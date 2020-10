Sergio Berni gestiona la compra de 300 pistolas Taser para las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Policía Bonaerense

La Policía Bonaerense le entregó a Sergio Berni un expediente para la compra de pistolas electrónicas que había iniciado su antecesor Cristian Ritondo

A los pocos días de asumir en su cargo, Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, recibió por parte de los mandos superiores de la Policía Bonaerense el expediente número 21.100-409.349/19, que impulsa “la aprobación del uso del arma electrónica TASER X2”. El flamante funcionario hizo circular por varias dependencias los documentos para que opinen sobre la “viabilidad” de dotar a la flamante Superintendencia de Fuerzas Operacionales Especiales (FOE), que había sido creada el 17 de julio de 2019. La voluminosa documentación cuenta con pericias técnicas, realizada con el Grupo Halcón, que demuestran -según los informes- que usándolas de manera correcta y capacitando a quienes la operarán, las Taser X2 no son letales. Tanto es así que las pruebas se realizaron sobre el cuerpo de un oficial bajo estricta supervisión médica.

Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, el proyecto ya tuvo el visto bueno de Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Especiales, es decir de la jefatura policial a cargo del comisario general Daniel García; la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa, las Fuerzas de Operaciones Especiales y la Dirección del Grupo Halcón, entre otras áreas.

“El proyecto arrancó con la gestión anterior, cuando Cristian Ritondo era el ministro, y la misma documentación se le entregó en mano a Sergio Berni. Es un proyecto serio, fue elaborado por el Grupo Halcón, con la participación de la Policía Científica, con los expertos en balística, con la dirección de sanidad, y con el cuerpo médico testeando la letalidad de esas armas electrónicas. Es más: uno de los efectivos de Grupo Halcón se ofreció como voluntario, después de hacer las pruebas con maniquíes. Esos informes se elevaron para la compra”, explicó a Infobae uno de los funcionarios que impulsó la incorporación de este tipo de armas a la Policía Bonaerense.

La documentación para la utilización de las pistolas Taser está a la firma del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni

“El proyecto no era para equipar a toda la policía, sino para los grupos de irrupción, los grupos tácticos, eran 300 Taser. Con la pandemia quedó el expediente en circulación, el ministro Berni se mostró muy conforme y entusiasmado cuando vio los resultados técnicos y científicos. Es muy posible que ahora se acelere el trámite. Estas armas sirven para salvar vidas, no para quitar, y eso está demostrado acá y en el mundo. El trabajo que se realizó hasta establece el grado de penetración que tienen las agujas, el voltaje de descarga, cuál es la mejor distancia para utilizar las pistolas, la forma de hacerlo, en las partes del cuerpo que no deben impactar y hasta en qué lugar del uniforme llevarlas. Las Taser X2 cuentan con una grabadora para que todo quede registrado y no haya ningún tipo de duda sobre la forma y el momento en que el efectivo utilizó el arma”, amplió un segundo funcionario que forma parte de la actual gestión.

El proyecto ya fue visto y aprobado por la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas, por la Dirección Grupo de Apoyo Departamental, por el Grupo de Acción Inmediata (GAI) y obviamente por la Dirección de Fuerzas Especiales Halcón.

Bajo el subtítulo “EL USO DEL ARMA ELECTRÓNICA TASER X2 EN OTRAS FUERZAS DE SEGURIDAD INTERNACIONALES”, el documento recopila la importancia que esas policías le dan a la pistola electrónica. Allí se destaca que, entre otras fuerzas la Taser X2, ya demostró su efectividad en “Royal Canadian Mounted Police; . Australian Federal Police; Police; New Zealand Police; Indonesia Military. All 50 States, de Estados Unidos. London Metropolitan Police; Dutch National Police; Portuguese Civil Guard; Israelí Military Police; German State Police; German SWAT in all 16 states; Austrian Cobra; Colombian National Police; Panama SENAFRONT; Bermuda Police Force; British Virgin Islands; Justiça Federal do Distrito Federal – Brasil; Carabineros de Chile (GOPE)".

El artículo 2 del proyecto ministerial -aún sin firmar- que autoriza “el uso, la portación del arma electrónica 'TASER X2 y su funda de transporte” deja establecido que la utilización del arma no letal “queda supeditada a la aprobación de la capacitación y entrenamiento inicial, permanente y reválidas en el uso del arma electrónica ‘TASER X2’, que estará a cargo de la Dirección de Seguridad Especial ‘Halcón’".

Las Taser X2 cuentan hasta con una grabadora para que todo quede registrado y no haya ningún tipo de duda sobre la forma y el momento en que el efectivo utilizó el arma

El proyecto, al que accedió Infobae de manera exclusiva, incluye un “manual de uso” de las Taser X2 y se describen los objetivos de la incorporación del arma electrónica a la fuerza de seguridad más numerosa del país. Allí se destaca, por ejemplo, que “bajo los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, coadyuvando a que el personal policial pueda intervenir y resolver un conflicto límite derivado de la función de seguridad, acudiendo para ello a este tipo de ARMA MENOS LETAL, denominada ‘TASER X2’, haciendo un uso diferenciado y escalonado de la fuerza, protegiendo la seguridad del oficial, del sujeto y del resto de las personas . Asimismo, se pone énfasis en concientizar al personal policial acerca del adecuado uso del arma electrónica, de las técnicas sistemáticas en cuanto a su empleo, y de las áreas corporales en las cuales se aplicará la acción defensiva u ofensiva, a fin de controlar la situación en la que intervenga en el marco del cumplimiento de su deber, teniendo la obligación legal de entender que dicho elemento de trabajo, si es mal utilizado, puede causar heridas graves o muerte ”.

De hecho, el trabajo describe las zonas del cuerpo que se deberían evitar: cabeza, genitales y tórax.

El estudio también hace foco en las “distancias operativas de uso” y “el alcance y efectividad” de los impulsos eléctricos enviados por las sondas. Allí se explica que la descarga eléctrica “varía dependiendo de los cartuchos utilizados: El cartucho de distancia corta 4,6 metros, se identifica por sus puertas blindadas amarillas. El cartucho de distancia media 7,6 metros, se identifica por sus puertas blindadas negras y el cartucho de distancia máxima 10,7 metros identificado por sus puertas blindadas amarillas”.

La descarga eléctrica de las pistolas Taser varía dependiendo de los cartuchos utilizados

El debate sobre la utilización de este tipo de armas resurgió tras el asesinato del oficial de la Policía Federal Juan Pablo Roldán, de cuatro puñaladas en Barrio Parque. El incidente ocurrió en un lugar muy concurrido y en presencia de otros efectivos, en este caso, de la Policía de la Ciudad. El agresor, en principio con problemas de salud mental, se abalanzó sobre el inspector que retrocedía, en apariencia para alejarlo de las personas que circulaban por la zona.

La pregunta, aunque imposible de responder, es si su vida, y la del agresor, quien también murió por los impactos de bala que recibió, se hubiesen preservado con la utilización de la Taser.

Desde el comienzo de sus mandatos los ministros Berni y Frederic mantienen una disputa sobre la utilización de las pistolas Taser

Desde su llegada al gabinete de Axel Kicillof, el ministro Berni está enfrentado a su par de nación, Sabina Frederic, por el uso de las Taser en las fuerzas de seguridad. "Es un elemento indispensable que asegura la vida del policía y de terceros”, opinó el ministro bonaerense cuando se lo consultó el jueves desde TN. Emitió esa declaración afirmando que es consciente de que Frederic y el jefe de Gabinete Santiago Cafiero tienen una postura contraria: “Sé que piensan así”. Sin embargo, reveló: “Le pedí a la ministra que me dé todas las Taser que el Gobierno Nacional compró y que no va a usar”.

La aludida ministra respondió que Berni nunca se las solicitó. La discusión, en el marco del asesinato de un efectivo policial y la muerte del agresor con presuntos problemas mentales, parece espuria. Máxime cuando los propios funcionarios nacionales no se ponen de acuerdo.

Primero, Cafiero negó que el uso de las Taser esté en estudio para su implementación. Un día después Frederic autorizó su uso pero solo para el GEOF de la Policía Federal. Luego se sumarían el resto de los grupos de élite como el Grupo Alacrán de la Gendarmería, el Grupo Albatros de la Prefectura y un sector especializado de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El asesinato de cuatro puñaladas en la vía pública del oficial de la Policía Federal Argentina Juan Pablo Roldán, volvió a encender la polémica por la utilización de las pistolas Taser.

“La gente que discute la utilización de las Taser no está en la calle. Lo que pasó con el policía asesinado vale la revisión de ciertas cuestiones ideológicas que no valoran la vida de la yuta y tienen a la policía como moneda de cambio. La Taser es fundamental para situaciones de las características de lo que pasó en Palermo. Un policía puede sacar un arma basándose en la razonabilidad de la fuerza, lo que a uno le permite usar la legítima defensa. El cuchillo parece un arma inofensiva, pero resulta ser letal”, opinó Berni.

El intercambio verbal entre ambos funcionarios -que abrevan el mismo espacio político, el Frente de Todos- viene de hace tiempo. En diciembre pasado, el ministro del gobernador Kicillof había calificado de “disparate” la decisión de la funcionaria nacional de desestimar el uso de las armas Taser, señaló que la antropóloga “nunca anduvo con un arma por la 9 de Julio con 200 personas esperado cruzar un semáforo" y agregó: "El empleo de la Taser es imprescindible en ciertos lugares donde llevar un arma de fuego es un disparate”.

El expediente para la utilización y la compra de 300 pistolas Taser para la Policía Bonaerense avanza en el Ministerio de Seguridad

La controversia surgió porque la ministra de la Nación había asegurado que no iba a utilizar las armas electrónicas que había comprado la ex ministra Bullrich. Una decisión que ahora pareció rever.

“Hay que poner las cosas en su lugar y tratar de sacar enseñanzas de esta tragedia que nos ayuden a evitar situaciones semejante en el futuro. La discusión Taser sí o no es abstracta: yo firmé una resolución autorizándolas para las Fuerzas Especiales. La Provincia de Buenos Aires si quiere tener, las puede comprar. Cada jurisdicción tiene autonomía para hacerse cargo de sus decisiones y avanzar”, le dijo la funcionaria nacional.

El expediente iniciado durante los últimos meses de la gobernación de Vidal y del ministro Ritondo volvió a activarse y ahora está en manos de Berni acelerar los tiempos que aletargó la pandemia.