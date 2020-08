Hallaron cuatro millones de vacunas vencidas en un frigorífico en Constitución

El lote de vacunas vencidas

El ministro de Salud Ginés González García informó que fueron halladas cuatro millones dosis de vacunas que estaban vencidas en un frigorífico en el barrio porteño de Constitución. “Son vacunas vencidas que no se habían distribuido a las provincias; nunca estuvieron a disposición de los argentinos”, dijo el funcionario, y además explicó que estaban valuadas en $1.400 millones.

González García dijo que el Gobierno se enteró de la situación porque llegó una factura del frigorífico por almacenar esas vacunas, algunas de las cuales fueron compradas en 2015. En un comunicado, Salud detalló que “ante esta situación inmediatamentamente se instruyeron las acciones para reactivar la licitación y los trámites necesarios para la destrucción de los insumos vencidos”.

La misiva agregó que tanto el Ministerio de Salud de la Nación como la Sigen “iniciaron las acciones y sumarios correspondientes”. “El costo de las dosis se estima en 1.400 millones de pesos mientras que el costo derivado del almacenamiento desde 2015 y la destrucción rondan los 19 millones de pesos”, se explicó oficialmente.

En total son alrededor de 4 millones de dosis

Por otro lado, el comunicado recordó que en el inicio de la gestión de González García en la cartera de Salud, “realizó las gestiones pertinentes para eximir de impuestos y liberar de los depósitos de aduana, más de 12 millones de dosis de vacunas; algunas de las cuales llevaban más de siete meses en el depósito de frío de la aduana”.

En su visita al frigorífico Oneto, en el barrio porteño de Constitución, el funcionario aseguró que las vacunas antigripales y triple que fueron halladas “previenen unas cuantas enfermedades”. En ese sentido, dijo que no sabe por qué no fueron utilizadas y sostuvo que habrá que analizar “los casos que hubo por no tener cobertura”.

Además, sostuvo que “son muchos millones de pesos o de dólares” perdidos por el vencimiento, a los que se deberán sumar el pago por el tiempo que las dosis estuvieron en el frigorífico y por la destrucción de las mismas, que deberá hacerse en el exterior dado que Argentina no cuenta con la tecnología para ese procedimiento.

Sobre las implicancias políticas del hallazgo, González García criticó al macrismo al afirmar que “en el fondo era un Gobierno al que no le importa la gente” y, sin mencionarlo, apuntó contra el ex ministro de Salud devenido luego en secretario, Adolfo Rubisntein, quién “está habitualmente en la televisión explicando lo que hay que hacer, dando consejos” sobre el manejo de la pandemia de coronavirus.

Ginés González García en una rueda de prensa en el frigorífico (Fotos: Ministerio de Salud)

“Nunca estuvieron a disposición. Los argentinos habíamos comprado la vacuna, pagamos la vacuna, no se había distribuido y no se había vacunado a la gente. No sé cómo llamarlo a eso: es una barbaridad sin explicación. Tuvimos mala vacunación y no sé cuáles son las consecuencias”, remarcó el integrante del Gabinete.

Al ser consultado sobre si el Gobierno realizará una denuncia contra las autoridades de la anterior gestión por este caso, González García respondió: “No soy un denunciador, yo intento hacer. Pero tengo que testimoniar ante los organismos competentes y decidirán ellos si ameritan o no. Más allá si es judiciable, desde el punto de vista sanitario es repugnante”.

González García recordó además que en diciembre de 2019 se encontró una situación similar en un depósito ubicado en la localidad bonaerense de Ezeiza, por lo que sentenció: “Parece que era un procedimiento”.

La vacuna triple viral está incluida en el Calendario Oficial y se aplica una primera dosis al año de vida y una segunda a los 5 años: previene el sarampión, la rubéola y las paperas. En tanto, la antigripal también está incluida en el cronograma obligatorio para embarazadas, pacientes con enfermedades respiratorias y cardíacas, los adultos mayores de 65 años y el personal de salud.

