Sergio Massa: “No podemos cerrar el Congreso para no resolverles el problema de justicia a los argentinos”

En medio de los reclamos por parte del bloque de Juntos por el Cambio, que rechazó debatir este proyecto a través de una sesión remota, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, defendió el tratamiento de la reforma judicial en el recinto al sostener que no se puede “cerrar el Congreso para no resolver el problema de Justicia de los argentinos”.

Durante una entrevista en el canal TN, el líder del Frente Renovador consideró que “si no se asume que la Justicia en la Argentina es un desastre y que de los tres Poderes (del Estado) es el que menos ha evolucionado en los últimos 30 años, es no entender lo que pasa”.

“No estamos cerrados. Discutamos variantes, opiniones, si eso es lo mejor que nos puede pasar como sociedad. Lo que no puede pasar es que cerremos el Congreso para no resolverles el problema de la Justicia a los argentinos”, agregó.

De esta manera, Massa cuestionó la posición de Juntos por el Cambio que, después de una reunión a distancia que mantuvieron sus máximos referentes, incluido el ex presidente Mauricio Macri, ratificó que el bloque no va a apoyar el tratamiento de esta iniciativa a través de una sesión remota.

“Hoy se está juzgando a gente de manera virtual. Hay condenas penales por zoom ¿Cómo no vamos a poder discutir la reforma judicial de manera virtual si hay jueces condenando personas a prisión a través de la utilización del zoom?”, respondió el titular de Diputados al respecto.

Sergio Massa encabezando una sesión virtual en Diputados.

No obstante, aclaró que él está en contra de la ampliación de la Corte Suprema porque “si con cinco (integrantes) es complicado ponerse de acuerdo, con nueve va a ser más complicado”.

“Creo que parte de mi valor en el Frente de Todos es que cuando tuve que plantear mis diferencias, las planteé. En definitiva, parte de la riqueza de la construcción es no renegar de nuestra historia, pero entender que cuando nos encerramos en nuestros caprichos o peleas terminan ganando proyectos como el de Macri, que destruyen a la clase media argentina”, señaló al contestar la pregunta de la periodista sobre si volvería a impedir la eventual re-re elección de Cristina Kirchner, ahora vicepresidenta, como hizo años atrás.

En esta línea, opinó que la ex mandataria nacional “está obligada a responder frente a la Justicia” cuando la llama, pero también aseguró que “hubo situaciones en las que claramente hubo excesos y arbitrariedad” en el marco de las investigaciones en su contra.

Sobre el final de la entrevista, Massa evitó responder si apoyaría a Máximo Kirchner por sobre él mismo para ser candidato presidencial en las próximas elecciones, y se limitó a decir que actualmente no vive de sus “peleas del pasado” ni tampoco piensa “en el futuro”.

“Hace 20 años que viví la vida política corriendo hacia adelante pensando en cuál era mi objetivo. Hoy, personalmente, estoy muy feliz y pleno con lo que estoy haciendo. No miro el después, el mañana. Hoy, yo no me elegiría (para Presidente) porque no estoy corriendo. me parece que tengo que dejar todo en el lugar en donde estoy”, explicó.

El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, junto a su par del Senado, Cristina Kirchner.

Inseguridad

Por otra parte, Massa también se refirió a los recientes hechos de inseguridad que se registraron en diferentes partes del país y precisó que “la primera sensación” que le generan esos casos “es de bronca, ni siquiera de impotencia”

“El Estado tiene instrumentos que a lo largo de los últimos años fueron perdiendo profesionalismo: fuerzas de seguridad, Justicia que libera delincuentes, fiscales que no actúan y, desgraciadamente, además una política de seguridad enredada en una discusión politiquera, barata”, analizó.

Para el dirigente oficialista, “en nombre de la pandemia hubo jueces que liberaron narcos, violadores a los que mandaron a la casa o al mismo domicilio en el que vivía la víctima”, por lo que “a la Justicia le tiene que quedar claro que nuestra decisión política es que los jueces que hacen su veranito en nombre del COVID, van a enfrentar un enjuiciamiento”.

“Esa es la mirada de Sergio Massa que aporta al Frente de Todos en este tema, en el que tiene alguna experiencia, un posicionamiento público, y la decisión de sostener sus ideas. Cada uno de nosotros llegamos para aportar lo que representamos para la sociedad”, cerró.

Seguí leyendo:

Un documento de Juntos por el Cambio advierte que la reforma judicial que impulsa el Gobierno costará más de $3.000 millones solo el primer año

Elisa Carrió respaldó a Eduardo Casal frente al pedido de juicio político del kirchnerismo