Los organismos de derechos humanos repudiaron las declaraciones de Sergio Berni y él les pidió disculpas

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto

Los principales organismos de derechos humanos repudiaron este lunes los dichos del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y le recomendaron “abocarse a atender las problemáticas de su cartera”.

A través de un breve comunicado, las organizaciones señalaron que el funcionario del gobierno de Axel Kicillof se expresó de una “manera despectiva y estigmatizante” que “ofende” su historia y su lucha por los derechos humanos.

El domingo por la noche, Berni dijo en una entrevista que cuando inició su reciente gestión invitó a referentes de estos organismos a trabajar en el área de Asuntos Internos de la policía pero ninguno accedió.

“Los funcionarios que trabajan en derechos humanos tienen los sueldos más altos y no aportan nada, son puro bla bla, no están acostumbrados a trabajar a las 7 de la mañana” , ironizó en el programa de Romina Manguel.

La respuesta no se hizo esperar. “Los Organismos que desde hace más de 40 años levantamos las banderas de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y trabajamos por la plena vigencia de los derechos humanos en la Argentina, debemos señalar que sus dichos no pueden tener lugar en un movimiento popular que ha asumido tales banderas como pilares fundamentales para el sostenimiento de la democracia ”, plantea el documento firmado por Abuelas de Plaza de Mayo, por Madres-Línea Fundadora, por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), H.I.J.O.S. CAPITAL, por la Asamblea Permanente por los DDHH y por la Liga Argentina por los DDHH, entre otros.

Sin embargo, la Asociación Madres de Plaza de Mayo liderada por Hebe de Bonafini no firmó el documento.

En esa línea, le recomendaron a Berni que se “ocupe de los graves problemas que atraviesan la provincia y el país” y le recordaron que “la exposición mediática no reemplaza a la gestión”, en referencia a sus habituales apariciones televisivas.

“Debería abocarse a atender las problemáticas de su cartera, entre ellas la forma inaceptable en la que la policía bonaerense –bajo su mando– reclamó frente a la Quinta de Olivos la semana pasada y los numerosos casos de violencia institucional que la involucran, incluido el de Facundo Castro”, continuaron.

En la misma entrevista, el ministro había negado haberse “apurado” en defender a la Bonaerense en relación a la muerte del joven de 22 años y remarcó que la Justicia todavía no imputó a ningún policía.

También apuntó contra el periodista Horacio Verbitsky, quien planteó en una nota que el ministro tiene “problemas psicológicos”.

“A mí no me importa, porque viene de un sector al que no pertenezco. Decir eso es faltarle el respeto al gobernador de la provincia de Buenos Aires”, contestó Berni, y luego dijo “él tiene que aclarar muchas cosas, sobre pauta oficial; en algún momento lo vamos a aclarar”.

Si bien no participó del comunicado difundido por Abuelas, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) también pidió la salida de Berni.

“Somos una organización autogestiva sin subsidios ni honorarios por conferencias. Vivimos de nuestro trabajo y en nuestro tiempo libre militamos sin retribución material alguna. Nuestro ‘blabla’ es la permanente denuncia de la represión estatal”, publicaron en las redes sociales.

Tras el revuelo que causaron sus dichos, el ministro salió esta tarde a aclarar que no se refería “ni a la historia, ni a las luchas de los organismos de DDHH”.

“Mis disculpas si alguien se sintió ofendido o aludido por mis declaraciones vertidas en el día de ayer, sobre todo mi respeto a Madres, Abuelas, Hijos y familiares de víctimas de la dictadura cívico-militar. Les debemos parte importante de la reconstrucción de la democracia” , concluyó.

Seguí leyendo:

Toma de Guernica: Kicillof trabaja a contrarreloj para ubicar a las 2.000 familias en predios municipales

En medio de las tensiones, Alberto Fernández y Rodríguez Larreta volverán a reunirse para definir cómo sigue la cuarentena

Lionel Messi es el futbolista mejor pago de 2020: cuánta distancia le sacó a Cristiano Ronaldo y quiénes completan el top 10

El maquinista de la Tragedia de Once confesó que había anulado los frenos del tren