Traslados en la Justicia: los jueces de Comodoro Py no irán al Senado y apuestan todo a la Corte Suprema

Los jueces federales de Comodoro Py cuyos traslados son objetados por el oficialismo no irán el viernes a la audiencia pública que convocó el Senado de la Nación para analizar sus casos. Los magistrados desconocen la convocatoria del bloque del Frente de Todos y no quieren convalidarla con su presencia. Entienden que su situación es legal y no puede ser revisada. Pero además apuestan a la vía legal: esperan que la justicia les de la razón en los amparos que presentaron, principalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Pablo Bertuzzi, juez de la Cámara Federal, y Germán Castelli, integrante del Tribunal Oral Federal 7, ya decidieron que el viernes no se presentarán a la audiencia, supo Infobae según allegados a los magistrados. Leopoldo Bruglia, también juez de la Cámara Federal, todavía no tomó una decisión. “Lo hará más sobre la fecha”, contó una persona que conversó con él en los últimos días.

Bruglia, Bertuzzi y Castelli son tres de los 10 jueces que el oficialismo objeta por cómo se hicieron sus traslados a los tribunales en los que se encuentran actualmente. Se trata de lugares clave para la política. Por la Cámara Federal pasan todas las investigaciones políticas y del poder empresarial y en los Tribunales Orales Federales se juzgan. En Tribunal 7 tiene varios casos de voltaje político. Uno de ellos es el de la causa de los cuadernos de la corrupción en la que está imputada la vicepresidenta Cristina Kirchner, titular del Senado.

El Consejo de la Magistratura objetó que estos traslados tuvieron distintas irregularidades, además de la oportunidad política del gobierno de Mauricio Macri de ocupar esos lugares centrales, sobre todo en los casos de Bruglia y Bertuzzi. Uno de los cuestionamientos es que los traslados no fueron tratados por el Senado. Con la aprobación del Consejo, el gobierno de Alberto Fernández los mandó al Senado cuya comisión de Acuerdos citó para este viernes a las 10:30 a los 10 magistrados para tratar sus pliegos. Será en una audiencia pública que por la pandemia del coronavirus se hará por videoconferencia.

Bertuzzi y Castelli no se presentarán a la audiencia. Desconocen la facultad del Senado para revisar sus situaciones porque entienden que los traslados son legales, con la normativa vigente de entonces -año 2018- y que una acordada de la Corte Suprema avaló para sus casos que no requerían el aval de la Corte Suprema. Por eso entienden que el trámite es ilegal.

“Si vas el resultado igual está puesto. Es convalidar lo que quiere hacer el Senado. Y no ir es coherente con el amparo que presentó”, dicen cerca de uno de los magistrados. En el caso de Castelli también el viernes a la mañana tiene audiencia en un juicio oral.

¿Qué pasa si un juez no se presenta a la audiencia? El reglamento del Senado no lo establece expresamente. “Pero el espíritu es que la audiencia es para que el juez defienda su pliego. Si no va se lo da por caído”, explicó una fuente parlamentario que hace trabaja en los temas legales.

Los jueces apuestan todo a que sean avalados por la Justicia. Los tres presentaron amparos para que se declare inconstitucional la resolución del Consejo de la Magistratura de la Nación y sean confirmados en sus cargos. Las causas se encuentran en situaciones distintas.

Bruglia y Bertuzzi hicieron un amparo en justicia. En primera instancia la jueza en lo contencioso administrativo federal María Biotti lo rechazó. Entendió que los camaristas sí debían pasar por el Senado. Los compañeros de la Cámara Federal hicieron dos apelaciones. Una con un per saltum para que intervenga la Corte Suprema con un planteo para que resuelva con urgencia el caso. El máximo tribunal todavía no decidió si lo acepta y lo trata o lo rechaza. Y otro ante la Cámara en lo contencioso administrativo federal.

Por su parte, el amparo de Castelli todavía no fue resuelto en primera instancia. La jueza Macarena Marra Giménez no se expidió. Primero por una recusación que Castelli presentó. Entendió que la magistrada como subrogante y no titular puede tener intereses en la resolución ya que su designación está pendiente en el Poder Ejecutivo. De hecho, la semana pasada el gobierno envió al Senado pliegos para cubrir vacantes en ese fuero. Pero no envió la terna del juzgado de Marra Giménez. Antes de resolver el amparo, la jueza le pidió dos informes al Consejo de la Magistratura. Se espera que sean presentados esta semana. Si el amparo es rechazado, Castelli también presentará un per saltum para llegar a la Corte.

En el máximo tribunal es donde los jueces ponen sus miradas. Como última instancia la decisión de la Corte será la definitiva, tanto para seguir en sus actuales tribunales o para volver a los que estaban antes de los traslados. La decisión del máximo tribunal no tiene plazos y puede ser antes de la audiencia del Senado o después.

Tras la audiencia del viernes, la comisión de Acuerdos puede el mismo día -es la práctica habitual- emitir un dictamen sobre cada juez: si avala o no el traslado. Luego pasa al pleno de la cámara, que todavía no tiene fecha de nueva reunión, para su aprobación final.

