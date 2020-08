Santiago Cafiero aseguró ante empresarios que la economía argentina inició una recuperación en tiempo récord

Santiago Cafiero, este jueves, ante el Council of The Americas





La conferencia anual del Council of The Americas suele ser una vidriera internacional de la dirigencia argentina ante ejecutivos de todo el mundo, especialmente de los Estados Unidos. Esta vez, la pandemia obligó a cambiar las formas tradicionales, pero no alteró su espíritu.

El encargado de plantear la visión del gobierno nacional fue el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien presentó una visión muy optimista sobre la coyuntura económica que atraviesa el país a pesar de los inconvenientes heredados y de las consecuencias de la pandemia por coronavirus.

Desde su despacho en Casa Rosada y luego de sortear alguna interferencia indeseada de algún invitado que olvidó silenciar su micrófono, el jefe de ministros planteó: “ La Argentina, que ha tenido naturalmente una caída de la actividad, empieza a repuntar en tiempo récord, en tiempo acelerado ”.

Y pidió: “Créannos que estamos en el sendero de la reconstrucción de la actividad económica; la Argentina empieza a dar síntomas de que viene la recuperación económica y hay actividades que ya lo están sintiendo; hay sectores que se están dinamizando a velocidades superiores a las del año pasado”.

Cafiero recordó que en mayo la actividad se derrumbó 26% con respecto al mismo mes del 2019, en julio ese indicador mostró un descenso de 6% y vaticinó para agosto un potente cambio de tendencia. “Estamos esperando con mucha ansiedad los resultados, pero sabemos que estamos en una senda de recuperación porque tenemos cierto indicios como es la cantidad de créditos para el consumo, el programa Ahora 12, que funciona como un termómetro”, desarrolló.

Finalmente, el jefe de ministros abogó por una mesa de diálogo con la oposición y la dirigencia empresaria, dejando de lado la hiper-ideologización y entendiendo que en algunos detalles puede no haber acuerdos. “La híper-ideologización provocó el fracaso del gobierno anterior y nosotros tenemos que ser pragmáticos, avanzar con un agenda de desarrollo”, completó.

Un council distinto

Como todos los años, la anfitriona, Susan Segal, que este año no pudo viajar a la Argentina por la pandemia, le dio la bienvenida a los dirigentes presentes virtualmente. La ejecutiva felicitó al país por las medidas adoptadas frente al coronavirus (”la Argentina es reconocida internacionalmente por un país que maneja muy bien los desafíos de la pandemia”) y valoró especialmente el acuerdo reciente con los tenedores de títulos en default.

“Ahora viene el siguiente paso: promover el crecimiento del país y controlar la inflación, en un contexto mundial difícil y desafiante. Para ello, es clave crear un ambiente que promueva la inversión extranjera es clave”, sugirió.

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad, antecedió a Cafiero. Repasó las medidas adoptadas frente al virus, confirmó que están analizando la apertura de restaurantes con mesas al aire libre, y reivindicó los canales de diálogo abiertos con el gobierno nacional para coordinar estrategias en común.