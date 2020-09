“Entienda que ya no damos más”: la desesperada carta de una enfermera al gobernador de Chubut en medio de la crisis sanitaria

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni

La situación en Chubut respecto a la pandemia del coronavirus es cada vez más preocupante. Si bien desde los organismos de salud se intenta apelar a la mesura, cada vez son más los testimonios de los profesionales sanitarios que dan la voz de alarma y piden ayuda.

Como si fuera poco, a la emergencia sanitaria y a la falta de insumos clave para la protección de los médicos, enfermeros y empleados de los centros de salud se le sumó ahora un conflicto salarial.

Una enfermera de un centro de salud de Comodoro Rivadavia envió una carta a un medio local en el que le pide de manera expresa al gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, que cumpla con las obligaciones de pagos con los profesionales de la salud de la ciudad petrolera.

“ Me toca estar desempeñando mi profesión con una impotencia y una frustración indignante. Y no es tanto por la pandemia ¿Sabe por qué?, porque el enfermero sabe convivir con la muerte, sabe convivir con el sufrimiento, sabe convivir con todas las enfermedades que a usted se le puedan ocurrir. Es por eso que éste virus, es uno más, de los tantos virus que flagelan al ser humano y que el enfermero está preparado para combatir”, expresó la enfermera, sin revelar su identidad, en un escrito enviado al medio El Patagónico.

“El problema más grave hoy, es su apatía, su insensibilidad y su falta de respeto para con todos los trabajadores de la salud. Usted viene incumpliendo desde hace 3 años con el pago en tiempo y forma de nuestros salarios (ni hablar de los sueldos miserables que percibimos los enfermer@s) (...) ¡Necesitamos nuestros sueldos!”, continuó.

La situación salarial con los trabajadores de salud de Chubut transita por un conflicto desde hace meses. Esos profesionales reclaman la declaración de la emergencia sanitaria, salarial y alimentaria para su campo de trabajo.

El petitorio firmado por ls profesionales de la salud de Comodoro Rivadavia que se entregó a los concejales de la ciudad la última semana

El viernes 11, un grupo de profesionales de la salud se movilizó hasta el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia para entregar un petitorio a todos los ediles.

En ese petitorio se exige, entre otros puntos, que se regularice la situación salarial de todo el sector, tanto desde el pago atrasado de meses que algunos denuncian hasta el reclamo de suba de los salarios en áreas específicas.

En medio del conflicto salaria, encima, se suma la crisis sanitaria de Comodoro Rivadavia. En la mañana del jueves, el intendente Juan Pablo Luque explicó que desde el sector de Salud se les pidió a las autoridades políticas un retorno a la Fase 1 del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

La entrada del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia

Así, anunció que desde este jueves, se prohibieron las actividades deportivas y recreativas en espacios cerrados y sólo podrán circular por la calle ciudadanos respecto a las terminaciones de su DNI.

“No fue azaroso que los médicos solicitaron cortar estas actividades, tenemos números concretos donde hay gente que se han infectado en diferentes gimnasios y actividades deportivas cerradas (...) El sector salud nos pidió que volvamos a fase 1 por 28 días, eso nos requirieron los médicos, especialistas, infectologos en este momento; hemos intentamos hacer un esquema consensuado entre todas las partes donde entendamos la situación de diferentes sectores de la ciudad”, afirmó Luque, quien también especificó que el sistema de salud de Comodoro está “casi colapsado”.

La provincia de Chubut informó la aparición de 134 nuevos casos en las últimas 24 horas. De ese total, 48 fueron personas enfermas en Comodoro Rivadavia. Además, hubo 17 contagios entre los profesionales de la salud de toda la provincia, de los cuales 14 son de Comodoro.

En total, Chubut registra 964 casos activos de Covid-19, 1.424 personas recuperadas y 24 fallecidos. En las últimas 24 horas se registró una muerte en la ciudad chubutense.

Imagen de archivo. El propio intendente de Comodoro Rivadavia aseguró que el sistema de salud de la ciudad está "casi colapsado" (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

La carta completa de la enfermera:

“Carta de una enfermera al Sr. Arcioni:

Hace doce años que trabajo de lo que estudié en la UNPSJB. Donde además de los 3 años de carrera, estudié 2 años más de la licenciatura.

Estudié ésta carrera porque siempre me incliné por la salud. Mi idea era estudiar medicina, pero no estaba la carrera en Comodoro, así que las realidades de la vida me llevaron a estar hoy, donde me toca estar.

Me toca estar desempeñando mi profesión con una impotencia y una frustración indignante. Y no es tanto por la pandemia. Sabe ¿por qué?, porque el enfermero sabe convivir con la muerte, sabe convivir con el sufrimiento, sabe convivir con todas las enfermedades que a usted se le puedan ocurrir. Es por eso que éste virus, es uno más, de los tantos virus que flagelan al ser humano y que el enfermero está preparado para combatir.

La capacidad de aguante del enfermer@ es indescriptible. Solo entre enfermer@s entendemos a lo que me refiero.

El enfermer@ es quién permanece las 24 hs del día los 365 días del año al lado de aquella persona convaleciente, adolorida, enferma. Para el enfermer@ no hay feriado, no hay fin de semana, no hay cumpleaños.

Por eso le vuelvo a repetir... el Covid no es el problema más grave para nosotros.

El problema más grave hoy, es su apatía, su insensibilidad y su falta de respeto para con todos los trabajadores de la salud.

Usted viene incumpliendo desde hace 3 años con el pago en tiempo y forma de nuestros salarios (ni hablar de los sueldos miserables que percibimos los enfermer@s).

Usted es el responsable del peor mal que afecta a tantos colegas a lo largo y a lo ancho de la provincia. Y no me vengan con los gobiernos pasados porque soy enfermera, no política!! A mí me enseñaron que el que está de guardia es el que tiene que actuar y resolver!!

Necesitamos nuestros sueldos!!.

Entiendo que el resto de los estatales también necesitan sus salarios. Pero le digo algo, desde que empezó toda ésta cuarentena nosotros nunca pudimos quedarnos en nuestras casas, por el contrario, nuestro trabajo se incrementó.

¡Entienda que ya no damos más!! De todo lo más difícil que me ha tocado vivir en ésta profesión, lo peor se llama Arcioni!!”.