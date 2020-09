El senador nacional Humberto Schiavoni dio positivo de COVID-19: “Soy asintomático y me encuentro aislado”

El senador nacional del PRO y flamante presidente de la Asamblea Nacional de ese partido, Humberto Schiavoni, está infectado de coronavirus y cumpliendo el aislamiento en su domicilio, aunque sin mayores complicaciones, según informó él mismo a través de las redes sociales.

“Como indica el protocolo, antes de viajar a Misiones me realicé un hisopado y resultó positivo para COVID-19. Estoy bien, soy asintomático y me encuentro aislado en mi casa. Es importante que continuemos respetando las recomendaciones y que nos cuidemos entre todos” , escribió el dirigente opositor en su cuenta de Twitter.

El legislador había participado, de forma remota, de la extensa sesión de diez horas que comenzó el jueves pasado y terminó el viernes por la madrugada, en la que, entre otras cuestiones, se aprobó el DNU que declara servicios públicos a la telefonía, internet y la televisión paga.

Durante el debate virtual, Schiavoni coincidió con el oficialismo en la necesidad de mantener el “congelamiento de las tarifas” durante la pandemia, pero aseguró que había que tomar recaudos “para que este proceso de inversión no se interrumpa y pueda continuar expandiéndose”.

Este sábado, en tanto, debía asistir a la audiencia pública convocada por la Cámara Alta a través de la Comisión de Acuerdos para tratar los pliegos enviados por el Ejecutivo para el traslado de jueces, pero al igual que el resto del interbloque de Juntos por el Cambio decidió ausentarse “por considerarla nula e improcedente”.

A través de un documento que llevó su firma y la del radical Luis Naidenoff, señaló que el modo “remoto o virtual mediante videoconferencia” no está previsto en el reglamento parlamentario para este tipo de cuestiones.

En la audiencia, que finalmente se realizó sin la presencia de la oposición, se analizó la situación de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Zunilda Niremberger, Germán Castelli, Juan Manuel Iglesias, Eduardo Farah, Esteban Hansen, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Verónica Skanata, quienes fueron traslados durante las gestiones de Mauricio Macri, Cristina Kirchner y Eduardo Duhalde y que ahora el oficialismo busca apartar.

A fines de agosto se celebró una reunión virtual en la que referentes del PRO de todo el país eligieron como la máxima autoridad de la Asamblea Nacional del partido a Schiavoni, quien ya era jefe de este bloque en el Senado.

En el mismo acto, que no se pudo concretar antes porque se necesitaba el aval judicial para hacerlo de modo remoto, más de 100 delegados asumieron formalmente su representación.

Al final del encuentro, la actual presidenta del espacio, Patricia Bullrich, propuso al senador, quien es además su antecesor en en cargo que ocupa ella ahora, como titular de la asamblea partidaria, y su moción fue aceptada por todos los presentes.

Sesión virtual del Senado.

La Asamblea Nacional del PRO es responsable de definir alianzas electorales, proclamar la fórmula presidencial del partido, dictar y modificar la carta orgánica, elaborar el programa de gobierno y dictar las normas internas partidarias.

El presidente anterior del organismo fue el ex senador Federico Pinedo, y antes lo habían precedido la ex vicepresidenta Gabriela Michetti y el ex presidente Mauricio Macri.

“Es un reconocimiento a un dirigente que se destaca en el partido”, sostuvo a la agencia Télam una fuente del PRO para explicar cómo se elige a la nueva autoridad de la asamblea. En ese sentido, destacó que el senador tiene mucha experiencia porque fue varias veces titular del partido y al ser del interior conoce a los delegados de todo el país.

“Felicitaciones Schiavoni por haber sido elegido como presidente de la Asamblea Nacional del PRO”, escribió en su cuenta de Twitter su compañera de banca Laura Rodríguez Machado, vicepresidenta partidaria, felicitando a su colega de la Cámara alta.

