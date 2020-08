El kirchnerismo citó a un abogado procesado por trata de personas para exponer contra el Procurador

La Comisión Bicameral del Ministerio Público volvió a reunirse (Juan Carlos Cárdenas / COMUNICACIÓN SENADO).

La Comisión Bicameral del Ministerio Público retomó ayer las reuniones en el marco de una investigación sobre la gestión del procurador interno Eduardo Casal. Llamativamente, el primer expositor fue Dionisio Velasco, un abogado de la ciudad de Paso de los Libres (Corrientes) que está procesado por el delito de trata de personas. “Hemos sido perseguidos y allanados por el ejercicio de la profesión”, dijo en su breve intervención.

Velasco fue procesado por el juez federal Gustavo Fresneda como partícipe del delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Según se publicó en diciembre de 2019 en el sitio www.fiscales.gov.ar, la resolución respondió a un pedido conjunto de los fiscales Aníbal Fabián Martínez, Carlos Schaefer, Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, responsables de la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, y de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Entre los procesados aparece el ex fiscal federal de Paso de los Libres, Benito Pont, abogados de Paso de los Libres, y un ex comandante de la Gendarmería Nacional. La Justicia lo acusó de haber explotado sexualmente al menos a 38 mujeres en diferentes locales nocturnos de esa ciudad correntina.

Los procesamientos fueron confirmados por la Cámara Federal de Corrientes. De hecho, los fiscales ya pidieron la elevación a juicio de la causa. “Este expediente concentra una muestra del funcionamiento prostibulario en la localidad de Paso de los Libres, sobre las formas de reclutamiento de mujeres, controles, multas y descuentos por parte de los proxenetas, participación de funcionarios judiciales, abogados de la matrícula y de las fuerzas de seguridad para la continuidad de un comercio ilegal como el de la explotación sexual y controles municipales laxos o inexistentes, mujeres extranjeras y provenientes de otras ciudades y provincias de nuestro país, pero todas ellas en una situación de necesidad económica impostergable, continua rotación y recambio de las mujeres explotadas en cada uno de estos lugares y un considerable rédito económico percibido por los imputados a costas de la prostitución ajena”, afirmaron los fiscales en ese momento.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal consideraron que cinco de los imputados debían responder como jefes de una asociación ilícita, otros seis como miembros de la misma y uno de ellos como partícipe necesario.

Velasco fue citado a la Bicameral a raíz de una denuncia penal contra los fiscales Aníbal Fabián Martínez y Carlos Schaefer. “El procurador Casal los designó de manera irregular”, apuntó la senadora kirchnerista Ana Claudia Almirón. Pero los fiscales apuntados en realidad fueron designados durante la gestión de Alejandra Gils Carbó. “Es una reunión muy rara, Velasco denuncia traslados de la gestión de Gils Carbó”, advirtió el diputado Cristian Ritondo.

El abogado procesado que expuso ante la Bicameral también presentó una denuncia ante la Procuración para promover un jury contra los fiscales que lo acusaron. “Estoy procesado por haber cometido el ‘delito’ de ser abogado defensor”, respondió Velasco ante una pregunta de la diputada Graciela Ocaña.

Reunión remota de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación; el 25 de Agosto de 2020, en Buenos Aires, Argentina. Foto: Juan Carlos Cárdenas / COMUNICACIÓN SENADO.

En la reunión de ayer también fueron citados el abogado el abogado de Corrientes Juan Carlos Coulleri; el fiscal Carlos Rívolo, titular de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación; Roberto Cipriano García, Secretario de Comisión Provincial por la Memoria, y el fiscal de Tierra del Fuego Adrián García Lois, quien relató una serie de hechos que ocurrieron durante la gestión de Alejandra Gils Carbó.

Luego de las exposiciones, el diputado Rodolfo Thailade pidió la palabra pero no hizo preguntas, solo se dedicó a cuestionar la presencia de Rívolo. “Son independientes siempre para el mismo lado, no nos tomen el pelo”, afirmó.

Cuando le tocó intervenir, el fiscal federal defendió la gestión de Casal: “Era una persona de confianza de la procuradora anterior Alejandra Gils Carbó. No es responsabilidad del Procurador y no es culpa de los fiscales que la política no haya solucionado este problema. Nosotros también queremos un procurador definitivo”.

La Bicameral viene escuchando a distintos expositores en el marco de una investigación sobre la gestión del procurador interino Eduardo Casal, que ya dijo que no tiene pensado renunciar y apunta a una defensa técnica en el Congreso. Sin las mayorías necesarias, los embates políticos contra el Procurador parecen encaminados a desgastarlo y forzar su salida.

Más temprano, Casal expuso ante la Comisión “Beraldi” durante apenas 10 minutos y se expresó a favor de que se mantenga el requisito de dos tercios de los votos del Senado para elegir al Procurador.

El candidato a procurador del Ejecutivo, Daniel Rafecas, también dijo públicamente que no está de acuerdo con que se modifique la mayoría cualificada que rige actualmente. Actualmente, el oficialismo no consigue esos dos tercios de los votos para lograr la aprobación de su pliego en el Senado.