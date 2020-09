Máximo Kirchner justificó la quita de coparticipación a CABA: “Macri engordó a la ciudad más rica del país”

El jefe del bloque de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, defendió la decisión del presidente Alberto Fernández de reducir en un punto la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, al señalar que el ex mandatario nacional Mauricio Macri la “engordó" durante su gestión.

En un extenso reportaje radial con el periodista Marcelo Figueras, el dirigente del oficialismo criticó al Gobierno de Cambiemos y opinó que tuvo “una mirada gélida, fría y distante", mientras que la actual administración busca proyectos que tengan “empatía” para ayudar a la población.

Puntualmente, el hijo de la actual vicepresidenta se refirió al aumento en el porcentaje de coparticipación que Macri le otorgó por decreto a la Capital Federal en 2016, que en ese momento representó un incremento de casi el 100 por ciento.

“Le dio más a la ciudad más rica: la metáfora perfecta de lo que piensa. Engordaron a la ciudad más rica del país en detrimento del resto y nadie habló de la constitucionalidad del decreto. Era tan grosero (el beneficio) que después lo bajaron un poquito. Ahora, cuando Alberto Fernández quiere redistribuir es anticonstitucional”, señaló.

De esta manera, Máximo Kirchner cuestionó los argumentos de la oposición y del propio jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien anunció que va a presentar un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia por considerar que la medida que tomaron las autoridades nacionales “es inconstitucional”.

Horacio Rodríguez Larreta anunció que va a recurrir a la Corte Suprema para intentar frenar la medida del Gobierno nacional. (Prensa GCBA)

“Mucha jurisprudencia dice que no se puede tomar una decisión así y menos de un día para el otro”, había afirmado Rodríguez Larreta durante una conferencia de prensa que encabezó para informar sobre los pasos que va a seguir tras enterarse de que se le va a quitar un punto de la coparticipación a la Ciudad, para así financiar el aumento salarial en la Policía Bonaerense.

Por el contrario, el jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados defendió esa redistribución y destacó que el Presidente tiene el respaldo “del ochenta por ciento de los gobernadores”, en alusión a una carta en apoyo que firmaron 19 mandatarios provinciales.

En este sentido, el referente del oficialismo remarcó la “gran desigualdad que hay entre la ciudad y la provincia” de Buenos Aires, al tiempo que pidió “mirar los presupuestos de Lomas de Zamora y la Matanza" y compararlos con el de la Capital Federal.

A lo largo del reportaje, Máximo Kirchner reflexionó sobre la importancia que tiene “la política como herramienta para transformar la vida de la gente”, pero señaló que para esos cambios “es necesario tener un mínimo nivel de organización”.

Protestas de la policía en Almirante Brown





Sobre las protestas que protagonizaron varios miembros de la Policía Bonaerense para pedir un aumento salarial, una de las cuales llegó hasta la Quinta de Olivos, remarcó que “nunca había sucedido que se desvirtuara todo, que patrulleros con hombres armados rodearan el lugar donde está el Presidente elegido por los argentinos”.

En cuanto al reclamo en particular, dijo: “Pudimos resolver un problema objetivo, cuando uno miraba el valor de las horas CORES, vimos también que la pandemia agudizó la crisis del sector porque, al no haber eventos deportivos o recitales, el salario del policía no podía contar con adicionales”.

En este sentido, consideró: “Este caldo de cultivo se fue amontonando. No pasó con (María Eugenia) Vidal, pero sí con Axel (Kicillof) y esta es una realidad objetiva, como también que muchos de los reclamos de hoy también existían en la gestión anterior".

También durante la entrevista el diputado se refirió a aspectos de su vida personal como el vínculo con sus dos hijos, que viven en Santa Cruz, y lamentó que en medio de la pandemia solamente los puede “ver por teléfono”.

