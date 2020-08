Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof siguen con diferencias sobre flexibilizar la cuarentena y lo definirán en la reunión con Alberto Fernández

Axel Kicillof junto a Horacio Rodríguez Larreta en el encuentro que tuvieron en la sede del gobierno porteño (@Kicillofok)

Ambos tienen la misma preocupación. Que no se produzca un aumento de los contagios y que el sistema de salud no colapse. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, repasaron la situación epidemiológica y las variables que se vienen siguiendo como indicadores del distrito. Los números de contagios son altos en toda el AMBA. Ya no es una novedad. Es un dato con el que conviven y que los obliga a ser cautos.

Para la decisión final sobre qué hacer van a esperar a la reunión que tendrán con el presidente Alberto Fernández, encuentro que se realizaría el jueves por la tarde. Los dos mantienen la postura que tenían antes de la reunión que se realizó en la sede del gobierno porteño, en Parque Patricios, y que duró dos horas y media. La provincia no quiere moverse del lugar donde está y la Ciudad pretende dar un pequeño, pero simbólico, paso hacia adelante.

Hay acuerdo en que la situación es compleja y en que la flexibilización, en caso de hacerse, debe ser mínima. Un pequeño conjunto de actividades que no cambien demasiado la circulación. Con este escenario, el rol de mediador que volverá a jugar el Presidente será clave para que haya un acuerdo y un anuncio en conjunto.

Alberto Fernández jugará un rol clave para encaminar la negociación entre los dos distritos y el acuerdo final

El gobernador bonaerense planteó que el Conurbano no puede avanzar de fase. Es imposible moverse de la Fase 3. No pueden sumar circulación porque las camas de terapia intensiva se están ocupando a un ritmo vertiginoso y habilitar mayor movimiento es también generar más riesgo de contagio. Los casos aumenta porque la circulación aumenta. La cuenta es la misma. Siempre. Entonces, el único camino es evitar que haya mayor cantidad de gente en la calle.

El jefe de Gobierno porteño planteó que quería habilitar un puñado de negocios en Once, Retiro y Constitución, los centros comerciales donde se mueve más gente. Además, le dijo a Kicillof que quieren habilitar deportes individuales como el golf, el tenis o el turf. Los dos coinciden en que los deportes que se habiliten o los comercios que se abran no van a generar demasiados cambios ya que no van a sumar tránsito inter jurisdiccional.

¿Cual es el problema entonces? El principal objetivo es evitar que se multipliquen los casos, porque si eso sucediera se terminarían de rebalsar los hospitales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y generaría que los pacientes que no pueden ser atendidos tengan que ser derivados a centros de salud del Conurbano. Es una cadena. Un dominó. Ese es el principal temor que tienen en el gobierno bonaerense. Por eso el fino equilibrio de la negociación política es determinante.

La ocupación de camas viene creciendo en los dos sistemas de salud. (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

En la Capital Federal están ocupadas el 66% de las camas de Terapia Intensiva del sector público y el 72% del sector privado. El margen es poco. Si bien en el gobierno porteño quieren ser prudentes y no dar un paso en falso en la habilitación, también advierten, según datos epidemiológicos de la cartera de Salud que conduce Fernán Quirós, que la curva de contagios “está madura” y que en “dos o tres semanas” comenzaría a bajar. Eso implica que están atravesando el pico y que no habrá más contagiados de los que hay ahora.

En el territorio bonaerense está ocupado casi el 60% de las camas de terapia intensiva, contando los sanatorios privados y los hospitales. Si el foco se pone solo en el sector público, el total de camas ocupadas ronda el 67%. Al día de hoy el sistema no está colapsado, pero en La Plata advierten que las decisiones hay que tomarlas con un margen de quince días para tener margen de maniobra y no tomarlas con los hospitales atestados de gente.

Este jueves Kicillof mantendrá dos videoconferencia que le aportarán más datos sobre la situación epidemiológica y el comportamiento de los bonaerenses en los municipios más poblados. A las 10 de la mañana tendrá una charla con los intendentes del Conurbano. Quiere conocer cómo está la situación en el territorio y cuál es la mirada de ellos en este momento de la pandemia.

El encuentro con Alberto Fernández será clave para llegar a un acuerdo

A las 12 escuchará al comité de expertos que lo asesoran - integrado por infectólogos y epidemiólogos - para saber cómo ven la situación epidemiológica en la provincia y cuál es el mejor camino. Antes de la última extensión de la cuarentena le dijeron que la única manera de que no colapse el sistema era mantener la cuarentena. De ese momento hasta hoy los casos aumentaron vertiginosamente. Pasaron de 3.351 a 5.402. Toda una señal de que la línea del planteo será similar a la de hace 15 días.

Las conversaciones seguirán en las próximas horas. Ambos dirigentes mantienen un diálogo muy fluido y la relación es buena. En este momento, sin tensiones, como ocurrió más de un mes atrás cuando Rodríguez Larreta comenzó a plantear su idea de avanzar en la flexibilización. Cada uno con su propuesta se sentarán en la mesa con Alberto Fernández y definirán cuál es el camino que transitarán en los próximos días. Ninguno pierde de vista que hay un hartazgo generalizado en la gente y que el cumplimento es cada vez menor.

