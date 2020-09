“La Policía Bonaerense fue aliada de La Cámpora”, dijo Miguel Ángel Pichetto

Sobre una eventual candidatura para las legislativas del año próximo, dijo: "No estoy pensando en nada, vivo día a día. Fui 25 años diputado y senador, me interesa la construcción de un sistema político"

Miguel Ángel Pichetto, el Auditor General de la Nación, ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio y ex senador, dijo que la Argentina está viviendo un proceso oscuro, “sin destino, sin esperanza, con mensajes de muerte”. En su análisis apuntó la rigidez del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el presidente, cargó contra epidemiólogos asesores del gobierno nacional y alertó sobre el desarrollo de futuros comicios con un recuerdo de la última elección.

“La manera de cuidar los comicios no es como lo hicimos en las primarias en la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio tiene que hacer una autocrítica: debimos fiscalizar mejor en las elecciones . Nos pasaron por arriba y hasta la policía jugaba por el Frente de Todos. Requiere voluntad, compromiso, levantarse a las seis de la mañana. La policía tiene que ser neutra: jugó fuertísimo controlando las escuelas. La Bonaerense fue aliada de La Cámpora”, declaró en diálogo con el programa Ahora Dicen que se emite en Futurock.

Cuando cuestionó la decisión de imponer un régimen de confinamiento, confrontó con Pedro Cahn, integrante del equipo de epidemiólogos asesores de Alberto Fernández. No lo nombró pero hizo referencia a una de sus últimas declaraciones. Cahn había dicho en declaraciones a TN que “cada uno tiene que convertirse en custodio de las libertades que se van obteniendo”. Pichetto ironizó: “Un epidemiólogo conocido ahora habla de custodiar las libertades obtenidas, es interesante porque fue quien nos mandó a prisión preventiva domiciliaria por seis meses ”.

El Auditor General de la Nación también se manifestó en relación al texto que firmó y difundió el ex presidente Mauricio Macri, su antiguo compañero de fórmula. “Representa una visión de país, institucional, republicana, una mirada al mundo. Me parece bien que aparezca con este tipo de reflexiones y pensamientos, sin agraviar, sin ofender, planteando una postura. Me pareció bueno el documento”, interpretó.

Cuando le preguntaron por el sentido oportuno de su aparición, luego de un duro discurso de Horacio Rodríguez Larreta que lo posiciona como faro de la oposición y lo viste de “presidenciable”, Pichetto respondió: “Faltan tres años para las elecciones, me parece un error hablar ahora de candidaturas. Incluso lo afecta a Larreta, que es un activo importante de Juntos por el Cambio. Macri tiene 28 puntos duros, sacó 41 puntos en la última elección, es un sujeto activo importante. Larreta es una figura emergente con una gran capacidad de gestión, creo que digo cosas importantes de él”.

La carta del ex presidente reavivó la interna de Juntos por el Cambio. En el seno de la coalición hubo diferentes análisis sobre su contenido: hubo quienes lo respaldaron y quienes criticaron su columna de opinión con dureza acusándolo de querer recuperar la centralidad del espacio político que en los últimos días lideró Horacio Rodríguez Larreta. “ Es una pavada la diferencia entre duros y blandos en Juntos por el Cambio . Hemos mantenido la unidad. Hay que construir un proyecto de poder político y tratar de contener a los sectores que hoy lo integran y sumar otros sectores que pueden venir con una mirada más de centroizquierda”, pidió.

En relación a algunos mensajes de reivindicación de la última dictadura militar que aparecieron en la última marcha contra el gobierno nacional, el ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio dijo no estar de acuerdo con esas posiciones extremas. “Veo algunas visiones radicalizadas -analizó-. Son muy peligrosas esas estructuras que reportan al Papa. Grabois, el Chino Navarro, esa estructura de movimientos sociales que toman tierra, que violentan derechos de propiedad. La ocupación de tierras y la liberación de presos peligrosos son parte de un esquema complejo y peligroso para las instituciones, la libertad y la democracia ”.

