Por el aumento de casos de coronavirus, Mar del Plata retrocedió de fase en la cuarentena

Mar del Plata vuelve a Fase 3

Tres días después de anunciar que en la ciudad había circulación comunitaria, el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, anunció que regresarán a la Fase 3 debido al aumento de casos de coronavirus en las últimas horas. Eso implica que cerrarían la obra privada y la gastronomía, además de restringir las actividades recreativas.

“Tenemos 1.113 activos de Covid-19. 61 camas de terapia intensiva ocupadas y 19 ellas son con pacientes que tienen coronavirus. Además, hay otros 10 con respiradores. Es el momento de retroceder de fase”, especificó el jefe comunal en un mensaje que brindó a través de sus redes sociales.

Montengro. explicó que la situación que atraviesan “es difícil” y que sabían que “iba a ser dinámico”. En ese sentido, fue claro al afirmar: “Esta es la semana más crítica desde que comenzó la pandemia”. Sin embargo dijo que su idea no es transmitir “un mensaje alarmista” o “generar miedo” sino “hablar con la verdad”.

Guillermo Montenegro anunció el retroceso de fase

“Vimos un aumento considerable de casos y el lunes comunicamos que había circulación. Eso quiere decir que el virus puede estar en cualquier lado”, explicó, al tiempo que resaltó su decisión de dar marcha atrás para cuidar que no se sature el sistema sanitario. “Generamos la apertura de actividades pero anticipé que si tenía que retroceder no me iba a temblar el pulso” , expresó.

El último fin de semana, desde el gobierno provincial, les habían sugerido que vuelvan a la fase 3, pero en el municipio pidieron esperar para ver si los contagios se amesetaban. Pocos días después el propio intendente local decidió dar un paso atrás y extremar los cuidados para evitar que el virus se siga propagando en una ciudad que tiene cerca de un millón de habitantes.

Hay más distritos de la Costa que también registraron retrocesos y por la cantidad de contagios, descendieron de fase 5 a 4 en la cuarentena: Villa Gesell, el Partido de la Costa, Mar Chiquita y General Alvarado (Miramar) fueron cuatro lugares que decidieron dar marcha atrás en la reactivación.

Villa Gesell y Mar Chiquita empeoraron su situación en relación a la semana anterior. Según el último parte, la primera tiene 24 casos activos, 56 en estudio y 2 recuperados. Hace siete días apenas contaba con ocho casos activos. En tanto, Mar Chiquita tiene 55 activos, 43 en estudio y 6 recuperados. Hace una semana presentaba 15 casos activos.

Por su parte, el Partido de La Costa no mejoró su situación significativamente: cuenta con 15 activos, 28 recuperados y 3 fallecidos. Hace una semana, tenía 11 casos activos. En tanto, General Alvarado reportó 17 activos, 10 en estudio y 20 recuperados. Hace siete días contaba con 20 pacientes activos.

Seguí leyendo:

Alberto Fernández y Rodríguez Larreta buscan un pacto de gobernabilidad con una agenda post COVID-19

Santiago Cafiero aseguró ante empresarios que la economía argentina inició una recuperación en tiempo récord