el ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, respondió: “Era una gran mentira que Macri gobernaba para los ricos”. “Aumentó el gasto de seguridad social de manera exponencial con muchos más planes y el gobierno hacía política social pensando más en los gerentes de la pobreza, dándole a los enemigos los planes” , expresó.

En ese sentido cuestionó “la mirada bondadosa” de la por entonces ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, que “lo único que hacía era garantizar que de tela para enemigos y adversarios. Un error fatídico desde la política social, tendría que haber invertido en un proyecto productivo, aliento a la pyme, una visión cercana al pensamiento capitalista, y no alimentar planes".

Más allá de la crítica al asistencialismo social, que la mitad del país esté sumergido en la pobreza es un dato de la realidad. Pichetto sostiene que “podes ayudar pero puede ser todo el tiempo, en el medio tenés que construir una cultura ligada al trabajo y la producción”. También propuso una reforma laboral e “integrarse al mundo” con el acuerdo con la Unión Europea y saliendo de “la visión oscura de Venezuela, Cuba y Nicaragua".

Pichetto sostuvo que el déficit habitacional no justifica las tomas de terrenos (Franco Fafasuli)

Consultado sobre un posible escenario de conflictividad social el Auditor General de la Nación mencionó las tomas de tierras, la violencia en la calle y “la pérdida del valor del orden y la ley”. Puntualmente sobre las usurpaciones afirmó que son ilegales y que el déficit habitacional no es una justificación. “Desde que tengo uso de razón siempre hubo déficit habitacional, además tenés una estructura migrante permanente; en la Argentina te entran 300 mil pobres por año”.

Según analizó el ahora referente de Juntos Por el Cambio, un porcentaje de los usurpadores de terrenos son inmigrantes: “Paraguayos, bolivianos y peruanos que vienen al país sin nada, pobres de pobreza extrema y entran al conurbano porque no hay política migratoria que los ordene”.

“Hay migración interna de las provincias -muchos pobres que se corren al conurbano- y migración externa de los países limítrofes. Si vos seguís haciendo crecer el conurbano, el conurbano explota, se complica de manera delictiva, crece la droga con las bandas organizadas... hay que evitar que se consolide el conurbano como Sinaloa, donde la ley esté en mano de los narcos" , advirtió. “El narcotráfico avanzó de manera muy significativa”, concluyó.

