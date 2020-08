Ernesto Sanz: “¿Cuánto tiempo demora esto en explotar?”

Ernesto Sanz, preocupado por la situación económica





El ex presidente de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz, reapareció este jueves por la tarde en un encuentro virtual acompañado por la presidente del PRO, Patricia Bullrich. Al analizar los desafíos de la oposición para canalizar los reclamos de una parte de la sociedad que el lunes pasado mostró que está movilizada, el ex senador alertó que no hay que perder de vista el corto plazo y planteó un complejo panorama económico.

“ Te doy un ejemplo: me metí mucho por cuestiones profesionales en temas energéticos; es un desastre ”, introdujo. Y explicó: “ Hay un secretario de Energía al que no le dan pelota y los interventores de los entes llegaron nada más que para meterle denuncias a Aranguren y a los que estaban antes; mientras tanto, provincias como las mías han recibido cero en regalías ”.

“ ¿Cuánto tiempo demora en explotar? ¿Cuánto tiempo el Banco Central va a seguir agrandando y agrandando sin que pase algo? ¿Cuánto tiempo van a aguantar las pymes y los emprendedores? ¿Y el sector turismo? Tenemos que estar preparados para el corto plazo y para ofrecer en el mediano plazo una luz al final del túnel ”, aseguró.









La presidente del PRO hizo autocrítica de la gestión de Mauricio Macri

Los protagonistas de la conversación analizaron los errores cometidos durante la gestión de Mauricio Macri

“ No fuimos disruptivos, no nos animamos a cambiar y sostuvimos las mismas organizaciones y el mismo tipo de política social : mantener a la gente en la misma situación con un ingreso. Las políticas sociales progresivas son las que generan un click cultural”, reconoció Bullrich.

La ex funcionaria especificó que, en el caso de volver al poder, modificaría “el sistema de decisiones, cómo destrabar la gobernabilidad y la política económica. También la política social, con libertad y progreso y no con estancamiento social”.

“Hay una reflexión previa que tenemos que hacer: podemos hacer un ejercicio de autocrítica, tranquilos, porque lo hacemos en un marco de unidad de Juntos por el Cambio. Un ejercicio positivo para no cometer los errores del pasado en un futuro. Pertenecemos al único espacio opositor que, unido, puede alternar en democracia ”, contestó Sanz, uno de los fundadores de Cambiemos.

El ex senador nacional, que ha estado retirado de la vidriera pública en los últimos años, indicó que Juntos por el Cambio precisa “crear nuevos liderazgos” y que “a ocho meses de haber asumido ya le estamos soplando en la nunca al peronismo”.

Y agregó: “ El peronismo está desorientado , porque las veces que llegó al gobierno llegaba con crisis, tierra arrasada. Podían hacer lo que querían, y ahora no. Ahora hay que hacerse cargo”.

En cuanto a la autocrítica de la coalición que triunfó en 2015 y debió abandonar la Casa Rosada cuatro años después, expresó: “ El gran error fue el modelo de construcción de poder. El tema social. No lo supimos construir. Si vos escuchás a (Juan) Grabois, él está convencido de que en esta democracia las organizaciones sociales desplazaron a los partidos políticos”.

“El otro fracaso vino del Ministerio del Interior y de la relación con las provincias, con los gobernadores peronistas, En lugar de construir un esquema democrático y federal, los radicales y el PRO alimentamos a los caudiillos del peronismo que después compitieron con los nuestros, les ganaron y les aportaron votos al modelo Fernández-Fernández ”, especificó el abogado radical.





Bullrich habló de "lograr que reforma judicial no se haga realidad"

La convocatoria del encuentro se desarrolló por redes sociales, en donde cerca de 1.000 personas fueron parte del espacio virtual, también compartido a través de las cuentas del PRO en Facebook.

“¿Cómo te hiciste radical?”, le preguntó Bullrich a Sanz. El mendocino respondió: “Era una época en donde si eras joven y tenías inclinaciones políticas y querías militar tenías opciones: juventud peronista o el radicalismo. Mis amigos eran todos peronistas. Yo escuché a (Raúl) Alfonsin en la interna del 73, era Alfonsín-(Federico) Storani, y me convertí en un ‘Freddy boy'”.

Bullrich retomó el debate sobre el contexto que atraviesa al país e incursionó en las ventajas que tiene la oposición de cara a las elecciones legislativas de 2021. “Durante la cuarentena logramos ser mayoría en tres momentos: con la salida de los presos, con la expropiación de Vicentin y con la marcha del lunes pasado” , dijo.

Y reiteró: “Por eso es tan importante mantener la unidad: con principios, autocrítica y miradas en el futuro. Vamos por las elecciones de 2021. Tenemos que lograr que la reforma judicial no se haga realidad para generar una esperanza fuerte en esta sociedad , que va construyéndose en temas y poniendo una agenda muy fuerte en la realidad política argentina”.

Sanz ratificó su postura: “Es doble o triple nuestra responsabilidad de mostrar, como opositores, la alternativa. Si nosotros hoy, Juntos por el Cambio, pensamos que por inercia el Gobierno va a ir descendiendo, cometiendo errores, generando descrédito, desconfianza, disgustos y desilusiones, y que eso lo vamos a canalizar nosotros, estamos equivocados”.

“Un gran desafío es saber interpretar lo que está pasando en el sujeto político-sociedad, adaptar las consignas a la realidad. La economía está destrozada, el mundo pyme está hecho pelota, ¿nosotros tenemos una luz al final del túnel? Es una oportunidad histórica porque, por primera vez, se dan dos variables: una fuerza política poderosa y una sociedad que está mirando este canal, que no está anestesiada. Si somos capaces de encastrar estas dos cosas el futuro es promisorio”, manifestó el legislador.

Sobre el final, algunos participantes tuvieron la posibilidad dejar sus preguntas en un encuentro al que también acudieron Laura Alonso y Silvana Giudici.

“Tenemos que ser más Cambiemos y menos Sigamos. Es evidente que no hay ninguna receta, pero debemos saber cuál es la batalla cultural que hay que dar y darla. Lo difícil en un gobierno es sostenerse y después volver a ganar. Ahora estamos como en la televisión. Cada vez que vas a un programa el conductor mira para otro lado porque mira el rating. Siento que la política es eso: construir minuto a minuto algo que genere ese cambio cultural. Y este gobierno está hace ocho meses, pero se me perdió la noción del tiempo”, completó Bullrich.

