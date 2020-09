Jorge Lanata: “Estamos sufriendo las consecuencias de lo que votamos”

Jorge Lanata aseguró en la mesa de Mirtha Legrand que "estamos sufriendo las consecuencias de lo que votamos".





El periodista Jorge Lanata opinó este sábado por la noche sobre la actualidad de la Argentina y cuestionó las políticas que viene tomando el Gobierno en el marco de la pandemia de coronavirus. En ese contexto, sostuvo que “estamos sufriendo las consecuencias de lo que votamos”.

Al participar del programa La Noche de Mirtha Legrand, que conduce su nieta Juana Viale, Lanata consideró que el Poder Ejecutivo está “aprovechando” la crisis sanitaria “para hacer un montón de cosas que quizás hubiera tardado más en hacer, pero que igual hubieran hecho”, como “que la economía dependa en un 90% del Estado”.

Para el conductor de PPT, el oficialismo intenta “meterse adentro de las empresas al dar créditos blandos para manejarlas” y por eso advirtió que el aislamiento social, preventivo y obligatorio “va a seguir”.

“No estamos bien. Estamos sufriendo las consecuencias de lo que votamos. Lo que pasa es que no hay que juntar las dos cosas, no es lo mismo la pandemia que la cuarentena. Las consecuencias de la cuarentena serán responsabilidad del Gobierno, tanto el ‘quilombo’ económico como que no haya clases, eso tiene que ver con cómo se manejó la pandemia” , señaló el periodista.

Enseguida, Lanata criticó a la clase política argentina en general, al señalar que los funcionarios “nunca vienen de la vida real y cuando terminan la gestión tampoco vuelven en la vida real, se quedan siempre en algún cargo y son más parte de una clase que de la gente”.

Desde la cuenta oficial de Mirtha Legrand en Twitter remarcaron la crítica de Jorge Lanata con respecto a la gestión de la pandemia y su aprovechamiento para llevar a cabo medidas "que quizás hubieran tardado más en hacer".

Sobre este punto, Lanata aclaró que hay algunas excepciones “como (la líder de la Coalición Cívica) Elisa Carrió o (la del GEN) Margarita Stolbizer”, quienes “volvieron a trabajar” cuando dejaron sus puestos públicos.

Al referirse particularmente a la actual administración nacional, resaltó que “no tiene tanto un problema de corrupción, sino que son más ineficientes que corruptos, son inútiles", aunque remarcó que "algunos chorros hay”.

“Nosotros lo permitimos, nosotros votamos a esta gente. El Gobierno es legítimo, lo que estamos viviendo es lo que se votó, que volviera el kirchnerismo, que no se investigue ninguna causa de corrupción, la gente votó esto”, lamentó.

Noticia en desarrollo...