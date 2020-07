Imputaron al secretario de Obras Públicas por ir al cumpleaños de su madre y violar la cuarentena

Martín Gill, secretario de Obras Públicas

El secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gill, fue imputado este lunes junto a otras 15 personas por la presunta violación de la cuarentena obligatoria. El funcionario habría participado a principios de julio de una reunión familiar que superó el número de participantes permitidos por las autoridades en Córdoba.

Gill, que además dio positivo a las pruebas de hisopado por coronavirus tras mantener un “contacto estrecho” con alguien que ya había transitado la enfermedad, será investigado por la Fiscal de Instrucción de Villa María, Juliana Companys.

La fiscal entendió que en el domicilio de Carla Gill, la hermana del funcionario, se produjo una reunión familiar con la intención de festejarle el cumpleaños a su madre en la que participaron más de 10 personas (el límite permitido en Villa María).

“Dio la casualidad de que el domingo cumplía años mi mamá. Yo pasé a saludar, únicamente”, dijo Gill, quien negó que haya estado en la vivienda de su hermana, aunque sí confirmó que fue a visitar a la madre y estuvo en la casa de su hermano.

“ Estaban mis hermanos y lo hicimos dentro de los márgenes permitidos para encuentros familiares. La saludé y me volví a Buenos Aires . No se trató de una fiesta. Fue sólo una reunión de mis hermanos y mi mamá”, precisó en diálogo con Cadena 3 cuando trascendió la noticia.

Gill está en uso de licencia en su cargo de intendente electo de Villa María y asumió como secretario de Obras Públicas, al ser nombrado por el ministro Gabriel Katopodis. Según su versión, el contagio se produjo en el marco del cumplimiento de su rol como trabajador esencial, por lo cual cuenta con la autorización para circular.

“De tal modo que no he violado disposiciones que tengan que ver con la cuarentena que impera en diversas regiones del país”, sostuvo el funcionario nacional en su cuenta personal de Twitter. “Fui adoptando todas las medidas preventivas para evitar el contagio, pero, en mi caso, no han sido suficientes”, esbozó como respuesta, al intentar encontrar una explicación de su cuadro.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, había respaldado sin fisuras a su secretario en diálogo con FM Futurock: “La información que me dio Martín Gill fue muy clara. Vive en Villa Maria y tiene un permiso para movilizarse, viaja todas las semanas para trabajar en el Ministerio. Probablemente el contagio del secretario de Obras Públicas tenga que ver con el trabajo que hace, está en las obras”.

A su turno, Gill dio más detalles de por qué se sometió a un test si no tenía síntomas ni contacto con personas afectadas. El dirigente de Villa María expresó que se debe a que está “en la primera línea de fuego” desde que arrancó la pandemia.

“Estuvimos construyendo hospitales, ampliando instalaciones, trabajando en unidades carcelarias, etc. Esto hizo que en el equipo de trabajo tomáramos un protocolo en exceso: con hisopados periódicamente y estudios de sangre. Lo hicimos para cuidarnos entre nosotros y a los más próximos a nosotros. Además, porque siendo exceptuados, nos movilizamos por diferentes lugares y tenemos autorización para hacerlo. Todas las semanas procedí a hisoparme o a hacer estudios de sangre”, contó.

