Alberto Fernández: “En una pandemia no se critica con manifestaciones, prefiero que golpeen las cacerolas”

El presidente Alberto Fernández criticó este sábado a quienes participaron de las movilizaciones en contra del gobierno nacional y señaló que siempre “15 días después crecieron los casos”. En ese sentido, el mandatario aclaró que todo el mundo “tiene derecho a criticar” pero dijo que la oposición “tiene que aprender a criticar en la pandemia”.

“En la pandemia no se critica con manifestaciones. Prefiero que salgan a los balcones y golpeen las cacerolas”, aseguró.

En esa línea, arremetió contra el ex presidente Mauricio Macri, quien celebró públicamente la importante convocatoria que tuvo la última movilización. “No me parece feliz que un presidente celebre la salida a la calle de la gente en plena pandemia” , lamentó Fernández y señaló que en Alemania la canciller Angela Merkel mandó a “reprimir las marcha anticuarentena”.

Además, insistió en que Macri, al inicio de la pandemia, le recomendó que “dejara morir a los que se tienen que morir”. “Él se dio por ofendido porque yo hablé sobre una charla que tuve con él. Yo no tengo ninguna necesidad de mentir. Solo lo escuché y di por terminada la charla” , dijo en Sobredosis de TV, por C5N.

Por otro lado, volvió a manifestar sus reparos con la política de flexibilización que impulsa el gobierno porteño. Según Fernández, la habilitación de locales gastronómicos lleva naturalmente a un “relajamiento” de las medidas de distanciamiento social.

“Yo hubiera preferido esperar un poco más, Rodríguez Larreta me planteó una presión muy grande de los comerciantes”, dijo y señaló que “le han hecho creer a la gente que estando en la calle el riesgo no existe”. Y agregó: “El riesgo existe, es menor pero existe”.

Fernández reveló que la idea original del jefe de Gobierno era abrir alrededor de 8 mil bares y restaurantes. Sin embargo, contó que le pidió que habilite únicamente los que ya tienen habilitación para tener mesas en las calles.

Consultado sobre el proyecto de reforma judicial, Fernández aseguró que durante el gobierno macrista la Justicia “se puso al servicio del poder de turno para perseguir opositores y armar causas”.

También planteó que la oposición deberían “votar esta ley con las dos manos: es la garantía de que no les vamos a hacer lo que nos hicieron a nosotros”. Criticó que “ni conocían” el proyecto y “ya estaban haciendo un banderazo en contra”.

En otro tramo de la entrevista, recordó al ex presidente Néstor Kirchner y lo comparó con su hijo Máximo, a quien le atribuyó “más vocación de diálogo”. También elogió la personalidad ”muy importante” de Cristina Kirchner aunque reconoció que “por momentos hace las cosas más difíciles”.

“Yo también tengo mi carácter. Yo no soy ‘pobrecito, Alberto’. He aprendido a llevarme bien con Cristina y a dialogar las cosas que no estamos de acuerdo y las que estamos de acuerdo. Con Cristina no alcanza pero sin Cristina no se puede. Cristina tiene un caudal muy electoral muy importante, que confía en ella, que cree en ella. Puede que sea más impetuosa que yo, pero nunca la escuché hablar en perjuicio de los que peor están. Y eso la califica bien”, agregó.

El Presidente destacó el trabajo conjunto que la Nación viene realizando con los gobiernos porteño y bonaerense, y también diferenció al jefe de Gobierno del resto de la oposición: “La diferencia entre Rodríguez Larreta es que gobierna. Y los otros escriben en Twitter”.

Luego, ironizó contra la denominada “línea dura de Juntos por el Cambio”. “Escuchaba a Sanz que decía: ‘¿Cuánto falta para que la Argentina explote?’ Que Sanz sea presidente falta para que explote”, disparó.

