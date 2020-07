El juez de la causa del espionaje ilegal también tiene coronavirus

El juez Juan Pablo Auge

El juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé, que concentró las dos investigaciones que están en esa jurisdicción sobre el espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri, se contagió de coronavirus. La fiscal Cecilia Incardona, que tenía delegada la investigación, ya había presentado síntomas y quedó internada y aislada, tal como reveló el martes Infobae. Juez y fiscal habían estado el vienes pasado tomando declaración indagatoria a un espía acusado que, en las horas siguientes, resultó ser Covid positivo, al igual que su abogado defensor.

Fuentes judiciales señalaron a Infobae que este viernes que los resultados de los estudios hechos sobre Augé habían dado positivo. La información fue avisada a sus superiores. El juez tenía síntomas leves y estaba aislado. “Estaba con mucho dolor de garganta pero estaba bien”, agregó Julio Piumato, el jefe del gremio de los judiciales, en diálogo con Infobae.

El juzgado ya había sido sanitizado el martes. Ese mismo día, la fiscal Incardona quedó internada después de presentar fiebre, tos, dolor corporal. Permanece aislada y medicada.

Hace exactamente una semana, Auge e Incardona habían llevado adelante la indagatoria de Martín Coste, el último director de Contrainteligencia de la AFI durante el macrismo y clave en la causa. En la audiencia estaban el abogado defensor, el secretario del juzgado y el fiscal Santiago Eyherabide, quien fue asignado al caso para colaborar con Incardona. La indagatoria se suspendió ese día, pero el acusado debía volver el lunes para seguir declarando.

Sin embargo, su abogado informó que su cliente no podía asistir a la declaración por razones de salud. Según consta en la declaración a la que accedió Infobae, “su señoría dispuso que las partes, junto al Secretario, se constituyen en el domicilio particular del imputado para llevar adelante la rúbrica de la presente. Lo cual así se realiza. No siendo para más, el Actuario procedió a dar lectura a viva voz de la presente, firmando todos los presentes, por ante mí que doy fe”. Es decir los funcionarios judiciales dos veces se expusieron a una persona que estaba contagiada de coronavirus.

Resultado: Coste resultó ser Covid-19. Su abogado también. La fiscal terminó internada y ahora el juez también debió aislarse. Por el momento, no se supo de más personas infectados en Lomas de Zamora.

La fiscal Cecilia Incardona

Todo ocurrió con los protagonistas de un una causa que tiene alto voltaje político: la que investiga si durante la gestión de Mauricio Macri llevaron adelante tareas de inteligencia ilegal, desde la AFI, sobre distintos políticos, gremialistas, jueces, periodistas y agrupaciones civiles. El caso estaba en manos del juez Federico Villena, que citó a medio centenar de víctimas y detuvo a una veintena de espías, junto a la ex funcionaria de la Casa Rosada Susana Martinengo.

Pero el 3 de julio pasado, la Cámara Federal de La Plata lo apartó del expediente por una recusación que motorizaron tres de los agentes investigados. El caso pasó entonces a manos de su colega Augé, quien ya tenía bajo su órbita una denuncia que realizó la interventora de la AFI Cristina Caamaño a raíz de la vigilancia que se hizo entre julio y agosto de 2018 sobre el Instituto Patria y la casa de Cristina Kirchner.

Según denunció Caamaño, detrás de aquella vigilancia, descubierta cuando se le pidieron documentos al auto que estaba estacionado frente al Instituto Patria y resultó ser un vehículo de la ex SIDE, se montó una cobertura legal en el marco de un expediente abierto para prevenir atentados terroristas.

Augé entonces unificó las dos investigaciones y las delegó en Incardona, que ya trabajaba en la causa de Villena. Precisamente, Augé e Incardona llamaron a indagatoria a los ex directivos de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quienes negaron los cargos en su contra. También fue indagado Coste quien, en su rol también de imputado, acusó a sus superiores y al director de Operaciones Especiales, Alan Ruiz, y confirmó las sospechas de la fiscalía sobre un cobertura legal a las vigilancias sobre CFK.

El contagio de Covid para el juez y la fiscal llegó cuando los funcionarios estaban resolviendo una serie de planteos de los acusados y estudiaban las declaraciones de los imputados y las pruebas de la causa para definir si se dictaban procesamientos.