El gobierno bonaerense alquiló contenedores refrigerados para utilizar como morgues ante el avance del COVID-19

El documento que demuestra la contratación de las "morgues transitorias" alquiladas por la provincia de Buenos Aires, para reforzar las morgues hospitalarias que en algunos casos se ven colmadas ante el avance del COVID-19.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Salud, a cargo de Daniel Gollan, alquiló diez contenedores refrigerados para utilizar como morgues transitorias en hospitales del conurbano bonaerense ante el avance de los casos de COVID-19. Según el último reporte oficial, en territorio bonaerense la pandemia ya se cobró 2.508 vidas del total de 4.523 de fallecidos en todo el país, es decir más del 50%.

Según la documentación a la que accedió Infobae, la contratación por $4.080.000, y a favor de la empresa 4Commerce SRL, a través de 4Housing, se realizó de manera directa tal como lo autorizan, entre otros, los decretos 605/20 y 132/20 en virtud de la “urgencia sanitaria” que implica la pandemia. El contrato firmado no aclara por cuánto tiempo es el alquiler de los diez equipos.

Una alta fuente de la cartera de Salud provincial informó que los contenedores refrigerados “aún no fueron asignados a los hospitales”, pero que el Diego Paroissien, de La Matanza, el Domingo Mercante, de José C. Paz y el Evita, de Lanús, podrían ser algunos de los centros de salud designados.

El funcionario reconoció que varias de las morgues de los hospitales, sobre todos los más antiguos, ya están saturadas, no solo por el COVID-19, sino por otras patologías, que son antiguas, algunas bandejas no tienen camillas y e inclusive hay sectores clausurados o cámaras frigoríficas que no funcionan por falta de mantenimiento. Una deficiencia que se viene arrastrando desde hace más de diez años, según reconocen las autoridades bonaerenses, pero que se pone en evidencia en casos críticos, como el actual.

El gobierno de Axel Kicillof decidió hacer lo mismo que ya había realizado el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta (Franco Fafasuli)

De esta manera, el gobierno de Axel Kicillof decidió hacer lo mismo que ya había realizado el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que adquirió 20 morgues transitorias que distribuyó en ocho hospitales y las 12 restantes en los cementerios, pero al comienzo de la pandemia, tal como ya informó este medio.

En los argumentos para el alquiler de los containers refrigerados la administración bonaerense sostiene que los “10 contenedores Reefer 40 pies HC -MORGUES TRANSITORIAS- con destino a diversos Centros de Salud Provinciales” tienen “el fin de reducir el riesgo de diseminación de la infección en la población provocada por el virus SARS-Cov-2″, y sin más apunta que el monto del “alquiler” es por $4.080.000.

Los contenedores fueron adaptados especialmente para ser utilizados como depósitos de cadáveres

Según se desprende de la documentación a la que se puede acceder ingresando el número de expediente EX-2020-13394432- -GDEBA-DCYCMSALGP, la contratación se inició el 24 de junio pasado y actualmente se encuentra en la dirección de compras y contrataciones.

Desde el Ministerio de Salud provincial se aclaró que “ por ahora se decidió rentar diez morgues transitorias para reforzar la estructura hospitalaria”, y agregaron: “Según evolucione la pandemia y en caso de que la situación sea más dramática esa cantidad se puede duplicar o triplicar, aunque esperemos que no haga falta ”.

En la página web de la empresa beneficiada se destaca que su especialidad es la fabricación de “estructuras metálicas refrigeradas que han sido reciclados previamente a partir de contenedores”; también se destaca: “Los contenedores Reefer son utilizados para el transporte de mercancías que requieren condiciones de temperatura controlada en tránsito, como frutas, verduras, productos lácteos y carnes”.

Según pudo saber Infobae, los contenedores refrigerados alquilados por la provincia de Buenos Aires fueron adaptados especialmente para ser utilizados como depósitos de cadáveres, los equipos de refrigeración, por ejemplo, enfrían a temperaturas menores a los -10ºC y ya están a disposición de las autoridades sanitarias.

La firma 4Housing ya provee, por ejemplo, estructuras modulares metálicas a la municipalidad de Tigre y que son utilizadas para realizar los controles del COVID-19 en las vías de acceso a la ciudad. También armaron los edificios de la cede central del Invap Bariloche y que fueron realizados, como las “morgues transitorias” con “containers marítimos reciclados”.

En el gobierno bonaerense siguen con extrema atención no solo la curva de contagio de COVID-19, sino también la ocupación de camas de terapia intensiva (UTI) y de fallecidos. Sin ir más lejos, ayer el ministro Gollan destacó que aún “no hay que cantar victoria porque todavía la curva (de contagios) está creciendo y eso repercute en las camas UTI”, algo similar ya había asegurado la semana pasada al advertir que si no se amesetan los contagios a mediados de agosto las terapias intensivas del conurbano estarán colapsadas.

“Es preocupante que el promedio de crecimiento de ocupación de camas es de 21 camas por día, mientras que hace días atrás el promedio era de 10”, puntualizó el ministro de Salud de Kicillof.

El territorio bonaerense concentra la mayor cantidad de enfermos covid-19 del país. En total, según el reporte vespertino del sábado, 148.360 de los 241.811 que se registran en el país. De los 113 últimos fallecidos ayer, 83 residían en la provincia de Buenos Aires.

Seguí leyendo:

Juan Zabaleta: “Los irresponsables que se reúnen van a hacer que se desborde el sistema sanitario”

El círculo de poder de Axel Kicillof: cómo se toman las decisiones en la provincia de Buenos Aires

El difícil camino de la reforma judicial en el Congreso: un pacto vencido en Diputados y los esfuerzos oficialistas por demostrar apertura al diálogo