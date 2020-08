Ricardo Forster afirmó que “faltó mostrar la crudeza y el dolor real de la pandemia” y comparó el coronavirus con la guerra de Malvinas

El filósofo Ricardo Foster

El filósofo Ricardo Forster sostuvo este domingo que al Gobierno le “faltó mostrar la crudeza de la pandemia, el dolor real”, para evitar el “relajamiento” social que se está manifestando en la actualidad. El actuar asesor de Alberto Fernández expuso su mirada después de más de 160 días de cuarentena en todo el país.

“Nos ha faltado mostrar la crudeza de la pandemia, el dolor real, las muertes, el sufrimiento de quienes están en la primera línea de batalla, el dolor de los familiares”, precisó en declaraciones a Radio Rivadavia.

En ese sentido, argumentó que para que la sociedad tome “plena consciencia del peligro y el horror que implica esta pandemia” debe haber un relato que muestre en primer plano lo que está sucediendo. “Porque cuando uno no la ve ni siente que está próxima es como si no sucediese”, agregó, al tiempo que citó el refrán “ojos que no ven, corazón que no siente”.

Foster cuestionó la estrategia de comunicación del gobierno nacional

“Parte del relajamiento, más allá del cansancio, de un agotamiento de muchos meses es también porque de algún modo falta el impacto”, insistió. No obstante aclaró que no hace una reinvidicación del “amarillismo, de la espectacularización y el morbo” de los medios de comunicación.

Sobre la falta de una comunicación más directa del dolor que provoca la pandemia, dijo que le recuerda a lo que sucedía durante la Guerra de Malvinas, cuando el gobierno militar no informaba lo que estaba sucediendo en toda su dimensión. .

“Fue una guerra lejana de la que no teníamos noticias salvo por los informes del canal y la censura militar”, indicó, en una suerte de comparación.

Por último, cuestionó la conducta de transgresión a la cuarentena que después de varios meses se generalizó en buena parte de la población. En este sentido, criticó la idea del “goce del individualismo, del ego autorreferencial que cree que la libertad empieza y termina en mi propio cuerpo”.

Las palabras de Forster llegan luego de que el gobierno nacional haya decidido habilitar reuniones de hasta 10 personas, al aire libre, en todo el país. Si bien el presidente Fernández está preocupado por la situación que se está viviendo en el interior del país, su gobierno comenzó a apelar a un discurso anclado en la etapa pos pandemia.

El coronavirus se expandió en el interior del país en las últimas semanas y generó una fuerte preocupación en el Gobierno

Por otro lado, ayer el Presidente volvió a manifestar sus reparos con la política de flexibilización que impulsa el Gobierno porteño, en el marco de una nueva etapa de la cuarentena establecida por el coronavirus. Según Fernández, la habilitación de locales gastronómicos lleva naturalmente a un “relajamiento” de las medidas de distanciamiento social.

“Yo hubiera preferido esperar un poco más, Rodríguez Larreta me planteó una presión muy grande de los comerciantes”, explicó y afirmó que “le han hecho creer a la gente que estando en la calle el riesgo no existe”. “El riesgo existe, es menor pero existe”, añadió.

