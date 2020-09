Alberto Fernández se refirió al escándalo que protagonizó el ahora ex diputado Ameri

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, hace gestos durante conferencia en Buenos Aires. Argentina. Foto de archivo Ago 12, 2020. Juan Mabromata/Pool via REUTERS

“Lo que ocurrió con (Juan) Ameri degrada la democracia. Es algo indignante. Cuando lo vi no sabía si reir o llorar” , aseguró Alberto Fernández durante una entrevista con Radio 10 cuando fue consultado sobre el caso del ahora ex legislador salteño que ayer protagonizó un escándalo durante una sesión de la Cámara de Diputados.

En esa línea, Fernández dijo que sintió “indignación” al enterarse de lo que ocurrió y consideró que “un diputado es un representante del pueblo. Lo que no puede pasar, es que no pase nada, porque sino en la política todo nos iguala. Es algo grave y la política no debe pasarlo por alto”.

Por otro lado, fue consultado sobre la remoción de los jueces que habían sido trasladados por el macrismo y aseguró que “me preocupa porque lo único que estamos haciendo es restablecer un orden perdido en el gobierno anterior, qué pasaría si el juzgado de Bonadio que está vacante, buscara un juez que me cae simpático y lo pongo en ese lugar, y qué pasaría si las cuatro vacantes que hay en la cámara federal buscara jueces simpáticos y los hago camaristas por un decreto. ¿Qué pasaría si hiciera eso?”.

“Si yo quisiera aprovecharme del escándalo que hicieron aprovecharía esos antecedentes, podría buscar un juez federal que me resultara simpático, los que llaman un juez k… eso está mal, hay que entender qué están discutiendo en la Corte. ¿Cuál es la disyuntiva que tiene el presidente de la Corte? ¿Qué está buscando? Cualquier que ha estudiado derecho sabe que esto es un escándalo jurídico, a uno de los jueces desplazados lo conozco desde los 17 años, tengo una relación personal con él, no son los nombres, son las instituciones”, agregó el primer mandatario.

En tanto, Fernández agregó que “podría hacerme el distraído y llenar las vacantes con jueces que me cayeran simpáticos pero no es lo que hay que hacer, hay que poner jueces probos, dignos y capaces. Si yo quiero ser juez tengo que rendir un concurso, hay un temario en ese concurso. Estos tres jueces nunca fueron al Senado para que dijera si estaba de acuerdo o no con que se los designara en esos cargos”.

“La reforma de la justicia federal la plantearon durante décadas todos los partidos, pero si la propongo yo dicen que es un mecanismo para lograr la impunidad, por más que no se remueva a ningún juez, que se respete los jueces naturales de cada causa. ¿Me pueden explicar de qué hablan cuando dicen que es un sistema de impunidad? Los que se quejan creen que van a perder el poder de seguir manipulando”, se quejó el Presidente.

