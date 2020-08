Alberto Fernández refuerza su alianza con los gobernadores del PJ para blindar la gestión

El presidente Alberto Fernandez, recibido por el gobernador Ricardo Quintela (Foto NA)

En una jugada de doble filo, Alberto Fernández empezó a desplegar una ambiciosa estrategia de salvataje financiero, giro de fondos para obra pública y créditos blandos a las provincias que persigue dos objetivos concretos: por un lado, ofrecer herramientas concretas para salir de la crisis en la post pandemia y, al mismo tiempo, buscará así alcanzar un blindaje político con los gobernadores del PJ ante eventuales embates de la oposición o incluso del kirchnerismo duro .

El plan de refinanciación de una deuda de 126.000 millones de pesos que concedió esta semana la Casa Rosada a 20 gobernadores por los aportes jubilatorios al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses es apenas la punta del iceberg de un esquema de ayuda del Presidente a los gobernadores.

En el Gobierno están convencidos de que en los próximos meses las provincias necesitarán de un apoyo financiero del poder central para salir de la crisis del COVID-19 que deja a una economía arrasada. Y en este esquema de salvataje, Alberto Fernández tendió un puente con gobernadores del PJ y opositores.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, cree que la relación del Alberto Fernández con los gobernadores no tiene dobles lecturas: “Estamos convencidos de que no puede haber federalismo si en las provincias no hay producción, empleo e igualdad de oportunidades. Por eso trabajamos todos los días coordinando acciones con todas las provincias y municipios para darles respuestas a los argentinos y argentinas”, dijo el jefe de ministros en diálogo con Infobae.

Desde el Ministerio del Interior que lidera Eduardo de Pedro también creen que la ayuda a los gobernadores en estos momentos de crisis será esencial para no quebrar el entramado social de la Argentina. “La ayuda en medio de la pandemia a las provincias implica generar condiciones económicas para que los gobernadores se puedan recuperar y puedan seguir teniendo políticas activas tendientes a la reactivación del país”, dijo un allegado a De Pedro.

Con los gobernadores opositores, el Presidente apunta claramente a conseguir un respaldo en el Congreso ante el debate de leyes controvertidas como la reforma judicial o el presupuesto 2021. Como adelantó ayer Infobae, esto pondrá a los mandatarios opositores en un dilema interno en Juntos para el Cambio.

En el caso de los mandatarios peronistas, esta alianza que afianzó el Presidente apunta a reflotar lo que en épocas de Carlos Menem, Eduardo Duhalde o Néstor Kirchner era la “liga de gobernadores del PJ” . Es decir: esa base de contención política que le otorgará al jefe de Estado un respaldo seguro en el seno del peronismo ante cuestionamientos del kirchnerismo duro, pero que también le servirá para apuntalar los votos en el Congreso o sustentar un aparato electoral para la puja legislativa del año que viene.

Los gobernadores peronistas Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) o Oscar Herrera Ahuad (Misiones) no dudaron en sostener ante Infobae un pensamiento uniforme: “Este es un gobierno que nos escucha y que atiende nuestros reclamos”, dijeron. No son los únicos en el PJ que piensan lo mismo en el interior.

Axel Kicillof fue más directo. “La provincia de Buenos Aires es el motor productivo de la Argentina, por eso es oportuna la decisión del gobierno nacional de generar las condiciones para la reactivación económica. Con señales para el sector privado, para que acompañe este apuntalamiento que haremos con toda la energía, para que cuando esto termine, comenzar a vivir un proceso de recuperación constante, y en el cual el Estado tendrá un rol central”.

Cafiero prefiere darle un marco político concreto al esquema de alianzas que tejió Alberto Fernández con los mandatarios provinciales: “Este es un gobierno peronista que viene a hacer. Con un concepto de gestión pública basado en el diálogo, en plantear disensos con el fin de enriquecer la generación de políticas públicas”, expresó.

Planes a largo plazo

Al plan de salvataje financiero a las provincias por el FGS que debían los gobernadores a la Anses y que la Casa Rosada impulsará la semana que viene por medio de un proyecto de ley en Diputados se le suman otros programas de ayuda.

En los últimos meses el tridente de ministros Martín Guzmán (Economía), Matías Kulfas (Producción) y De Pedro (interior), coordinados por el jefe de Gabinete, desplegó un diálogo con los gobernadores en busca de soluciones a la crisis y un programa para la post pandemia de 60 medidas que anunciará en lo inmediato Alberto Fernández y que incluyen obras, fondos frescos y créditos blandos.

El plan de 60 medidas que anunciará el Presidente está guardado bajo llaves y lo está revisando Alberto Fernández. Pero ya se filtraron algunas ideas que tienen que ver con la intención esencial del Gobierno de reactivar la economía en el interior del país con el aporte estatal y privado en simultáneo.

A la vez, la ayuda del Estado nacional para sustentar esa “liga de gobernadores” no culminará con el reparto de 9 millones de planes IFE, los ATP para privados o el reparto de la tarjeta Alimentar en todo el país para atender a los sectores vulnerables. El esquema de ayuda financiera y fondos que la Casa Rosada es más amplio y se completa con un amplio abanico de otras herramientas:

1-Los famosos ATN. Desde que empezó la pandemia en marzo pasado, la Casa Rosada ya giró $40.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para distribuir en las provincias. Restan girar $20.000 millones se darán el mes que viene y en el Ministerio del Interior no descartan que se amplíe la entrega de esas partidas.

Los ATN se repartieron por índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y por cantidad de población. En el top del ranking de quienes más recibieron esos fondos se encuentran Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

Pero también hubo repartos sugestivos en medio de la pandemia: Catamarca, que tuvo pocos contagios pero recibió $1.400 millones en concepto de ATN. Algo similar ocurrió con Formosa, que percibió hasta ahora unos $2.200 millones. San Juan y La Pampa, con muy pocos casos de COVID-19, recibieron $1.700 millones y $2.200 millones respectivamente. Y distritos con muchos casos de coronavirus que percibieron menos fondos que los previstos como Chaco, Río Negro o Tucumán.

En épocas de Menem y Néstor Kirchner, estos ATN fueron duramente cuestionados por su reparto discrecional. En el Gobierno aseguran que eso cambió y que ahora esos aportes se entregan con mayor transparencia.

2- Programa de Asistencia Financiera . Es una herramienta de apoyo a las estrategias implementadas por provincias y municipios para enfrentar la emergencia generada por la pandemia.

Los recursos de este programa ascienden a un total de USD 65 millones y se obtuvieron a partir de la suscripción de préstamos acordados con organismos multilaterales de crédito como la CAF, FONPLATA y aportes del gobierno nacional.

“La idea es contribuir al normal funcionamiento de las finanzas provinciales y a cubrir las necesidades que se ocasionaron a partir de la pandemia del COVID-19”, razonan en la Jefatura de Gabinete al destacar ese Programa para la Emergencia Financiera Provincial que salió del Ministerio de Economía.

3-Ampliación presupuestaria. En el artículo 11 de la ley de ampliación presupuestaria que acaba de aprobar el Congreso está previsto el uso de $50.000 millones vía un fondo fiduciario que el Gobierno usará para darle sustento a programas de créditos a las provincias, obra pública y programas de empleo.

Se trata de una herramienta más con la que el Gobierno contará hasta fin de año para darle respiro financiero a los gobernadores.

4-Obra pública. La reactivación económica llegará también por la vía de la obra pública y privada como, por ejemplo, el relanzamiento del plan Procrear o el Plan Nacional del Suelo Urbano. Este programa fue creado por la resolución 19/2020 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que lidera María Eugenia Bielsa. Y este plan busca vincular la política de suelo con el desarrollo territorial para construir ciudades más compactas, equitativas y accesibles, bajo el convencimiento de que una política de hábitat virtuosa sólo puede ser eficaz si está acompañada de una adecuada gestión de la tierra.

“La generación de suelo urbano asequible producido o promovido por el Estado resulta fundamental, como base sobre la cual generar soluciones habitacionales y contribuir al arraigo de la población”, sostiene un informe del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat al que tuvo acceso Infobae.

La idea es que los gobernadores puedan desarrollar esquemas de vivienda o desarrollo productivo con aporte de fondos nacionales y con el sector privado.

Esta semana se anunciaron obras por 20.000 millones para cinco provincias y la idea es invertir 435.000 millones de acá a fin de año para generar 170.000 puestos de trabajo. Ese plan será para generar una mejor interconexión, mejorar la logística a través de las cargas por ferrocarril, el desarrollo de agua y saneamiento.

5-Planes agroindustriales. Desde la cartera de Agricultura, Luis Basterra, tiene en carpeta también el despliegue de un programa de incentivo al agro para aumentar las exportaciones. En este sentido, el gobernador Jorge Capitanich (Chaco) dijo a Infobae que en las charlas que mantuvo con la Casa Rosada les planteó esa idea de desarrollo agroindustrial para salir de la crisis y un proyecto de desarrollo productivo en Chaco con una inversión de 10.000 millones de pesos que generará al menos 3.000 puestos de trabajo.

Los gobernadores saben que para salir de la crisis y reactivar la economía necesitarán de la ayuda de la Casa Rosada. Y Alberto Fernández evalúa que el esquema de salvataje a las provincias no sólo ayudará a evitar una crisis mayor sino que le servirá para blindar su gestión.

