Horacio Rodríguez Larreta le contestó al Presidente: “En la Ciudad hay restricciones, no se ha vuelto a la vida normal”

En medio de las diferencias entre las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y la Casa Rosada, que recientemente impuso límites a la reapertura de los locales gastronómicos en la Capital Federal, el jefe de Gobierno porteño. Horacio Rodríguez Larreta, se distanció del presidente Alberto Fernández al asegurar que en la Capital Federal “hay restricciones, obviamente”, ya que “no se ha vuelto a la vida normal”.

“Hay actividades que no se realizan. La más importante para mí, lejos, es la educación de los chicos, que no van a la escuela. Eso para mí es prioridad, lo he dicho muchas veces, pero también hay otros sectores que todavía no han vuelto a trabajar”, señaló durante una entrevista en TN.

De esta manera, el referente de Juntos por el Cambio opinó sobre las declaraciones del mandatario nacional, quien previamente había ratificado que en este momento “no hay cuarentena” en la Argentina, porque eso supondría “el encierro total de una comunidad y eso no existe”.

“Yo hoy anduve en la calle. El domingo estuve conduciendo mi auto y vi que acá la gente sale y camina. En la Ciudad de Buenos Aires, la vedad, hay un tránsito creciente”, había dicho Alberto Fernández el miércoles por la noche en el programa “A dos Voces”.

Este jueves, Rodríguez Larreta contradijo al Presidente al asegurar: “Hoy, más o menos, la movilidad de la gente, contando los subtes, todo el transporte público y también autos particulares, está en el 50% de lo que era antes de la pandemia”.

“La discusión de qué quiere decir cuarentena sí o no… Nosotros hemos puesto en marcha un plan de salida gradual, dándole siempre prioridad a las actividades en los espacios públicos y los casos de contagio no han estallado en cantidad. El número de ocupación de camas de terapia intensiva, que es uno de los indicadores más importantes que miramos, está un poco mejor que hace un mes y medio”, agregó.

El miércoles por la noche, Alberto Fernández volvió a afirmar que en Argentina "no hay cuarentena".





En esta línea, el jefe de Gobierno porteño evitó responder a las críticas que recibió de un sector del oficialismo por las medidas de flexibilización que viene implementando y remarcó que él está “convencido de que la única manera de sacar a este país adelante” es “si terminamos con la grieta, si podemos tener un diálogo, que no significa estar de acuerdo en todo”.

“No tiene que ser desde la confrontación y si algunos ellos me quieren criticar o confrontar, yo no me voy a enganchar porque mi convicción es clara: que tenemos que poder consensuar y no voy a cambiar porque alguno me critique”, destacó.

Al ser consultado sobre los cuestionamientos de Alberto Fernández por la “opulencia” de la Capital Federal, Rodríguez Larreta opinó que “es un orgullo lo que lograron los porteños” y deseó que “pueda haber un desarrollo similar en el resto de la Argentina”.

Así, el dirigente opositor continuó tomando distancia de las peleas políticas, a pesar de que el mismo día las autoridades nacionales, a través de distintas decisiones administrativas, impidieron que restaurantes, bares y cervecerías habiliten mesas en patios, jardines y terrazas, como se suponía que estaba acordado.

Esto se suma a las tensiones que el jefe de Gobierno enfrenta con un sector del oficialismo: “Te vas a sorprender tanto como yo de las cosas que hace el macrismo en la Legislatura porteña, que responde a Horacio Rodríguez Larreta, y que nadie se entera”, escribió, por ejemplo, Cristina Kirchner en su cuenta de Twitter.

Seguí leyendo:

Cristina Kirchner insiste en subir al ring a Horacio Rodríguez Larreta y se tensa el vínculo entre el Gobierno y la oposición

Alberto Fernandez: “Estuve en la calle manejando y vi que la gente en CABA sale y camina”