Horacio Rodríguez Larreta: “Si se disparan los casos en la provincia preveo un escenario de mayor control en el transporte pero no un cierre”

Horacio Rodríguez Larreta recibió a Infobae en la sede del Gobierno porteño

El lunes la ciudad de Buenos Aires entrará en la etapa 1 de flexibilización de la cuarentena. Según el jefe de Gobierno, el panorama tras 17 de aislamiento estricto es bueno ya que los casos se estabilizaron y el ritmo de contagios “viene bajando”.

Sin embargo, Horacio Rodríguez Larreta apela a la responsabilidad de los ciudadanos y adelante que no pondrá “3 millones de policías para controlar que todos usen el barbijo”.

“Tenemos que hacer las cosas bien para no retroceder”, repite mientras se prepara para la ardua tarea de reactivar la economía y el desafío de tener que gobernar sin poder hacer obras.

En una entrevista con Infobae, el hombre fuerte de Juntos por el Cambio también le contestó a quienes lo critican por su buena sintonía con el gobierno nacional.

-¿Cómo vivieron los días previos al anuncio cuando ya se descontaba la flexibilización pero los números marcaban récord de muertos?

- En la ciudad los números acompañaban. Hace 25 días que tenemos los casos clavados entre 800 y 1000. A veces un poquito más arriba, otros más abajo. Ahora, eso no quita que no sea una situación de mucha tensión cada día cuando llegaba el mensaje (el parte del Ministerio de Salud). Primero nosotros tenemos que contemplar la integralidad: el cuidado de la salud, el trabajo de la gente, el bienestar emocional, la actividad física, los chicos, todo. Las decisiones tenemos que tomarlas contemplando todo. Contemplando también que llevamos muchos meses de cuarentena, que las libertades están restringidas en el mundo entero, tenemos que ir recuperando las libertades apelando a las responsabilidad de la gente. La clave es la responsabilidad de la gente.

-¿Si seguían aumentando los muertos tras el pico de 82 había margen para no flexibilizar este viernes?

-Nunca tomás la decisión por un solo día. Por los tiempos de los test muchas veces los casos que te aparecen un día fueron de hace cuatro. Tenemos que tomar los datos de una semana, mínimo. El martes hubo muchos casos pero el domingo tuvimos 700. Hay que mirar el promedio.

-Podemos decir que los infectados de estos días se contagiaron durante la fase estricta. Hay más casos y más ocupación de camas de terapia intensiva. ¿La cuarentena estricta tuvo el efecto esperado?

-Yo sigo los datos de la ciudad. Nosotros llegamos a la cuarentena estricta habiendo duplicado los contagios en dos semanas y media, a partir de la cuarentena estricta los casos vienen estabilizados. No es solo por la cuarentena estricta, yo le doy igual o más importancia a la profundización del plan DetectAR, al testeo focalizado y la búsqueda del virus casa por casa . Hoy lo tenemos en 24 barrios. El proceso en los barrios vulnerables funcionó muy bien. Yo le doy una enorme importancia a eso, a cortar la cadena de contagio yendo a buscar a la gente una por una y aislándolos.

-¿Cómo estaría la ciudad si no se hubiera implementado la cuarentena estricta?

Es imposible saber. Son hipótesis contrafácticas. Lo que sí sabemos es que con la cuarentena estricta y una profundización del DetectAR -tenemos más de 2 mil personas trabajando en el programa- los casos están estabilizados. Eso es el dato que nos lleva a empezar a poner a funcionar a la ciudad. Hoy, si tengo que adelantar algo, diría que en las próximas semanas en las estadísticas se deberían ver más casos, porque estamos profundizando y yendo a buscar a las casas. Para nuestro análisis nosotros separamos esos casos adicionales que tenemos porque los estamos yendo a buscar.

-Alemania levantó su cuarentena con un R de 0,6; España con 0,8; e Italia, con 0,9. ¿En qué nivel de R creen que podría darse una apertura en la ciudad?

-Tiene que estar abajo de 1.

-¿Pero con 0,9 ya se podría pensar en abrir todo?

-Ya sería un avance enorme. Nosotros venimos de un R que estuvo al principio en 1,3 y bajó a 1,2. A finales de junio, cuando tomamos la decisión de volver a la cuarentena estricta, estaba en 1,1 y hoy está en 1,02. El ritmo de contagios viene bajando.

-¿La filtración del documento de trabajo con las etapas de flexibilización generó una expectativa difícil de desandar?

-Nosotros somos muy apegados al trabajo en equipo. El plan contempla todas las actividades de la ciudad y cada actividad tiene gente, expertos, personas involucradas. Tampoco era confidencial, no es que tenemos nada que ocultar. Cada una de las cámaras tenía la información respecto de su sector con lo cual tampoco era información confidencial.

-Se podía interpretar como una forma sutil de meter un poco de presión

-No, olvídate, tiene que ver con que tenemos un equipo grande de gente.

-¿Por qué pasaron de 12 etapas a 6? ¿Era muy confuso para la ciudadanía?

-Si, podría ser confuso. Creo que hay que buscar el equilibrio entre los niveles de detalle y precisión con algo que sea comunicable para todos. Es muy importante la comunicación para que la gente cumpla.

-¿Cuándo anuncien el inicio de las próximas etapas también van a tener un escalonamiento?

-Si, totalmente. Escalonado, con día, hora, protocolo, permiso, documento si fuera necesario.

-¿En el mejor escenario podrían ser dos semanas por etapa?

-No me quiero adelantar, ojalá lo podamos anunciar lo antes posible, pero tenemos que hacerlo bien para poder mantenerlo.

-Cuando anunciaron la cuarentena estricta el 1 de julio, ¿esperaban este panorama o eran un poquito más optimistas?

-No, este es un buen panorama. El haber estabilizado los casos en la ciudad es un buen panorama.

-Si la ciudad permanece estable pero la provincia tiene un alza de casos fuerte, ¿qué escenario ven para controlar esa situación? ¿Creen que queda margen todavía para controlar más el transporte público?

- Si, definitivamente, el transporte público es un lugar sensible , es un lugar en donde viaja toda gente junta por un periodo largo y en un lugar cerrado. Tiene todas las características para ser un lugar de riesgo entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso.

-¿Podría haber un escenario en el cual directamente se cierre el transporte interjurisdiccional?

-No, ese escenario no lo veo hoy, sí de mayor control. Hoy en el subte no viaja nadie que no esté sentado, es super estricto. Sí preveo un escenario de mayor control. Un escenario que se cierre, no. Eso es válido para todos. La movilidad genera riesgo en el transporte público, pero además la gente tiende a viajar a lugares de mayor concentración de gente, con lo cual es una preocupación que compartimos con el gobierno de la provincia.

-Si no podría generarse una situación de rebrotes constantes.

-Si, y eso es válido dentro de la provincia porque tenes municipios con muchos más brotes que en otros, por eso no hay que mirar solo ciudad y provincia, sino como Área Metropolitana.

-El jueves anunciaron la exención del ABL para los comercios que permanecieron cerrados, ¿queda resto en las arcas porteñas para un plan específico para gastrónomos y turismo, que son los sectores más golpeados?

-Todo lo que podamos hacer, lo vamos a hacer. Pero estamos en un momento de las cuentas al límite, cayó un 30% la recaudación en términos reales . A todos los que podamos ayudar los vamos a ayudar.

-Su primera gestión tuvo el sello de las grandes obras de infraestructura, ¿cómo se imagina gobernando sin obras, administrando recursos realmente escasos?

-Son desafíos diferentes. El gran desafío que tenemos ahora es poner a la ciudad en marcha en forma plena, eso para mí es el objetivo central para los próximos meses.

-El gobierno nacional hace mucho énfasis en el mercado interno y la obra pública. ¿Por dónde cree que va a venir la reactivación en la ciudad?

-Tenemos, entre otras cosas, un plan de impulso a la construcción, que es un sector que genera mucha mano de obra y bastante rápido. Empieza la obra y toma mucha gente, no es como una fábrica que primero tenés que montarla. Además, en un momento donde el valor del metro cuadrado está bajo. Es un sector que estamos hablando con Nación para darle un impulso fuerte. Por otro lado, recuperar el comercio lo antes posible. Por el lado de las situaciones más difíciles tenemos el turismo. Con el impulso que le habíamos dado el año pasado fue récord histórico de turismo extranjero, eso va a costar mucho más tiempo recuperarlo. Todos los sectores asociados a lo tecnológico, con la profundización actual del uso de la tecnología, son sectores para impulsar. En la ciudad es muy importante eso.

-Ayer durante la conferencia, habló sobre un fuerte compromiso con la libertad, Alberto fue un poco más duro y dijo que para ser libres hay que estar vivos, ¿qué le diría al sector de la sociedad que cree que la cuarentena está coartando su libertad?

-La cuarentena restringió libertades en el mundo entero: más profunda, menos profunda, más corta, más larga. Algunos liberaron restricciones y después tuvieron que volver a tomarlas. Entonces yo creo que es una falsa dicotomía entre libertades y cuidado de la salud . Algunos por acelerar libertades y hacerlo desordenadamente tuvieron que restringirlas después porque la ciudad se les desmadró. Entonces es muy importante tener una visión integral y equilibrada en donde podamos ir recuperando las libertades lo más rápido posible. Y eso tiene una sola receta: la responsabilidad de la gente.

-¿Qué le diría a los que plantean que por accidentes de tránsito se mueren 6 mil personas por año y no por eso se cierran las calles?

-No estoy de acuerdo con eso, para nada. Nosotros en la ciudad hacemos un esfuerzo enorme por bajar los muertos de tránsito, no estoy de acuerdo. Cada muerte que evitemos es una familia que no pierde a sus seres queridos.

-Algunos interpretaron que su discurso del jueves “empoderaba” a los vecinos en contraposición con una visión más paternalista de gobierno bonaerense. ¿Lo vé así?

-Entiendo que hay tanta sensibilidad con esto que se hacen todo tipo de interpretaciones. Que desde mi lado promuevo procesos de empoderamiento de los ciudadanos para recuperar libertad de la mano de la responsabilidad, no te quepa duda. Esa es mi visión. El Estado tiene que controlar, y seguramente podemos mejorar el control que hacemos, ahora la clave está en el control individual de las 3 millones de personas que viven en la ciudad. Yo no voy a poner 3 millones de policías al lado de cada uno para controlar que se pongan el barbijo. Además el antecedente es bueno, porque el cumplimiento este tiempo ha sido bueno. No ves en la calle a la gente sin barbijo, la gente cumple las distancias, entonces venimos de un buen antecedente. Habrá excepciones pero en términos generales el cumplimiento ha sido bueno.

- Una de las excepciones fue la movilización del 9 de Julio en contra del gobierno nacional. ¿Por qué la ciudad no intervino de ninguno modo?

-Hubo diferentes tipos de movilizaciones, algunas de organizaciones sociales, de diferentes tipos.

-No fueron tan grandes.

-Más o menos, esta ocupó más espacio porque hubo muchos en auto. En términos de cantidad de gente fueron similares. Nosotros nos basamos en el cumplimiento de las responsabilidades personales, no podemos estar detrás de cada uno, no es que nos ponemos a disuadir manifestaciones -que hubo más de una durante todo este tiempo-. Lo que si apelamos es a que la gente no se junte, el riesgo de contagio está cuando las personas están una al lado de la otra.

-Tanto Alberto Fernández como usted hablaron de que el sacrificio de la cuarentena estricta “valió la pena”. ¿Cree que los que no lo consideran así son cada vez más o cada vez menos?

-Yo tengo la convicción de que tengo que hacer lo que creo que tengo que hacer. No es que estamos midiendo con encuestas cada decisión que tomamos. Yo siento que en términos generales la gente valora el trabajo que estamos haciendo y lo entiende aun cuando le genera angustia. El hecho que haya un hartazgo social y angustia no significa que no se vea que se ha hecho un esfuerzo que ha venido conteniendo la explosión de casos que vimos en otros países. Ahora también hay gente que no está de acuerdo, es válido en una democracia..

-Hubo una suerte de polémica por declaraciones de intendentes, funcionarios y economistas sobre la comparación de esta crisis económica con la del 2001. ¿Qué evaluación hacen ustedes?

-No sé, son estimaciones de un economista, cada uno tiene su propia proyección. La verdad la veremos en la realidad. No tengo ninguna duda que estamos en una grave situación económica y social. Nosotros desde el gobierno tenemos que ayudar lo más posible para evitarla, amortiguar y contenerla. Hay un problema, lo tenemos y hay que encararlo.

-Alberto Fernández terminó haciendo una defensa de su “línea dialoguista”, ¿se sintió representado por lo que dijo? ¿Enfrenta el mismo problema al interior de su espacio?

-Yo soy dialoguista, creo que en el diálogo y lo he dicho siempre, no es de ahora, toda mi vida creí en eso, toda mi vida lo promoví, toda mi vida lo dije. En la ciudad promovimos un acuerdo mucho más amplio y tenemos muy buen diálogo con la oposición desde hace muchos años. La verdad que es un ejemplo de convivencia democrática la ciudad y para mí es un orgullo de todos. No es un mérito mío sino de todos. Ni hablar cuando estamos en una situación como esta de altísimo riesgo y crisis como el Covid-19. Pero en términos generales yo creo en eso.

-¿Usted cree que sería muy riesgoso asumir una postura más confrontativa como plantea parte de la línea dura de Juntos por el Cambio en este contexto?

-Yo creo que la gran mayoría de Juntos por el Cambio coincide con esto y yo no tengo ninguna duda que más allá del coronavirus el diálogo es el camino. Creo en eso para la Argentina del futuro. Repito: diálogo no quiere decir que tengas que estar de acuerdo con todo, no quiere decir que no puedas señalar las diferencias. De hecho todo este tiempo he señalado cosas con las que no estuve de acuerdo con el gobierno nacional y no tuve ningún problema en decirlas. Pero una cosa es marcar las diferencias, que no quita que el diálogo no sea el camino

-¿Le molestan las críticas cuando lo acusan de dialoguista?

-Cuando me acusan de dialoguista lo tomo como algo bueno. Si se me tilda de dialoguista creo que está bien porque yo soy así y voy a seguir siendo así.

-Con el diario del lunes, ¿qué medidas diferentes hubiera tomado?

-Es que las medidas se toman el viernes, no con el diario del lunes entonces lo que vale es el día en que se toman las medidas. Pensar las medidas con el diario del lunes te lleva a confusiones siempre. Tenés que evaluar las decisiones el día que se tomaron con la información que tenías y con las condiciones que había el día que se tomaron.

-El ministro Fernán Quiros dijo en alguna oportunidad que el gobierno se tenía que guardar un resto de autoridad en caso de tener que anunciar medidas más duras a futuro, ¿cree que si el viernes no se flexibilizaba se quedaban sin este resto de autoridad?

-Nosotros tenemos que tener en cuenta la credibilidad de la palabra de los gobiernos. Intentamos ser muy rigurosos en que las decisiones se basen en los datos y no generar proyecciones o predicciones que no estén fundamentadas. Por eso hasta que yo no tengo la certeza de que algo va a suceder un día, no te doy una predicción. Todo eso es lo que hace a la credibilidad. Siempre puede pasar que vos estés de acuerdo o no con esa explicación pero nosotros fundamentamos todo lo que decidimos y todas las decisiones que tomamos, por eso es muy importante sostener eso. No entramos en ninguna discusión política, porque hay que cuidar la credibilidad. Nosotros le pedimos a la gente que haga un montón de cosas, por eso es importante que la gente vea y valore que lo que le pedimos tiene sentido.

