Julio Garro: “Alberto Fernández debería salir a decir que el que toma un terreno va a ir preso”

A pesar de que los números epidemiológicos a nivel nacional no son nada alentadores, Julio Garro respira con cierto alivio al explicar que la tasa de contagios en su municipio mostró una leve baja durante las últimas semanas.

Sin embargo, la pandemia no es su única preocupación. El intendente de La Plata sabe que los próximos años serán muy difíciles. Especialmente en municipios golpeados por la recesión económica y dependientes de las obras de Provincia y Nación. Por eso, le reclama al gobernador Axel Kicillof la descentralización de los fondos y gestos políticos contundentes contra la inseguridad y la toma de tierras.

Si bien asegura que no es momento de hablar de candidaturas o de disputas por el liderazgo opositor, destaca la capacidad política y de gestión de “su amigo” Horacio Rodríguez Larreta. También se organiza en silencio junto a Jorge Macri, Diego Valenzuela y Néstor Grindetti para hacer valer su peso territorial en las listas el año que viene.

— ¿Cómo viene la evolución de la curva de contagios en La Plata?

— El municipio tiene cinco veces más territorio que la Capital Federal, con casi un millón de habitantes. Pero la sociedad platense ha hecho un gran laburo porque es la cuarta semana consecutiva que viene bajando la tasa de contagios . SI bien no hay nada para festejar porque de una pandemia siempre se sale perdiendo, somos el municipio con menor tasa de contagios cada 100.000 habitantes de todo el AMBA.

— ¿Hay margen para endurecer la cuarentena si siguen aumentando los casos?

— Yo creo que el camino es este trabajo que se viene haciendo de ir flexibilizando inteligentemente, con distintos protocolos; donde el comerciante, el consumidor, el vecino de a pie, el industrial, han tenido un comportamiento con enorme responsabilidad. Porque me parece que estamos al filo también de caer en una rebelión en algún sector que no haya abierto. Y eso me parece que es lo peor que nos puede pasar.

— ¿Cuáles serían las actividades prioritarias para la próxima etapa de flexibilización?

— Creo que la educación tiene que ser considerada como un servicio esencial . No decimos toda la educación, todos los niveles, pero sí los últimos dos años del secundario y los dos últimos del primario. Porque tienen que ver mucho en la etapa que sigue. Pero no todos, sino que la Provincia nos diga cuántos no se han conectado a Internet. La Plata tiene muchos lugares para llevar adelante esa planificación: puede ser la República de los Niños, el parque ecológico, los espacios públicos que hay cada seis cuadras, incluso los patios de colegios.

— ¿Cree que los comercios se van a poder recuperar rápido?

— No, no. Hoy los comercios que han abierto con modalidad take away o delivery están trabajando por debajo del 50% de lo que trabajaban antes. Por una cuestiones lógicas: por prioridades, por una situación económica que genera mucha incertidumbre, por un dólar que no se estabiliza y que tampoco genera previsibilidad hacia adelante. Hoy el nivel de consumo no es el mismo que en marzo. Uno habla con los comerciantes y ve en el día a día que la situación económica es angustiante.

— ¿Y la situación financiera del municipio?

—Hoy la caída de la recaudación en la mayoría de los municipios sigue siendo del 20%, con una caída de la coparticipación de cerca del 18%. Seguimos caídos en la recaudación propia por una cuestión lógica y por supuesto la provincia al recaudar menos también coparticipa menos.

— ¿La crisis sanitaria es un buen pie para rediscutir la coparticipación?

— Sin ninguna duda, es uno de los temas en agenda. Leí por ahí que los intendentes íbamos por lo que Horacio Rodríguez Larreta había perdido. No, eso no es así. Nosotros vamos por todo lo que llega a la Provincia desde la Nación que entendemos que debe ser coparticipable. Veremos qué es lo que nos dice el gobernador. Pero es un tema que nos preocupa porque hemos destinado muchos recursos en lo sanitario, tuvimos que desviar fondos de obra de infraestructura, de mejora de servicios.

— ¿Los intendentes quieren que se coparticipe el dinero destinado al aumento salarial a la Policía Bonaerense?

— No son solo esos fondos, es eso más todo lo que se viene desembolsando Nación en todos estos meses. Desde que arrancó el nuevo gobierno fueron más de 100.000 millones de pesos. Y entiendo -y esto es una opinión personal- que la mejor manera de llegar al territorio es mediante los intendentes , porque ellos son los que conocen las problemáticas, las prioridades, el territorio, las urgencias, lo que puede esperar y lo que no. Entonces entiendo que la clave de gobernar es apoyarse mucho en los intendentes sin importar el color político.

— ¿La centralización lleva a que no se gasten bien los recursos?

— Pongo un solo ejemplo. Hay un Fondo Covid que fue creado en el área de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. Ningún municipio salvo algunos del oficialismo recibieron asistencia. Uno de los ejemplos es Morón. No es nada contra el intendente de Morón, pero qué diferencia tiene Morón con La Plata, o con Lanús, o con Vicente López o Tres de Febrero . No estamos teniendo certezas en ese sentido.

— ¿Cómo evalúan la situación de la seguridad?

— Primero hago un paréntesis: nosotros estamos trabajando muy bien, coordinadamente, con el Ministerio de Seguridad de la provincia. Creo que nobleza obliga, esto hay que contarlo. Hay buena coordinación. Hay buen diálogo. Hay una mesa de trabajo con la provincia, con la Ciudad, dentro de la órbita del Ministerio.

— Otros intendentes sí se habían quejado del trabajo de Sergio Berni

— Puede ser. Puede ser. No es el caso de La Plata. Dicho esto, lógicamente que la inseguridad nos preocupa, nos quita el sueño.

— ¿Hubo un aumento de la tasa de delitos?

— Nosotros todavía seguimos debajo de lo que abandonamos en marzo antes de la pandemia. En la ciudad de La Plata hay un sistema que hemos implementado que se llama Policiamiento Predictivo. Es un sistema inglés, la provincia de Buenos Aires firmó en su momento un convenio con ellos, y lo empezamos a aplicar. Es un sistema planificado que se distribuye en el territorio donde cada quince minutos o diez minutos, dependiendo la zona, y el mapa de calor del delito, pasa un policía.

— ¿Cree que el conflicto con la Bonaerense se manejó bien?

— Yo creo en el diálogo, en los consensos, en las mesas de trabajo. Primero que no comparto que la policía se manifieste. Ahora, también reconozco la falta de atención de las necesidades de la policía de la provincia de Buenos Aires. Tienen derecho a laburar dignamente, con capacitación, con equipamiento y con un sueldo digno. Jamás me opondría a eso. Ahora, creo que hay maneras. Yo no voy a condenar a la policía porque quizás buscaron el diálogo y no lo encontraron, pero me parece, y esto lo digo muy humildemente, que se podrían haber tomado otro tipo de medidas sin llegar al extremo. Sin llegar al extremo de rodear la Quinta de Olivos.

— ¿Qué opina de la táctica del gobierno bonaerense para resolver la toma de tierras en Guernica?

— Yo soy abogado y te voy a contestar como abogado, no como intendente. Te contesto con sentido común. El día que los argentinos cumplamos las leyes, Argentina va a ser otro país. Hay leyes, no hay nada para inventar. Hay jueces que dictaminan. Cuando uno quiere que las instituciones funcionen tienen que ver con esto: si hay una ley hay que respetarla. Comprendo que no tiene que haber violencia y lo comparto. Ahora, hay una ley, está prohibido incluso en la Constitución violar el derecho a la propiedad. Si nosotros no entendemos eso la verdad que no entendemos nada. La manera de terminar con las tomas de tierras es hacer cumplir la ley y que haya un mensaje claro del Poder Ejecutivo. Así como cuando el presidente Fernández dice que el que se junte en casa de familia va a ir preso, que salga y que diga el que toma un terreno va a ir preso. Una decisión política con esa contundencia, aún no la hemos escuchado. Tiene que haber una decisión política derramada hacia la sociedad. Una decisión de hacer cumplir la ley.

— ¿El gobierno bonaerense puede sentar un mal precedente si no se lleva adelante el desalojo?

— No tengo ninguna duda. Ninguna. Y mucho menos si se expropia. Porque van a generar que la gente piense: “Hay que tomar tierras total el gobierno las expropia y te las da”.

— La ministra Sabina Frederic también señaló que la Justicia muchas veces es la que demora los desalojos, como en El Bolsón, por ejemplo.

— Te cuento el problema a nivel local con ex Club de Planeadores. Son 160 hectáreas, ahí comenzó una toma en febrero. Hoy la policía de la provincia no puede ingresar a las tierras porque son de jurisdicción federal. ¿Y sabés cuántos gendarmes hay cuidando 160 hectáreas para que no se tomen? Seis. ¿Cómo hacés?

— O sea, sigue llegando gente.

— Sigue llegando gente y la gente no vive ahí. Están todas las casillas armadas y la gente no vive. Están especulando. Tampoco niego la necesidad de la gente, porque ese es otro tema. Pero acá detrás de todo esto hay escribanos mafiosos, abogados mafiosos, inmobiliarias mafiosas, especuladores, punteros políticos, organizaciones sociales. Si no hablamos con la verdad también es muy difícil que arribemos a una solución concreta y sincera.

— ¿La Justicia Federal dio la orden de desalojo?

— No, todavía no. Está la denuncia presentada. Nos quisimos presentar como particular damnificado no nos aceptaron. Pero estamos esperando que la Justicia Federal se expida para empezar a planificar el desalojo de las tierras. Además, en ese predio si llueve un cuarto de lo que llovió en el 2013 podemos perder vidas. La gente se va a inundar.

— ¿Está empeorando la problemática de la toma de tierras?

— Del 2015 al 2019 hubo 6 intentos de toma. De diciembre del 2019 al 31 de agosto, van 40. Ese es el número.

— En La Plata.

— En La Plata. Seis intentos en cuatro años contra cuarenta en diciembre a agosto.

— Generó mucho revuelo la reunión que tuvo con Rodríguez Larreta. ¿Cómo ve la disputa interna por el liderazgo opositor?

— Hoy es momento de concentrarnos en lo sanitario y en la segunda pandemia, que es la económica. Uno no puede poner ningún tipo de especulación por delante de esta tragedia. Luego por supuesto que veo en Horacio, y veo en muchos dirigentes más, una vocación de construcción política muy interesante, como un resurgimiento de nuevos representantes y líderes dentro de lo que es la oposición. La verdad que es muy sano, lo festejo. Yo no dudo para nada de la capacidad de Horacio, no solo de su capacidad de gestión sino también de su capacidad política. Lo conozco hace muchos años, es amigo mío y tengo la autoridad de poder contarlo. Pero me parece que no es momento para hablar de candidaturas.

— ¿Cómo ve la gestión en los próximos años tras el golpe económico y social que generó la pandemia?

— Muy difícil. Por eso es importante la previsibilidad por parte de la Provincia hacia los intendentes. Cuando tenés previsibilidad podés armar tu hoja de ruta. Cuando no tenés previsibilidad la verdad que en muchos casos, no digo en todos, gobernás con los ojos vendados, y eso es lo peor que nos puede pasar.

