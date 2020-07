El Consejo de la Magistratura revisará hoy el traslado de los 10 jueces cuestionados por el Gobierno

El Consejo de la Magistratura (Maximiliano Luna)

El Consejo de la Magistratura de la Nación tratará hoy las objeciones presentadas a los traslados de 10 jueces federales. El oficialismo presentó un dictamen en lo que sostuvo que ese trámite judicial no está completo y lo remitirá al Poder Ejecutivo para que sean revisados. Para aprobarlo, cuenta con los votos necesarios, entre ellos el de la diputada Graciela Camano, clave porque es el voto que desempata la paridad entre el oficialismo y la oposición.

El tema será tratado en dos reuniones. La primera es la de la Comisión de Selección del Consejo que está convocada para las 10 horas. Cuando finalice se iniciará el plenario del Consejo, donde el dictamen tendrá su aprobación final. Todo será por videconferencia por la pandemia del coronavirus.

El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Gerónimo Ustarroz, presentó hace 10 días un informe en el que sostuvo que hubo irregularidades en el traslado de 10 jueces que se hicieron durante los gobiernos de Eduardo Duhalde, Crisrina Kirchner y Mauricio Macri. El traslado es cuando un juez pasa de un tribunal en el que es titular a otro que se acaba de desocupar. El Consejo, que es el órgano encargado de la selección y acusación de jueces nacionales y federales, recomienda el traslado y el Poder Ejecutivo lo aprueba o no con un decreto.

En el caso de esos 10 jueces las objeciones es que no cumplieron con un requisito de la Constitución Nacional para el nombramiento de jueces que es la aprobación por parte del Senado. Además, según cada caso, que los traslados se dieron entre distintas jurisdicciones o para tribunales cuyas competencias -los temas que tratan son distintas.

Gerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo (Maximiliano Luna)

Los 10 jueces objetados son: Zunilda Niremberger, Juan Manuel Iglesias, Leopoldo Bruglia, Eduardo Farah, Germán Castelli, Esteban Hansen, Pablo Bertuzzi, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Verónica Skanata. Tres de ellos son magistrados de los tribunales de Comodoro Py, donde se tratan las causas de corrupción. Son los casos de Bruglia y Bertuzzi, que integran la Cámara Federal, y el de Castelli, del Tribunal Oral Federal 7, donde está el juicio oral a la vicepresidenta Cristina Kirchner por la llamada causa “cuadernos de la corrupción”.

Esos tres magistrados presentaron ayer notas en el Consejo en las que defendieron sus traslados. Señalaron que se aprobaron cumpliendo con la normativa vigente de ese momento y que la Corte avaló que no tenían que pasar por el Senado. Y adelantaron que irán a la justicia si se avanza para apartarlos de los cargos actuales.

También hay tres jueces federales que tienen la competencia electoral de Chaco, Jujuy y de Misiones. Son Niremperger, Hansen y Skanata, respectivamente. Otro nombre de relevancia es de Villena, juez federal de Lomas de Zamora que investigó el espionaje ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Macri hasta que fue apartado del expediente.

El debate en el Consejo se da en paralelo a la reforma judicial que ayer presentó el presidente Alberto Fernández en la que reorganiza la justicia federal y crea una comisión para analizar el funcionamiento del Poder Judicial de la Nación.

Leopoldo Bruglia, uno de los jueces objetados

“El traslado de un magistrado a un cargo perteneciente a una jurisdicción distinta y/o con una competencia distinta en razón de grado o de la materia, a aquél para el cual fuera originariamente designado, configura en realidad un nuevo nombramiento que se aparta del procedimiento constitucional consagrado en el art. 99 inc. 4, 2° párrafo, de la Constitución Nacional”, sostiene el dictamen que presentó ayer a la tarde Diego Molea, representante en el Consejo del sector académico.

El dictamen establece que se le debe comunicar al Poder Ejecutivo la situación de esos traslados y todos sus antecedentes. Con eso, el gobierno podrá entender que falta completar el trámite y enviar los nombres al Senado para que les de acuerdo o no. El oficialismo cuenta con la mayoría para aprobar los pliegos que quiere y rechazar los que no. El texto también propone informarle a la Corte Suprema de Justicia de la Nación “atento la naturaleza de las cuestiones comprometidas”. “A la Corte le vamos a informar solo para sepa, no para que resuelva algo”, le dijo a Infobae una fuente del Consejo que trabaja en el tema.

La Corte fue clave en el debate que la semana pasada ya tuvieron el oficialismo y la oposición en el Consejo. El máximo tribunal dictó en 2018 dos acordadas, la 4 y la 8, que las partes discuten su interpretación. El oficialismo señala que allí quedó claro que debe haber intervención del Senado. Para la oposición que no para el caso de los 10 traslados objetados.

“Cabe resaltar que aquí no se está proponiendo remover del Poder Judicial de la Nación a ningún magistrado, sino que, tal como lo exigen los sistemas de protección internacionales en materia de derechos humanos, se pretende salvaguardar la transparencia que necesariamente debe caracterizar al procedimiento de selección de magistrados a través de mecanismos objetivos que tengan en cuenta la singularidad y especificidad de las funciones que se van a desempeñar, tal como prevé nuestra Constitución Nacional”, sostiene el dictamen que se tratará hoy.

Graciela Camaño acompañará al oficialismo y su voto es clave (Consejo de la Magistratura)

La oposición ya rechazó la revisión de esos traslados. El diputado del PRO Pablo Tonelli presentó un dictamen en el que señaló que el Consejo no puede analizar decisiones ya tomadas, que los traslados cumplieron con los requisitos legales y que son actos jurídicos que ya tienen efecto y que solo pueden ser revocados mediante una causa judicial.

La Comisión de Selección, donde primero se tratará el tema, está integrada por ocho consejeros. Con el apoyo de Camaño, la presidenta de la Comisión, el oficialismo tiene cinco votos. El voto de Camaño será clave en el plenario.

El Consejo está integrado por 13 miembros: seis del oficialismo y seis de la oposición. El apoyo de Camaño le dará a la postura del oficialismo el voto que le falta para obtener la mayoría. El Consejo es el primer paso para revisar los traslados. Luego será el turno del Poder Ejecutivo y después del Senado. ¿Que ocurrirá si el Senado no le de acuerdo a todos o alguno de los traslados? Los jueces objetados deberán volver a sus tribunales de origen.

